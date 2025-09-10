Новини
Румъния: Солидарни сме с Полша срещу руските провокации

10 Септември, 2025 12:58, обновена 10 Септември, 2025 13:00 756 31

  • румъния-
  • полша

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну обеща твърд отговор заедно с НАТО

Румъния: Солидарни сме с Полша срещу руските провокации - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че Румъния е солидарна с Полша и заедно със съюзниците си от НАТО ще отговори решително на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

„Снощи руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Много сериозен инцидент, неприемливо нарушение на въздушното пространство на съюзническа държава от НАТО и опасна ескалация от страна на Русия. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници. Ние сме солидарни с Полша и заедно с нашите съюзници от НАТО ще отговорим твърдо на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност”, написа в профила си във Фейсбук Мощяну.

Полша мобилизира днес своите и натовските системи за противовъздушна отбрана, за да свали дронове във въздушното си пространство след руски въздушен удар срещу Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кравешките подложки

    27 5 Отговор
    днес цял ден ще четат едни и същи речи, копирани и разпространени от вещицата с метлата.🤟🤟🤟🤟

    Коментиран от #20

    13:04 10.09.2025

  • 3 Смешник

    16 7 Отговор
    Е как няма да сте солидарни С този смешник Дан които избрахте за президент следващите сте вие

    13:04 10.09.2025

  • 4 български интелектуалец

    12 19 Отговор
    Пляците помнят Катин и злото Расия.И България е солидарна с Полша с изключение на 10% русороби също е солидарна.

    Коментиран от #24

    13:06 10.09.2025

  • 5 горски

    15 4 Отговор
    Това са си дронове изстреляни от Украйна....Само тези с интелектуален дефицит не вдяват.
    Ако Русия реши да воюва с НАТО ,първия удър ще бъде запомнен от малцината които ще оцелеят.И тази новина нямаше да я има,защото нямаше да има интернет ,ток и каквото там се сетите след ядрен врив.

    13:08 10.09.2025

  • 6 Загиващ ЕС!

    17 2 Отговор
    Нова ЕС лъжа от подобието на ковида! За това ЕС е в това положение на разпад и бедност, Украйна ги ръководи и каквото кажат укрите под режисурата на Ес е вярно!

    Коментиран от #16

    13:08 10.09.2025

  • 7 Русия попиля НАТО

    16 2 Отговор
    Какви са дроновете в Полша и имало ли е дронове изобщо още не е ясно. Ясно е само, че Русия няма никакъв интерес да удря къщи в Полша, докато Украйна всячески се опитва да въвлече Европа в конфликта. Вече е имало случаи на подобни провокации от Украйна.

    Ако Европа не може да разпознае дроновете, камо ли да ги прехване, това е доста компрометиращо за НАТО. А може би знаят и лъжат?!

    13:11 10.09.2025

  • 8 Мамалигарското правителството

    12 1 Отговор
    Е фалшиво и нелегетимно,както и нашите марионетки дошли на власт с фалшифициране и купуване на изборите..... Скрийте се и мълчете.....

    13:11 10.09.2025

  • 9 Ъъъъ

    3 7 Отговор
    Време е путлера да запука и България с ракети и дронове, да покаже на копейките всъщност от коя страна стоят! И копейките като бягат от ракетите, да знаят, че са братски ракети.

    13:14 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добре но

    5 1 Отговор
    Какво ще направите бре роми?

    13:18 10.09.2025

  • 14 456

    10 3 Отговор
    Провокацията от страна на Украйна е очевидна. Предполагам със знанието на Европа. Причините са няколко:
    1. От самото начало на СВО, Киев се стреми да въвлече НАТО в конфликта.
    2. Вчерешните решения на Вашингтон относно намаленото финансиране за американските войски в Европа на 33 милиона долара.
    3. Отказа на Тръмп за намесата на ФАЩ в Украйна, и желанието му да продава ,а не да подарява. И 4. За мен защо е провокация: АКО БЕШЕ ДЕЛО НА МОСКВА, НЯМАШЕ ДА ЛЕТЯТ ДРОНОВЕ ,А РАКЕТИ. И нямаше да са само в Полша, а в цяла Европа.
    Озаптете Зе.

    Коментиран от #23, #25

    13:18 10.09.2025

  • 15 Янко Видрарски

    5 2 Отговор
    Туск заяви, че консултациите със съюзниците са прераснали в официално искане за задействане на член 4 от договора на НАТО.
    Член 4: "Страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях."

