Тръмп е казал на Нетаняху, че решението му да удари Катар не е било добро

11 Септември, 2025 09:10 747 22

Нетаняху отговорил, че е имал кратък отрязък от време за предприемане на удара и е използвал тази възможност

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Според информацията на вестника Тръмп е направил този коментар по време на разгорещен разговор с Нетаняху във вторник след атаката, уточнява световната агенция. Нетаняху отговорил, че е имал кратък отрязък от време за предприемане на удара и е използвал тази възможност, се казва в публикацията.

Втори телефонен разговор се е състоял между двамата по-късно и той е бил сърдечен, като Тръмп е попитал Нетаняху дали атаката е била успешна, пише "Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс. Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на катарската столица Доха във вторник (9 септември), което разгневи Катар.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери. Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.


  • 1 Хм...

    24 0 Отговор
    Искам да преговарям за прекратяване на войната и затова убивам преговарящите!
    Найс, а?
    Ех, тези ценности на демокрацията...

    09:15 11.09.2025

  • 2 Сталин

    16 0 Отговор
    МакДонни е тъпа ционистка свиня ,значи този негодник е казал на Сатаняху че може да бомби Катар и после се прави че нищо не е чул

    09:17 11.09.2025

  • 3 Поредният алцпрезидент

    16 0 Отговор
    А решението да изколи 2 милионен град е добро, така ли?

    09:18 11.09.2025

  • 4 наблюдател

    14 0 Отговор
    Колко мило!Идеята не била добра.

    Коментиран от #7

    09:21 11.09.2025

  • 5 Естествено че подлият Тръмп лъже

    7 0 Отговор
    Тръмп потвърди, че е бил предупреден за атаката и заяви, че Съединените щати са информирали катарското правителство, че „Израел атакува Хамас“ в столицата. Тръмп заяви: „Това решение е взето от премиера Нетаняху“, добавяйки: „Това не е решение, което аз съм взел“.

    Въпреки че Тръмп заяви, че ударът „не е служил на целите на Израел или Съединените щати“, той не го осъди директно, заявявайки, че „елиминирането на Хамас, който се е възползвал от страданието на народа на Гааза, е похвална цел“.

    09:23 11.09.2025

  • 6 Естествено че подлият Тръмп лъже

    4 0 Отговор
    В неделя Тръмп заяви, че отправя „последно предупреждение“ към Хамас да приеме условията за капитулация, договорени между САЩ и Израел. „Предупредих Хамас за последствията от отказа. Това е последното ми предупреждение, няма да има друго!“, каза Тръмп. Преговарящите от Хамас проведоха среща, за да обсъдят условията, определени от Тръмп.
    Ударите бяха насочени към катарската столица Доха и се проведоха близо до училища и посолства. Катар е ключов регионален съюзник на Съединените щати и хиляди американски войници са разположени във военновъздушната база Ал Удейд в тази страна.
    Доха е служила като място за преговори за „примирие“ през целия геноцид.... САЩ спокойно са можели да свалят при желание израелските дрони и ракети

    09:25 11.09.2025

  • 7 Деликатни хора

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    Няма да вземат да се цупят разни дреболии я !

    09:26 11.09.2025

  • 8 Естествено че подлият Тръмп лъже

    6 0 Отговор
    Атаката срещу Катар е вторият голям акт на международно вероломство и международен тероризъм , извършен от Израел в съучастие със САЩ през последните месеци. През юни Израел и Съединените щати използваха преговорите за ядрената програма на Иран като прикритие, за да убият голяма част от военното и цивилното ръководство на Иран.
    Опитът за убийство на преговарящите на Хамас разкрива за пореден път пълната заблуда на американските и израелските твърдения, че търсят преговори за уреждане на геноцида, който наричат ​​„война“. В действителност преговорите са фикция, използвана от американските медии, за да прикрият факта, че „войната“, водена от Съединените щати и Израел, е просто претекст за завладяване на цяла Гааза и избиване или прогонване на палестинското население.

    09:27 11.09.2025

  • 9 Аре бре? "не е било добро"...

