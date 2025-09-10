Новини
Свят »
Катар »
Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради израелските удари по Доха

Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради израелските удари по Доха

10 Септември, 2025 09:11 1 269 25

  • доха-
  • катар-
  • оон-
  • съвет за сигурност на оон-
  • заседание-
  • израелски удари

Срещата е насрочена за 10 септември по искане на Алжир, Сомалия и Пакистан

Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради израелските удари по Доха - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание във връзка с израелските удари по Доха, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Заседанието е насрочено за 10 септември от 15:00 часа в Ню Йорк и е свикано по настояване на Алжир, Сомалия и Пакистан.

На 9 септември Израел нанесе удари по катарската столица, насочени срещу ръководители на „Хамас“. Американският президент Доналд Тръмп увери Катар, че подобни действия няма да се повторят.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    23 2 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    09:13 10.09.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    38 2 Отговор
    Няма ли кой да спре скапаните ч-ифути и техните варварски нападения? От къде на къде? Света мълчи, а Русия една ракета да пусне и става революция по медиите. Израел изби в пъти повече цивилни от колкото Русия, но всички мълчат!!!
    Цяла Европа и целият свят е пълен с долни лицемери!!!

    09:14 10.09.2025

  • 4 Кан Кубрат

    16 1 Отговор
    Хазарите може да решат и България да ударят.

    Коментиран от #6, #21

    09:15 10.09.2025

  • 5 провинциалист

    18 0 Отговор
    Излишно мероприятие. В Югославия САЩ показаха, че международно правосъдие може да се раздава и без ООН. Да не се ослушват!

    09:16 10.09.2025

  • 6 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кан Кубрат":

    А,все едно на умряло куче ,нож да вадят

    Коментиран от #22

    09:19 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    23 0 Отговор
    До сега Израел не е изпълнил нито една резолюция на ООН! Те се подиграват със световната организация!

    09:19 10.09.2025

  • 9 Летописец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Любопитно , че казалият това ( единственият американец , станал световен шампион по шахмат ) е потомък на руски евреи и немски комунист .

    09:19 10.09.2025

  • 10 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Това означава, че изказването му е реално! Спомням си, че се криеше до живот от евреите, сигурно е имало защо!

    Коментиран от #13

    09:21 10.09.2025

  • 11 Страшно

    15 0 Отговор
    Евреите убиват демократично,а руснаците недемократично.за първите почти мълчим,за вторите ще влезем във война.

    09:23 10.09.2025

  • 12 Даа!

    10 2 Отговор
    За това безпардонно поведение,превърнато в държавна политика,не е виновен сраел.Виновни изцяло са всички мюсюлмански държави.Тези,срешу онези,а онези срещу останалите.Да си представим,че дори целият персийски залив скочи с единнна позиция,подкрепени от Индонезия,Египет, Пакистан, Турция, Иран: Ние заставаме зад Палестина,а сега зад Катар: Като обявяваме тотална забрана за експорт на петрол и газ.Към целия свят, включително сраел,и негови поддръжници.Нямс нужда от дрънкане на оръжия.Ще поставят Биби на колене за броени дни.А така,ще продължи да ги мачка , поединично.

    Коментиран от #24

    09:23 10.09.2025

  • 13 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    Не се криеше от евреите, а от празноглавците, които не могат да приемат мнение различно от тяхното. Шахматът му е благодарен, защото докара пари в него. Умря на 64 години и в шахматните среди се говори , че не е случайно. Дъската има 64 полета.

    09:26 10.09.2025

  • 14 Някой

    11 0 Отговор
    И какво от това? САЩ ще наложат вето на каквито и да са решения срещу Израел. Полза от ООН няма никаква. Даже и за параван не става вече.
    Иначе, видя се. Който иска, може спокойно да удря цели в съседни, и не само, държави.
    Що пък Русия да не удря Украйна? Явно "международното паров" го позволява.

    09:33 10.09.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    "Американският президент Доналд Тръмп увери Катар, че подобни действия няма да се повторят."

    Хайде сега....Може да не се повторят в Катар, но ще се повторят другаде.
    Схемата е елементарна:

    Сащ уговарят "преговори" уж, мястото е известно, чреговарящоте също, а после дават "локацията" на Израел. Само че този път нещата не се получиха, защото злите езици говорят, че Хамас са били предупредени за това, което ще последва. Така че, на Сащ и на Тртмп не може и не трябва да се вярва. Тези постановки, че бил "бесен" на Нетаняху са глупости. Може да е бесен, че Ушатия фейлна, а не че е атакувал.🤣

    09:34 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 селяк

    4 1 Отговор
    кел файдъ, че са са сбрале. Ша пиат по едно кафе и ша си одат. И тиа са безполезни кат наще политици

    Коментиран от #20

    09:52 10.09.2025

  • 19 Фишер греши

    0 5 Отговор
    С твърдението си, че Съединените щати са “фарс, който се управлява от мръсни, дългоноси, обрязани еврейски гадняри”, че “евреите не обичат да работят”. Виж Беларус и батка Лукашенко на нивата с картофите. Беларус е с 25% еврейско население. По време на ВСВ Беларус дава 2 милиона жертви, главно евреи. Най-жестоките борци срещу фашизма.

    09:53 10.09.2025

  • 20 Любопитно ми е

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "селяк":

    Апо една малка ракийка нямя ли да гаврътнат? На аванта?

    09:55 10.09.2025

  • 21 Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кан Кубрат":

    България вече са я ударили и няма никога да се изправи. За справка виж разрухата, демографската статистика и онкологийте.

    10:04 10.09.2025

  • 22 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Те това най обичат да правят.

    10:23 10.09.2025

  • 23 УдоМача

    1 0 Отговор
    Що за безумие?? Ню Йорк? Америка не зачита решенията на ООН, а това важно събрание ще е там?! Светът ли се е побъркал или аз?!

    10:34 10.09.2025

  • 24 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даа!":

    Сраел и USA ще нанесат демократични ядрени удари по целия Персийски залив. Оцелелите ще добиват американски петрол.

    10:34 10.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.