Американските власти освободиха заподозрян за участие в убийството на консервативния активист Чарли Кърк ВИДЕО

Американските власти са освободили мъж, който преди това беше задържан по подозрение за участие в убийството на консервативния активист Чарли Кърк в Юта, заяви директорът на ФБР Кеш Пател.

Както той уточни, мъжът, който преди това беше задържан под стража, „беше освободен след разпит от правоохранителните органи“. Пател отбеляза, че „разследването продължава“ и обеща да информира за неговия напредък.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Кърк е починал след опит за покушение. Американският лидер изрази съболезнования на семейството на активиста.

Според съобщения в медиите, Кърк е бил прострелян в сряда по време на речта си в университет в Орем, Юта. Той е починал в болница от раната си. Активистът, който е бил поддръжник на Тръмп многократно се е изказвал против предоставянето на американска военна помощ на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да подведе под отговорност всички подстрекатели на насилие и политически мотивирано преследване след убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

„Моята администрация ще открие всеки един от онези, които са допринесли за тези зверства и други актове на политически мотивирано насилие“, каза той във видеообръщение, публикувано в Truth Social.

Убийството би могло да бъде послание към всички видни фигури в американската общественост, които споделят сходни възгледи, включително президента на САЩ Доналд Тръмп. Това мнение изрази председателят на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията Алексей Пушков.

„Това е ясно послание към всички видни фигури в американския обществен и политически живот, които споделят сходни възгледи и не се страхуват да ги изложат на масите. И основният адресат вероятно е президентът на САЩ. Предупреждение към Тръмп?“, написа той в своя Telegram канал, отбелязвайки, че този инцидент е подобен на опита за покушение срещу настоящия президент на САЩ през юли 2024 г.

Заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев призова екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп да осъзнае след убийството на Кърк, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийци.

Медведев отбеляза, че напоследък именно хора, които се придържат към ляво-либерални възгледи, все по-често извършват политически престъпления и убийства. Той даде за пример опита за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо.

„Кой е следващият? Може би е време екипът на MAGA да осъзнае, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийци“, написа Медведев в Х.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди знамената да бъдат спуснати наполовина в памет на убития.

„В чест на Чарли Кърк, наистина велик американски патриот, нареждам всички американски знамена да бъдат спуснати наполовина до 18:00 часа в неделя (1:00 часа в понеделник българско време)“, написа държавният глава в социалната мрежа Truth Social.