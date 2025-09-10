Новини
Израел: Ще удряме враговете си навсякъде по света

Израел: Ще удряме враговете си навсякъде по света

10 Септември, 2025 13:39 755 13

Министърът на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар

Израел: Ще удряме враговете си навсякъде по света - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация вчера в Доха, при който загинаха шестима души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кац заяви, че Израел ще държи отговорни всички замесени в масовото убийство на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел. Това нападение предизвика войната в Газа, която продължава въпреки нарастващите международни критики заради влошаващото се хуманитарно положение в ивицата.

„Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият“, написа Кац в социалната мрежа „Екс“.

Той заплаши „Хамас“ с унищожение и предупреди, че Газа ще бъде опустошена, ако групировката не приеме условията на Израел за прекратяване на войната. Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на „Хамас“.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и „Хамас“ в конфликта. Преговорите за примирие обаче от месеци са в застой, припомня ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Грую

    33 2 Отговор
    А те ще ви удрят също по целия свят негодници мизерни и презряни

    13:40 10.09.2025

  • 2 полимер

    20 2 Отговор
    РФ също ще удря като вас!

    Коментиран от #13

    13:41 10.09.2025

  • 3 тук няма как да стане народа спи

    12 1 Отговор
    премиерът на Непал К. П. Шарма Оли подаде оставка на фона на най-тежките вълнения в страната от десетилетия, тъй като общественият гняв нараства заради смъртта на 19 протестиращи срещу корупцията при сблъсъци с полицията в понеделник

    Във вторник тълпи подпалиха парламента в столицата Катманду, изпращайки гъст черен дим към небето.

    Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна.

    Коментиран от #10

    13:42 10.09.2025

  • 4 И Киев е Руски

    29 4 Отговор
    Израел е тумор който трябва да бъде изрязан за да има мир на планетата

    13:42 10.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    3 6 Отговор
    Руснаците пък подаряват на враговете си Златни айфони и опрощават Репарации. От глупав та най-глупав 😄👎

    13:43 10.09.2025

  • 6 Удряйте братя израелци

    2 13 Отговор
    Тука има бая копейки доброжелатели за удряне, които даже си позволяват да сравняват фашиста Путлер с почтения и миролюбив Биби Нетаняху. Тези хора въобще са изгубили представа за добро и лошо. Моралните им ценности отдавна са станали на пух и прах. Както се казва обърнати да с хастара наопаки. И това се е случило още преди две-три поколения през комунизма, а тези са само деградиралите крайни продукти на тази нещастна развръзка.

    13:46 10.09.2025

  • 7 долу ЕС и сащ

    8 1 Отговор
    е Русия прави същото, обаче санкциите вече са над 30000

    13:46 10.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кан Кубрат

    15 0 Отговор
    Утре може да решат че и в България има терористи.

    13:47 10.09.2025

  • 10 НЕ на корупцията

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "тук няма как да стане народа спи":

    20-годишната жителка на Катманду Муна Шрешта беше сред голямата тълпа пред парламента. „Корупцията е дългосрочен проблем“, каза тя пред Би Би Си, добавяйки, че е „крайно време нашата нация, нашият премиер и всеки, който е на власт, да се промени, защото ние трябва да се променим“.

    13:47 10.09.2025

  • 11 Някой

    8 0 Отговор
    А като удрят при тях реват. По какво се отличават? Не зачитат суверенитета на държавите. Целенасочен геноцид. Гледат да ги избият с глад. сриват блокове. На ден убиват някъде 60-90 цивилни. Как да застрояват в окупирани територии. Трябва да се провери дали Сатаняху няма роднински връзки с Хитлер, който има поне дядо евреин. По какво се отличава?

    13:54 10.09.2025

  • 12 Супер

    3 0 Отговор
    Сигурно и в Русия имате..... пробвайте да ударите

    13:55 10.09.2025

  • 13 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "полимер":

    Би било добре и Русия да бия навсякъде враговете си, но за съжаление Путин е жаловит И прекалено възпитан..... Но да се надяваме, че скоро ще си поправи грешката и ще е приключи с украинската хунта.... Без удари по центровете за вземане на решения войната трудно ще приключи, западащите пудели нека да си лаят...

    13:58 10.09.2025