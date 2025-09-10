Израел: Ще удряме враговете си навсякъде по света

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация вчера в Доха, при който загинаха шестима души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кац заяви, че Израел ще държи отговорни всички замесени в масовото убийство на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел. Това нападение предизвика войната в Газа, която продължава въпреки нарастващите международни критики заради влошаващото се хуманитарно положение в ивицата.

„Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият“, написа Кац в социалната мрежа „Екс“.

Той заплаши „Хамас“ с унищожение и предупреди, че Газа ще бъде опустошена, ако групировката не приеме условията на Израел за прекратяване на войната. Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на „Хамас“.

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и „Хамас“ в конфликта. Преговорите за примирие обаче от месеци са в застой, припомня ДПА.