    Коментиран от #21

    13:19 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 минувач

    10 2 Отговор
    Полските мишки вдигат самолетите веднага , щом чуят , че руснаците са кихнали . Сега защо се ослушват , или не им стиска да реагират, само дрънкат простотии и се перчат като петли на бунище и стова им приключва ,,героизма ,, ....

    13:19 10.09.2025

  • 18 ХА ХА ХА

    7 1 Отговор
    НАШИТЕ МИШКИ КАК НЕ СА СЕ ВЪЗМУТИЛИ ОЩЕ? АААА ЧАКАТ ФЮРЕРАКУШЕРКАТА.

    13:23 10.09.2025

  • 19 Някой

    4 1 Отговор
    Румънците са солидарни с Полша, че на тях украинците им свалиха МиГ-21 и после хеликоптер, а на поляците трактор с 2 убити.

    13:29 10.09.2025

  • 20 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кравешките подложки":

    Съгласен съм с коментара ти.... Наистина ми хареса..

    13:30 10.09.2025

  • 21 Q -Рестия

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Янко Видрарски":

    Може да яхнеш моя чуен,не е нито 4ти нито 5ти но си го бива .Не че се хваля ,но досега никой не се оплакал от Работягата .

    13:32 10.09.2025

  • 22 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Мамалигата къде се бута!

    13:33 10.09.2025

  • 23 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Съгласен съм с коментара ти, верен е.. западащите провокатори са импотентни и безсилни срещу Русия, освен провокации интриги нищо не могат да направят..

    13:33 10.09.2025

  • 24 Професор Герджиков

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "български интелектуалец":

    Уж си интелектуалец,пък млади надда Рени ромми те млатят яко в дивия .Ами не ги разбирам тези неща .

    13:34 10.09.2025

  • 25 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Киев не се опитва да въвлече НАТО в конфликта. А Киев е националната сигурност на НАТО! С Киев се решава националната сигурност на Европа и НАТО! Ясно ли е? От самото начало путлера се опитва да докара Европа и света до трета световна. Та да знаете на кого да благодарите докато лежите в окопа, копейки.

    13:38 10.09.2025

  • 26 инфлацияга - прекрасно евробъдеще

    3 2 Отговор
    На тия дефицита им е 9,3 процента ,след тях са поляците . Идва веселата част. Нова Европа , а ?

    13:41 10.09.2025

  • 27 ПЕНКО

    3 3 Отговор
    КОЙ ОЩЕ ТВЪРДИ ,ЧЕ ТОВА СА РУСКИ ДРОНОВЕ , А НЕ УКРО ПРОВОКАЦИЯ !?!?!?!?!?!?!?!?

    Коментиран от #31

    13:42 10.09.2025

  • 28 оня с коня

    2 3 Отговор
    МНОГО ОТДАВНА Зеленски поиска от Румъния и Полша да помагат в свалянето на Руски Дронове и Ракети в Пограничната зона,т.е. на Укр. Територия- ЕТО ГО И ПОВОДА!

    13:46 10.09.2025

  • 29 Пара милитар

    3 0 Отговор
    Полша е в ситуация, която е най-близка до въоръжен конфликт от Втората световна война насам, — полският премиер Доналд Туск
    ▪️Полските медии съобщават, че максималното разстояние, на което един от дроновете е прелетял, е било над 300 км от границата (на снимката е геолокацията на безпилотните летателни апарати, открити в Полша)
    ▪️OSINT анализаторът Волски смята, че руснаците умишлено са прокарали маршрут за дронове през Полша по заповед на Путин, за да тестват възможностите на въоръжените сили и веригата за вземане на решения в страната.
    Дроновете са се насочвали към големи градове. Това не е съвпадение или грешка на украинските специалисти по електронна война. Решението е взето в росия на политическо ниво в отговор на затварянето на границата с Беларус и като част от ескалацията на ученията „ЗАПАД“. Очаква се руските информационни операции да се засилят, което ще се опита да всее страх, да дискредитира НАТО и да покаже предполагаемата неспособност на Полша да се защити, — смята Волски.

    13:50 10.09.2025

  • 30 Кир или Методи

    0 0 Отговор
    Русия не е очаквала толкова бърза реакция от страна на Полша на терен и от страна на НАТО като единна позиция .

    14:17 10.09.2025

  • 31 Лили

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ПЕНКО":

    В дроновете има СИМ карти ,които са руски .
    Изобщо няма никакво съмнение .

    14:21 10.09.2025

Новини по държави:
