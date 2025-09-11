Тръмп е казал на Нетаняху, че решението му да удари Катар не е било добро

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Според информацията на вестника Тръмп е направил този коментар по време на разгорещен разговор с Нетаняху във вторник след атаката, уточнява световната агенция. Нетаняху отговорил, че е имал кратък отрязък от време за предприемане на удара и е използвал тази възможност, се казва в публикацията.
Втори телефонен разговор се е състоял между двамата по-късно и той е бил сърдечен, като Тръмп е попитал Нетаняху дали атаката е била успешна, пише "Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс. Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на катарската столица Доха във вторник (9 септември), което разгневи Катар.
Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.
Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери. Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм...
Найс, а?
Ех, тези ценности на демокрацията...
09:15 11.09.2025
2 Сталин
09:17 11.09.2025
3 Поредният алцпрезидент
09:18 11.09.2025
4 наблюдател
Коментиран от #7
09:21 11.09.2025
5 Естествено че подлият Тръмп лъже
Въпреки че Тръмп заяви, че ударът „не е служил на целите на Израел или Съединените щати“, той не го осъди директно, заявявайки, че „елиминирането на Хамас, който се е възползвал от страданието на народа на Гааза, е похвална цел“.
09:23 11.09.2025
6 Естествено че подлият Тръмп лъже
Ударите бяха насочени към катарската столица Доха и се проведоха близо до училища и посолства. Катар е ключов регионален съюзник на Съединените щати и хиляди американски войници са разположени във военновъздушната база Ал Удейд в тази страна.
Доха е служила като място за преговори за „примирие“ през целия геноцид.... САЩ спокойно са можели да свалят при желание израелските дрони и ракети
09:25 11.09.2025
7 Деликатни хора
До коментар #4 от "наблюдател":Няма да вземат да се цупят разни дреболии я !
09:26 11.09.2025
8 Естествено че подлият Тръмп лъже
Опитът за убийство на преговарящите на Хамас разкрива за пореден път пълната заблуда на американските и израелските твърдения, че търсят преговори за уреждане на геноцида, който наричат „война“. В действителност преговорите са фикция, използвана от американските медии, за да прикрият факта, че „войната“, водена от Съединените щати и Израел, е просто претекст за завладяване на цяла Гааза и избиване или прогонване на палестинското население.
09:27 11.09.2025
9 Аре бре? "не е било добро"...
09:29 11.09.2025
10 "не е било добро"...
"Това, което се случи днес, е акт на държавен тероризъм и опит за дестабилизиране на регионалната сигурност и стабилност, а Нетаняху води региона към точка, от която няма връщане назад“, заяви катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в телевизионно обръщение. Той добави: „Тези ракети бяха използвани за атака срещу преговарящата делегация на другата страна. По какви морални стандарти това е приемливо?“
В изявление Турция заяви, че нападението срещу Катар бележи „приемането на тероризма като държавна политика“, тъй като медийни съобщения спекулират, че Израел може да извърши атаки в други страни, включително Турция.
09:31 11.09.2025
11 бай Бай
Международното право????
09:32 11.09.2025
12 Ко? не.
09:33 11.09.2025
13 САЩ и Израел
09:35 11.09.2025
14 Дреме му
09:38 11.09.2025
15 Мими Кучева🐕
09:38 11.09.2025
16 А случайно
09:40 11.09.2025
17 Когато цитирате или пишете нещо за
09:42 11.09.2025
18 Точно по времето
09:46 11.09.2025
19 Перуканаху
09:48 11.09.2025
20 И го е пляснал
09:52 11.09.2025
21 Кой какво казва е вече без значение.
09:53 11.09.2025
22 Всички леви партии в Европа
Статия на Крис Марсдън, преди ден....
09:54 11.09.2025