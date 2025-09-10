Румъния: Солидарни сме с Полша срещу руските провокации

Министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че Румъния е солидарна с Полша и заедно със съюзниците си от НАТО ще отговори решително на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.
„Снощи руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Много сериозен инцидент, неприемливо нарушение на въздушното пространство на съюзническа държава от НАТО и опасна ескалация от страна на Русия. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници. Ние сме солидарни с Полша и заедно с нашите съюзници от НАТО ще отговорим твърдо на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност”, написа в профила си във Фейсбук Мощяну.
Полша мобилизира днес своите и натовските системи за противовъздушна отбрана, за да свали дронове във въздушното си пространство след руски въздушен удар срещу Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кравешките подложки
Коментиран от #20
13:04 10.09.2025
3 Смешник
13:04 10.09.2025
4 български интелектуалец
Коментиран от #24
13:06 10.09.2025
5 горски
Ако Русия реши да воюва с НАТО ,първия удър ще бъде запомнен от малцината които ще оцелеят.И тази новина нямаше да я има,защото нямаше да има интернет ,ток и каквото там се сетите след ядрен врив.
13:08 10.09.2025
6 Загиващ ЕС!
Коментиран от #16
13:08 10.09.2025
7 Русия попиля НАТО
Ако Европа не може да разпознае дроновете, камо ли да ги прехване, това е доста компрометиращо за НАТО. А може би знаят и лъжат?!
13:11 10.09.2025
8 Мамалигарското правителството
13:11 10.09.2025
9 Ъъъъ
13:14 10.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Добре но
13:18 10.09.2025
14 456
1. От самото начало на СВО, Киев се стреми да въвлече НАТО в конфликта.
2. Вчерешните решения на Вашингтон относно намаленото финансиране за американските войски в Европа на 33 милиона долара.
3. Отказа на Тръмп за намесата на ФАЩ в Украйна, и желанието му да продава ,а не да подарява. И 4. За мен защо е провокация: АКО БЕШЕ ДЕЛО НА МОСКВА, НЯМАШЕ ДА ЛЕТЯТ ДРОНОВЕ ,А РАКЕТИ. И нямаше да са само в Полша, а в цяла Европа.
Озаптете Зе.
Коментиран от #23, #25
13:18 10.09.2025
15 Янко Видрарски
Член 4: "Страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях."
Коментиран от #21
13:19 10.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 минувач
13:19 10.09.2025
18 ХА ХА ХА
13:23 10.09.2025
19 Някой
13:29 10.09.2025
20 Европеец
До коментар #2 от "Кравешките подложки":Съгласен съм с коментара ти.... Наистина ми хареса..
13:30 10.09.2025
21 Q -Рестия
До коментар #15 от "Янко Видрарски":Може да яхнеш моя чуен,не е нито 4ти нито 5ти но си го бива .Не че се хваля ,но досега никой не се оплакал от Работягата .
13:32 10.09.2025
22 Я пък тоя
13:33 10.09.2025
23 Европеец
До коментар #14 от "456":Съгласен съм с коментара ти, верен е.. западащите провокатори са импотентни и безсилни срещу Русия, освен провокации интриги нищо не могат да направят..
13:33 10.09.2025
24 Професор Герджиков
До коментар #4 от "български интелектуалец":Уж си интелектуалец,пък млади надда Рени ромми те млатят яко в дивия .Ами не ги разбирам тези неща .
13:34 10.09.2025
25 Хахахаха
До коментар #14 от "456":Киев не се опитва да въвлече НАТО в конфликта. А Киев е националната сигурност на НАТО! С Киев се решава националната сигурност на Европа и НАТО! Ясно ли е? От самото начало путлера се опитва да докара Европа и света до трета световна. Та да знаете на кого да благодарите докато лежите в окопа, копейки.
13:38 10.09.2025
26 инфлацияга - прекрасно евробъдеще
13:41 10.09.2025
27 ПЕНКО
Коментиран от #31
13:42 10.09.2025
28 оня с коня
13:46 10.09.2025
29 Пара милитар
▪️Полските медии съобщават, че максималното разстояние, на което един от дроновете е прелетял, е било над 300 км от границата (на снимката е геолокацията на безпилотните летателни апарати, открити в Полша)
▪️OSINT анализаторът Волски смята, че руснаците умишлено са прокарали маршрут за дронове през Полша по заповед на Путин, за да тестват възможностите на въоръжените сили и веригата за вземане на решения в страната.
Дроновете са се насочвали към големи градове. Това не е съвпадение или грешка на украинските специалисти по електронна война. Решението е взето в росия на политическо ниво в отговор на затварянето на границата с Беларус и като част от ескалацията на ученията „ЗАПАД“. Очаква се руските информационни операции да се засилят, което ще се опита да всее страх, да дискредитира НАТО и да покаже предполагаемата неспособност на Полша да се защити, — смята Волски.
13:50 10.09.2025
30 Кир или Методи
14:17 10.09.2025
31 Лили
До коментар #27 от "ПЕНКО":В дроновете има СИМ карти ,които са руски .
Изобщо няма никакво съмнение .
14:21 10.09.2025