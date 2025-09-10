Новини
Свят »
Израел »
Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа

Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа

10 Септември, 2025 11:43 653 18

  • израел-
  • газа-
  • урсула фон дер лaйен-
  • война-
  • европейска комисия

Урсула фон дер Лайен настоява за прекратяване на огъня, защита на цивилното население и освобождаване на заложниците

Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в ежегодната си реч за състоянието на Европейския съюз, предава БТА.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на Европейския парламент. „Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем““.

Тя добави, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг. „Също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство и че всяко действие може да бъде твърде много за някои хора“, подчерта тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“ и подчерта, че действията на Израел на Западния бряг и изявленията на екстремистките министри подкопават решението за две държави. По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо това решение.

Следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на „Хамас“, разтърсиха нацията. Заложниците са държани в плен повече от 700 дни. Никога няма да има място за „Хамас“. Целта на Европа винаги е била една – истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. Това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и незабавно прекратяване на огъня“, подчерта председателката на ЕК.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страшно

    10 0 Отговор
    Звучи сякаш глезена кокона казва "Наш ли аку та удряя"

    11:48 10.09.2025

  • 2 Европеец

    11 1 Отговор
    Европейските лидери, начело с мерсулата са импотентни във всяко едно отношение....

    11:48 10.09.2025

  • 3 Ще предлага, я

    5 0 Отговор
    Щото са се напълнили с архитекти и доктори оттам.

    Коментиран от #7

    11:48 10.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    Срешу иSSраел ...
    ЕсеС само със ЗАБЕЛЕЖКИ❗
    Срещу Русия .....
    ЕсеС с ДЕВЕТНАДЕСЕТ пакета санкции🤔🤔

    Коментиран от #12

    11:48 10.09.2025

  • 5 баба лае нен

    8 0 Отговор
    след израел
    ще предлагаме пакет от мерки срещу чекмеджарите
    ще им отрежем ес фондовете
    за да има за бункера че много дългове ни се насъбраха

    11:49 10.09.2025

  • 6 Пич

    8 0 Отговор
    Мерките трябва да са срещу Урсула , Кая и тая-оная!!! Иначе няма да има Европа !!!

    11:49 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    За протокола ,
    КОМИСИЯТА НА ЕсеС
    НЕ Е ЕВРОПЕЙСКА,
    а на ЕсеС❗

    11:51 10.09.2025

  • 9 Ма н аф

    3 0 Отговор
    Мерките включват яденето на боб и поставянето на образуваното газообразно вещество върху ХУ хромозома на Израел.

    Коментиран от #14

    11:53 10.09.2025

  • 10 Някой

    4 0 Отговор
    Връщане на Израел с начални граници по решение на ООН за създаване в Палестина плюс втора държава и региони към никого.

    11:53 10.09.2025

  • 11 провинциалист

    2 0 Отговор
    Краят на войната ще е край на Натаняху, но това е отвъд силите на ЕК, защото само NetanGoogle може да спре NetanYahoo.

    11:58 10.09.2025

  • 12 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Аз винаги съм бил много критичен към Израел - това е верски базирана терористична организация - но в случая Хамас провокира войната като нападна и уби цивилни Израелци - около 1200 души. А между другото според познат Палестинец те да Ционисти и произхождат от планината Цион и те са Семити.

    Коментиран от #15, #17

    11:58 10.09.2025

  • 13 Майна

    1 0 Отговор
    Пакет с дамски..превръзки

    11:58 10.09.2025

  • 14 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ма н аф":

    "Мерките включват яденето на боб" - и това е пътят към мира! Потвърждава го Началникът на израелския Генерален щаб - Е ял За мир.

    12:00 10.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Защо ли всичконузгке да 1 към 1,
    а и дали само изглежда🤔
    След онази провокация ....
    иSSраел изби ХИЛЯДИ,
    навлезе в чужда територия,
    нанася удари в ПЕТА независима държавя🤔
    След оня 11 септември,
    СрАЩ, нахлу в над ПЕТ държави,
    изби хиляди❗
    А преките жертви След 11-ти,
    са по -малко от жертвите след него-
    търсещи ИСТИНАТА,
    КОЙ организира и събори Близнаците🤔

    Коментиран от #16

    12:09 10.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Защо ли всичко изглежда 1 към 1,
    а и дали само изглежда🤔...

    12:10 10.09.2025

  • 17 Хамас, ха вас

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Хубаво е човек да следи новините, лошо е обаче, ако започне да им вярва.

    Коментиран от #18

    12:11 10.09.2025

  • 18 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хамас, ха вас":

    Палестинци изопачават историята на Левант - някои твърдят че произхождали от Йевус - древното име на Йерусалем и още твърдят че били Канаани - най голямата и най развита етническа група на Левант построила Йерихон Йевус и други сегашни градове - но Палестинците нямат нищо общо с Кханааните и също изопачават името на град Йерихон - беше прекръстен на Тел ЕС Султан - Градът на Султана. Северните Канаани - основали градовете Тир Библон и Зидон са били много културно развитие и те да дали основата на нашата азбука

    12:22 10.09.2025