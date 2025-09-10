Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради израелските удари по Доха

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание във връзка с израелските удари по Доха, съобщава ТАСС, предава News.bg.
Заседанието е насрочено за 10 септември от 15:00 часа в Ню Йорк и е свикано по настояване на Алжир, Сомалия и Пакистан.
На 9 септември Израел нанесе удари по катарската столица, насочени срещу ръководители на „Хамас“. Американският президент Доналд Тръмп увери Катар, че подобни действия няма да се повторят.
2 Сталин
-Йозеф Паул Гьобелс
09:13 10.09.2025
3 Директора👨✈️
Цяла Европа и целият свят е пълен с долни лицемери!!!
09:14 10.09.2025
4 Кан Кубрат
Коментиран от #6, #21
09:15 10.09.2025
5 провинциалист
09:16 10.09.2025
6 Сталин
До коментар #4 от "Кан Кубрат":А,все едно на умряло куче ,нож да вадят
Коментиран от #22
09:19 10.09.2025
8 Перо
09:19 10.09.2025
9 Летописец
До коментар #1 от "Сталин":Любопитно , че казалият това ( единственият американец , станал световен шампион по шахмат ) е потомък на руски евреи и немски комунист .
09:19 10.09.2025
10 Перо
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Това означава, че изказването му е реално! Спомням си, че се криеше до живот от евреите, сигурно е имало защо!
Коментиран от #13
09:21 10.09.2025
11 Страшно
09:23 10.09.2025
12 Даа!
Коментиран от #24
09:23 10.09.2025
13 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Перо":Не се криеше от евреите, а от празноглавците, които не могат да приемат мнение различно от тяхното. Шахматът му е благодарен, защото докара пари в него. Умря на 64 години и в шахматните среди се говори , че не е случайно. Дъската има 64 полета.
09:26 10.09.2025
14 Някой
Иначе, видя се. Който иска, може спокойно да удря цели в съседни, и не само, държави.
Що пък Русия да не удря Украйна? Явно "международното паров" го позволява.
09:33 10.09.2025
15 Ъъъъъъъъъ
Хайде сега....Може да не се повторят в Катар, но ще се повторят другаде.
Схемата е елементарна:
Сащ уговарят "преговори" уж, мястото е известно, чреговарящоте също, а после дават "локацията" на Израел. Само че този път нещата не се получиха, защото злите езици говорят, че Хамас са били предупредени за това, което ще последва. Така че, на Сащ и на Тртмп не може и не трябва да се вярва. Тези постановки, че бил "бесен" на Нетаняху са глупости. Може да е бесен, че Ушатия фейлна, а не че е атакувал.🤣
09:34 10.09.2025
18 селяк
Коментиран от #20
09:52 10.09.2025
19 Фишер греши
09:53 10.09.2025
20 Любопитно ми е
До коментар #18 от "селяк":Апо една малка ракийка нямя ли да гаврътнат? На аванта?
09:55 10.09.2025
21 Кифла
До коментар #4 от "Кан Кубрат":България вече са я ударили и няма никога да се изправи. За справка виж разрухата, демографската статистика и онкологийте.
10:04 10.09.2025
22 бай Ставри
До коментар #6 от "Сталин":Те това най обичат да правят.
10:23 10.09.2025
23 УдоМача
10:34 10.09.2025
24 Тогава
До коментар #12 от "Даа!":Сраел и USA ще нанесат демократични ядрени удари по целия Персийски залив. Оцелелите ще добиват американски петрол.
10:34 10.09.2025