    4 0 Отговор
    Ама верно ли международният тероризъм за САЩ "не е било добро" ?

    09:29 11.09.2025

  • 10 "не е било добро"...

    3 0 Отговор
    В изявление генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече удара „фрапантно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар“.
    "Това, което се случи днес, е акт на държавен тероризъм и опит за дестабилизиране на регионалната сигурност и стабилност, а Нетаняху води региона към точка, от която няма връщане назад“, заяви катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в телевизионно обръщение. Той добави: „Тези ракети бяха използвани за атака срещу преговарящата делегация на другата страна. По какви морални стандарти това е приемливо?“
    В изявление Турция заяви, че нападението срещу Катар бележи „приемането на тероризма като държавна политика“, тъй като медийни съобщения спекулират, че Израел може да извърши атаки в други страни, включително Турция.

    09:31 11.09.2025

  • 11 бай Бай

    4 0 Отговор
    Санкции нещо??
    Международното право????

    09:32 11.09.2025

  • 12 Ко? не.

    4 0 Отговор
    Като срамежлива ученичка ще да му казал.

    09:33 11.09.2025

  • 13 САЩ и Израел

    5 1 Отговор
    са терористи и военнопрестъпници. Съд и затвор заслужава цялото им ръководство. За терористични държави трябва да бъдат обявени в най кратък срок. Международна изолация,пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите изроди крадливи

    09:35 11.09.2025

  • 14 Дреме му

    2 0 Отговор
    на рязаната чушка на Нетаняху...

    09:38 11.09.2025

  • 15 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Да ,казал е: Удри Биби,ама не са убави тея работи!🦃🤗🤣👍

    09:38 11.09.2025

  • 16 А случайно

    3 0 Отговор
    Тръмп да е казал на престъпника Нетаняху да се предаде на МНС? Или само "не е било добро"...

    09:40 11.09.2025

  • 17 Когато цитирате или пишете нещо за

    3 0 Отговор
    Бенямин Нетаняху, нали знаете че МНС има постановление към медиите от страните членки на Римският статут относно това, че е редно и задължително винаги когато стане дума или се пише за престъпната Нацистка Държава Израел, Натаняху или Галант да се натъртва с големи букви: "за които МНС издаде заповеди за арест" ....... "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления... " ...... Във всяка публикация е задължително да е написано или да има линк към решението на МНС !!! Трябва да се подчертава с дебели букви, че на тези гнусни ционистки престъпници и съучастника им САЩ който доставя хиляди забранени за използване тежки бомби извършват международен тероризъм, военни престъпления и геноцид..... и това е неопровержимата истина.

    09:42 11.09.2025

  • 18 Точно по времето

    2 0 Отговор
    Когато е правена тази гнусна снимка Нетаняху обяви че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. Невероятна гнус

    09:46 11.09.2025

  • 19 Перуканаху

    1 0 Отговор
    дали е наясно, че са мюсюлмани катарците, но имат пари да го купят, препарират и продадат евтино?

    09:48 11.09.2025

  • 20 И го е пляснал

    0 0 Отговор
    по бузките, задните.

    09:52 11.09.2025

  • 21 Кой какво казва е вече без значение.

    1 0 Отговор
    Но фактът, че самолетът, зареждал във въздуха израелските изтребители, преспокойно е кацнал после на летище в Катар, ми се струва страшна наглост. Помагали са и американците, и британците, а може би и други "съюзници". Лекотата, с която всякакви лидери подминават безнаказаното бомбардиране от страна на Израел на поне седем суверенни държави, според мен накрая ще изиграе лоша шега и на тях, и на Израел.

    09:53 11.09.2025

  • 22 Всички леви партии в Европа

    1 0 Отговор
    без БСП-ОЛ в България естествено публикуваха "Над 850 арестувани в протести срещу геноцида във Великобритания: Работниците трябва да поведат опозицията срещу полицейската държава на Стармър!"
    Статия на Крис Марсдън, преди ден....

    09:54 11.09.2025