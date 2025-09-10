Тръмп ще разговаря с Путин "тази или другата седмица"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин тази седмица или в началото на следващата седмица.
„Това ще се случи“, каза той пред репортери във вторник, коментирайки възможността за евентуален телефонен разговор с руския лидер. „Мисля, че тази седмица или в началото на следващата седмица“, добави Тръмп.
Той също така увери, че е ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна.
На 7 септември президентът на САЩ заяви, че очаква да разговаря с руския лидер през следващите дни. На 4 септември Тръмп също заяви, че планира да разговаря с Путин в близко бъдеще.
На 15 август се проведе среща между президентите на Русия и САЩ във военна база в Аляска. В изявление пред пресата след разговорите Путин заяви, че разрешаването на украинския конфликт е била основната тема на отминалата среща на върха. Руският лидер призова за обръщане на страницата в двустранните отношения със САЩ и връщане към сътрудничеството, а също така покани Тръмп в Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
06:03 10.09.2025
2 Свободен
Вместо да ушие два шама.ра на джуджето като Байдън, той го кани на срещи!?
Коментиран от #7
06:07 10.09.2025
3 Доналд Дък
06:08 10.09.2025
4 Като оправят
06:09 10.09.2025
5 Плоскоземен
06:10 10.09.2025
6 Червената шапчица
06:10 10.09.2025
7 Вашето Мнение
До коментар #2 от "Свободен":Щом жинжърите грантояди в републиката изпаднахте в истерия, значи нещата отиват на оправяне.
06:12 10.09.2025
8 Селеногин
06:13 10.09.2025
9 хихи
06:18 10.09.2025
10 Факт е, че
06:20 10.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ако са
06:36 10.09.2025
13 Тръмп ще целува
06:40 10.09.2025
14 Говорят напоследъч,
06:44 10.09.2025