Удариха още една лодка от флотилията с хуманитарна помощ за Газа

10 Септември, 2025 05:11, обновена 10 Септември, 2025 05:15 723 7

Международната инициатива опитва да пробие морската блокада на Израел

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Флотилията с хуманитарна помощ "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), която пътува за ивицата Газа, заяви рано тази сутрин, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, но не се съобщава за ранени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това става само ден, след като хуманитарната организация каза, че друг неин плавателен съд е бил ударен в туниски води.

Флотилията е международна инициатива, която се опитва да пробие морската блокада на Израел, като достави хуманитарна помощ на разкъсваната от войната ивица Газа, използвайки търговски съдове с подкрепата на общо 44 държави.


Палестина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тая Грета топките са и по-големи

    4 1 Отговор
    отколкото на всички брюкселски безполезници взети заедно.

    Коментиран от #4

    05:32 10.09.2025

  • 4 близал си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "На тая Грета топките са и по-големи":

    знаиш

    05:54 10.09.2025

  • 5 грета тумблер

    0 0 Отговор
    прека ли ла с боба

    05:55 10.09.2025

  • 7 Зелен демократ

    0 0 Отговор
    Това младо момиче показва повече смелост от много световни политици.

    06:26 10.09.2025