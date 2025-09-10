Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради израелските удари по Доха

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание във връзка с израелските удари по Доха, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Заседанието е насрочено за 10 септември от 15:00 часа в Ню Йорк и е свикано по настояване на Алжир, Сомалия и Пакистан.

На 9 септември Израел нанесе удари по катарската столица, насочени срещу ръководители на „Хамас“. Американският президент Доналд Тръмп увери Катар, че подобни действия няма да се повторят.