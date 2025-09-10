Новини
Имиджът на САЩ като върховен гарант за сигурността в Персийския залив е разрушен

10 Септември, 2025 19:17 1 584 17

В продължение на десетилетия Вашингтон се позиционира като върховен гарант за сигурността в Персийския залив и стабилизираща сила, способна да възпира външни заплахи. Този имидж сега е разрушен.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският удар срещу Доха поставя отношенията между Съединените щати и Персийския залив на важен кръстопът, пише в. “Ню Араб”, цитиран от БТА.

В продължение на десетилетия Вашингтон се позиционира като върховен гарант за сигурността в Персийския залив и стабилизираща сила, способна да възпира външни заплахи и да защитава суверенитета на съюзниците и партньорите си в Залива, посочва катарското издание. “Този имидж сега е разрушен. Каквато и роля да са играли САЩ в израелската атака, възприятието сред мнозина в региона е едно – на Вашингтон не може да се има доверие” и в резултат “лидерите на арабските държави от Персийския залив вече подсигуряват залозите си чрез по-дълбоки връзки с Китай, Русия и Турция”.

Безразсъдното нарушаване на катарския суверенитет от страна на Израел изисква единен арабски отговор, изтъква главният редактор на саудитския вестник “Араб нюз” Файзал Абас.

“Кралството ясно заяви: сигурността на Катар е неразделна от сигурността на Саудитска Арабия. Всяко нападение срещу Доха е нападение срещу Съвета за сътрудничество в Персийския залив като цяло. Подобни провокации трябва да бъдат посрещнати с твърди, координирани действия – политически, правни и стратегически, за да се гарантира, че никога повече няма да бъдат повторени под никакво прикритие или оправдание,” пише авторът.

По думите му арабските и ислямските държави трябва да сплотят редиците си и да изолират Израел дипломатически и регионално, като покажат, че нарушаването на арабския суверенитет няма да бъде толерирано и “цената на подобно безразсъдство ще бъде висока.”

Коментарна статия в египетския вестник “Ал Ахрам” разглежда израелския удар като подкопаване на дипломатическите усилия за примирие в ивицата Газа и задълбочаване на нестабилността в региона. За телевизия "Ем Би Си Масър" (MBC Masr) бившият външен министър на Египет Мохамед Камел Амър заявява, че ударът е насочен към онези, които активно преговарят за спиране на огъня и показва, че Израел не търси мир.

Ударът по Доха е големият изблик на гняв на Израел заради признаването на Палестина, включително на предстоящата този месец конференция в Ню Йорк, пише в. “Нешънъл”. Според емиратското издание израелското ръководството е изправено пред трудния избор да засили атаките или да се изправи пред факта, че палестинската държавност вече се превръща във реалност. Признаването на Палестина разкри границите на стратегията на Израел и цената на отказа да промени курса. Но ако Вашингтон не може да го обуздае, кой може,” заключава “Нешънъл”.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 30 гласа.
