Израел: Ще удряме враговете си навсякъде по света

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация вчера в Доха, при който загинаха шестима души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Кац заяви, че Израел ще държи отговорни всички замесени в масовото убийство на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел. Това нападение предизвика войната в Газа, която продължава въпреки нарастващите международни критики заради влошаващото се хуманитарно положение в ивицата.
„Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият“, написа Кац в социалната мрежа „Екс“.
Той заплаши „Хамас“ с унищожение и предупреди, че Газа ще бъде опустошена, ако групировката не приеме условията на Израел за прекратяване на войната. Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на „Хамас“.
Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и „Хамас“ в конфликта. Преговорите за примирие обаче от месеци са в застой, припомня ДПА.
1 Грую
13:40 10.09.2025
2 полимер
Коментиран от #13
13:41 10.09.2025
3 тук няма как да стане народа спи
Във вторник тълпи подпалиха парламента в столицата Катманду, изпращайки гъст черен дим към небето.
Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна.
Коментиран от #10
13:42 10.09.2025
4 И Киев е Руски
13:42 10.09.2025
5 Злобното Джуджи
13:43 10.09.2025
6 Удряйте братя израелци
13:46 10.09.2025
7 долу ЕС и сащ
13:46 10.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кан Кубрат
13:47 10.09.2025
10 НЕ на корупцията
До коментар #3 от "тук няма как да стане народа спи":20-годишната жителка на Катманду Муна Шрешта беше сред голямата тълпа пред парламента. „Корупцията е дългосрочен проблем“, каза тя пред Би Би Си, добавяйки, че е „крайно време нашата нация, нашият премиер и всеки, който е на власт, да се промени, защото ние трябва да се променим“.
13:47 10.09.2025
11 Някой
13:54 10.09.2025
12 Супер
13:55 10.09.2025
13 Европеец
До коментар #2 от "полимер":Би било добре и Русия да бия навсякъде враговете си, но за съжаление Путин е жаловит И прекалено възпитан..... Но да се надяваме, че скоро ще си поправи грешката и ще е приключи с украинската хунта.... Без удари по центровете за вземане на решения войната трудно ще приключи, западащите пудели нека да си лаят...
13:58 10.09.2025