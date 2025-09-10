Евродепутатите погрешно подкрепили остри критики към „милитаристичната политика“ на ЕС в доклад за подкрепата за Киев

Евродепутатите, приемайки пореден доклад за подкрепа на Украйна, погрешно подкрепили внасянето на изменение, съдържащо остри критики към „милитаристична политика“ на ЕС, която възпрепятства уреждането на конфликта, съобщи агенция AFP, позовавайки се на източници от парламентарните среди.

„Европейският парламент изразява съжаление за милитаристична стратегия на ЕС в Украйна, която не успя да осигури мир и подкопава авторитета на ЕС на световната сцена, и призовава за спешна промяна в политиката на ЕС в полза на дипломацията и защитата на цивилното население, поставяйки мира и разрешаването на конфликти над военната ескалация. ЕП изисква ЕС най-накрая да отвори канали за преговори, за да се постигне политическо уреждане на конфликта в Украйна, да се отговори на нуждите от колективна сигурност и разоръжаване в Европа и да се спазват принципите на Устава на ООН и Заключителния акт на Хелзинкската конференция“, се казва в допълнителния параграф, който бил добавен към окончателния текст с подкрепата на 365 евродепутати.

Източници от парламента съобщиха за агенцията, че изменението от групата на левицата е прието „случайно“. „Ръководителите на политическите групи решиха, че то има различно значение и сигнализираха на екипите си да гласуват в подкрепа, като вдигнаха пръст. В отговор на запитване на AFP, десни и леви евродепутати потвърдиха, че искат да променят вота по тази поправка“, пише агенцията.

Отбелязва се също, че приемането на поправката е предизвикало бурна радост сред определени политически движения. Сред тях е италианското „Движение 5 звезди“, което в отделно комюнике обяви „пълно поражение“ в Европейския парламент на „войнствената политика“ на Европейската комисия.

Докладът, приет от евродепутатите, съдържа допълнителни призиви за по-нататъшна подкрепа за Украйна, затягане на санкциите срещу Русия и конфискация на нейните активи, замразени в европейски страни. В него се посочва също, че „нивото на спазване от страна на Украйна на общата външна и сигурностна политика на ЕС през 2024 г. е 95%“ и се препоръчва незабавно започване на нов етап от дискусиите за присъединяването на Украйна към ЕС. Унгария и други държави членки бяха помолени да „демонстрират добра воля“ по въпроси, свързани с украинския закон за националните малцинства и „да не използват тези проблеми, за да блокират присъединяването на Украйна към ЕС“.

Въпреки това, имаше и критики към властите в Киев. Авторите на доклада призовават украинските власти да не започват „ненавременни и политически мотивирани съдебни процеси“ срещу членове на опозицията и „да не налагат санкции срещу тях“, както и да „зачитат парламентарния плурализъм“. От Киев се изисква също така да премахне всички ограничения за пътуване на парламентаристи в чужбина. Текстът нарича съдебната система уязвима към корупция и политическа намеса, посочвайки законодателни пропуски, недостиг на съдии и прекомерно претоварване на системата със случаи на „сътрудничество“. Такива случаи трябва да бъдат разрешени „въз основа на правна яснота“ и прозрачността трябва да бъде повишена, „като се гарантира публичен достъп до данни за подобни наказателни преследвания“.