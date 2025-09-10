Тръмп ще разговаря с Путин "тази или другата седмица"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин тази седмица или в началото на следващата седмица.

„Това ще се случи“, каза той пред репортери във вторник, коментирайки възможността за евентуален телефонен разговор с руския лидер. „Мисля, че тази седмица или в началото на следващата седмица“, добави Тръмп.

Той също така увери, че е ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна.

На 7 септември президентът на САЩ заяви, че очаква да разговаря с руския лидер през следващите дни. На 4 септември Тръмп също заяви, че планира да разговаря с Путин в близко бъдеще.

На 15 август се проведе среща между президентите на Русия и САЩ във военна база в Аляска. В изявление пред пресата след разговорите Путин заяви, че разрешаването на украинския конфликт е била основната тема на отминалата среща на върха. Руският лидер призова за обръщане на страницата в двустранните отношения със САЩ и връщане към сътрудничеството, а също така покани Тръмп в Москва.