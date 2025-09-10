Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в ежегодната си реч за състоянието на Европейския съюз, предава БТА.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на Европейския парламент. „Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем““.

Тя добави, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг. „Също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство и че всяко действие може да бъде твърде много за някои хора“, подчерта тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“ и подчерта, че действията на Израел на Западния бряг и изявленията на екстремистките министри подкопават решението за две държави. По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо това решение.

Следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на „Хамас“, разтърсиха нацията. Заложниците са държани в плен повече от 700 дни. Никога няма да има място за „Хамас“. Целта на Европа винаги е била една – истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. Това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и незабавно прекратяване на огъня“, подчерта председателката на ЕК.