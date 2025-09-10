Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в ежегодната си реч за състоянието на Европейския съюз, предава БТА.
„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на Европейския парламент. „Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем““.
Тя добави, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг. „Също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство и че всяко действие може да бъде твърде много за някои хора“, подчерта тя.
Фон дер Лайен отбеляза, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“ и подчерта, че действията на Израел на Западния бряг и изявленията на екстремистките министри подкопават решението за две държави. По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо това решение.
Следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.
„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на „Хамас“, разтърсиха нацията. Заложниците са държани в плен повече от 700 дни. Никога няма да има място за „Хамас“. Целта на Европа винаги е била една – истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. Това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и незабавно прекратяване на огъня“, подчерта председателката на ЕК.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страшно
11:48 10.09.2025
2 Европеец
11:48 10.09.2025
3 Ще предлага, я
Коментиран от #7
11:48 10.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЕсеС само със ЗАБЕЛЕЖКИ❗
Срещу Русия .....
ЕсеС с ДЕВЕТНАДЕСЕТ пакета санкции🤔🤔
Коментиран от #12
11:48 10.09.2025
5 баба лае нен
ще предлагаме пакет от мерки срещу чекмеджарите
ще им отрежем ес фондовете
за да има за бункера че много дългове ни се насъбраха
11:49 10.09.2025
6 Пич
11:49 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
КОМИСИЯТА НА ЕсеС
НЕ Е ЕВРОПЕЙСКА,
а на ЕсеС❗
11:51 10.09.2025
9 Ма н аф
Коментиран от #14
11:53 10.09.2025
10 Някой
11:53 10.09.2025
11 провинциалист
11:58 10.09.2025
12 Търновец
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Аз винаги съм бил много критичен към Израел - това е верски базирана терористична организация - но в случая Хамас провокира войната като нападна и уби цивилни Израелци - около 1200 души. А между другото според познат Палестинец те да Ционисти и произхождат от планината Цион и те са Семити.
Коментиран от #15, #17
11:58 10.09.2025
13 Майна
11:58 10.09.2025
14 провинциалист
До коментар #9 от "Ма н аф":"Мерките включват яденето на боб" - и това е пътят към мира! Потвърждава го Началникът на израелския Генерален щаб - Е ял За мир.
12:00 10.09.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Търновец":Защо ли всичконузгке да 1 към 1,
а и дали само изглежда🤔
След онази провокация ....
иSSраел изби ХИЛЯДИ,
навлезе в чужда територия,
нанася удари в ПЕТА независима държавя🤔
След оня 11 септември,
СрАЩ, нахлу в над ПЕТ държави,
изби хиляди❗
А преките жертви След 11-ти,
са по -малко от жертвите след него-
търсещи ИСТИНАТА,
КОЙ организира и събори Близнаците🤔
Коментиран от #16
12:09 10.09.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Защо ли всичко изглежда 1 към 1,
а и дали само изглежда🤔...
12:10 10.09.2025
17 Хамас, ха вас
До коментар #12 от "Търновец":Хубаво е човек да следи новините, лошо е обаче, ако започне да им вярва.
Коментиран от #18
12:11 10.09.2025
18 Търновец
До коментар #17 от "Хамас, ха вас":Палестинци изопачават историята на Левант - някои твърдят че произхождали от Йевус - древното име на Йерусалем и още твърдят че били Канаани - най голямата и най развита етническа група на Левант построила Йерихон Йевус и други сегашни градове - но Палестинците нямат нищо общо с Кханааните и също изопачават името на град Йерихон - беше прекръстен на Тел ЕС Султан - Градът на Султана. Северните Канаани - основали градовете Тир Библон и Зидон са били много културно развитие и те да дали основата на нашата азбука
12:22 10.09.2025