Имиджът на САЩ като върховен гарант за сигурността в Персийския залив е разрушен

Израелският удар срещу Доха поставя отношенията между Съединените щати и Персийския залив на важен кръстопът, пише в. “Ню Араб”, цитиран от БТА.
В продължение на десетилетия Вашингтон се позиционира като върховен гарант за сигурността в Персийския залив и стабилизираща сила, способна да възпира външни заплахи и да защитава суверенитета на съюзниците и партньорите си в Залива, посочва катарското издание. “Този имидж сега е разрушен. Каквато и роля да са играли САЩ в израелската атака, възприятието сред мнозина в региона е едно – на Вашингтон не може да се има доверие” и в резултат “лидерите на арабските държави от Персийския залив вече подсигуряват залозите си чрез по-дълбоки връзки с Китай, Русия и Турция”.
Безразсъдното нарушаване на катарския суверенитет от страна на Израел изисква единен арабски отговор, изтъква главният редактор на саудитския вестник “Араб нюз” Файзал Абас.
“Кралството ясно заяви: сигурността на Катар е неразделна от сигурността на Саудитска Арабия. Всяко нападение срещу Доха е нападение срещу Съвета за сътрудничество в Персийския залив като цяло. Подобни провокации трябва да бъдат посрещнати с твърди, координирани действия – политически, правни и стратегически, за да се гарантира, че никога повече няма да бъдат повторени под никакво прикритие или оправдание,” пише авторът.
По думите му арабските и ислямските държави трябва да сплотят редиците си и да изолират Израел дипломатически и регионално, като покажат, че нарушаването на арабския суверенитет няма да бъде толерирано и “цената на подобно безразсъдство ще бъде висока.”
Коментарна статия в египетския вестник “Ал Ахрам” разглежда израелския удар като подкопаване на дипломатическите усилия за примирие в ивицата Газа и задълбочаване на нестабилността в региона. За телевизия "Ем Би Си Масър" (MBC Masr) бившият външен министър на Египет Мохамед Камел Амър заявява, че ударът е насочен към онези, които активно преговарят за спиране на огъня и показва, че Израел не търси мир.
Ударът по Доха е големият изблик на гняв на Израел заради признаването на Палестина, включително на предстоящата този месец конференция в Ню Йорк, пише в. “Нешънъл”. Според емиратското издание израелското ръководството е изправено пред трудния избор да засили атаките или да се изправи пред факта, че палестинската държавност вече се превръща във реалност. Признаването на Палестина разкри границите на стратегията на Израел и цената на отказа да промени курса. Но ако Вашингтон не може да го обуздае, кой може,” заключава “Нешънъл”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдааа
Коментиран от #6
19:21 10.09.2025
3 Коко Джъмбо
Значи по нейната логика както Русия и Индия са съюзници в момента, то значи и Индия също се води нападнала и водеща война срещу Украйна държава и трябва да ѝ обявим война? Май не е добре с главния. Това, че си съюзник на някого не те прави пряк участник в дадена война и военни действия. Така, че СССР обявява престъпна и окупационна война на Бългатия. Това е ясно за всички историци, но не явно и за форум-кибици.
Коментиран от #7, #10, #15
19:21 10.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #17
19:21 10.09.2025
5 НАЦИЗЪМ + ЮДЕИЗЪМ
19:21 10.09.2025
6 Сталин
До коментар #2 от "Мдааа":"Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."
- Боби Фишер
Коментиран от #9
19:22 10.09.2025
7 Абе
До коментар #3 от "Коко Джъмбо":Българи и ПСВ и ВСВ е страната на булката. Както и сега. Кое не ти е ясно.просссс.
19:24 10.09.2025
8 А ГДЕ
19:25 10.09.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Сталин":Точно и вярно казано!
19:25 10.09.2025
10 Русофиал имигрира в РФ?! Ъъъъъъ
До коментар #3 от "Коко Джъмбо":Вие реклама на някакъв форумен драскач ли правите ?!
Какво е казал някакъв съветски чугун, чел само от съветски букварчета, го интересува само някой от посоль, който води статистика за полезните и д и о т и.
Коментиран от #12, #13
19:33 10.09.2025
11 ЪЪЪЪ НЕДОЧУВАМ
19:37 10.09.2025
12 Мъж бе
До коментар #10 от "Русофиал имигрира в РФ?! Ъъъъъъ":Не можал да опровергай една жена с факти и сега зад гърба и плюе неистини.:))
Типичен заоаднал джендьо.
19:38 10.09.2025
13 алоууу
До коментар #10 от "Русофиал имигрира в РФ?! Ъъъъъъ":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
19:56 10.09.2025
14 Кит
На ничия друга.
И това е нормалното поведение у една свръхсила.
Толкова от мен по темата.
20:06 10.09.2025
15 Селянка
До коментар #3 от "Коко Джъмбо":Ма я се гръмни ма ,кой фердинанчо ли набута хората ма к.урво заспала, Бай бай долносаксонска сган
20:14 10.09.2025
16 Баба Гошка
20:46 10.09.2025
17 Камилари
До коментар #4 от "Сталин":Мъже които са облечени с пенюар ли ще отвърнат? Те се страхуват за властта си. И всички са меки китки за това юдеите ги шамарят наляво и надясно с подкрепата на янките-юдеи.
20:50 10.09.2025