Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети за 1 млрд. долара на Финландия

Държавният департамент на САЩ обяви, че е одобрил възможната продажба на ракети „въздух-въздух” на стойност над 1 млрд. долара на Финландия, предаде ДПА, съобщи БТА.
В изявление Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) заяви, че „предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на САЩ като подобри сигурността на съюзник от НАТО“.
Агенцията посочи още, че така „ще се подобри способността на Финландия да се справи с настоящи и бъдещи заплахи и ще се засили оперативната съвместимост с американските и други съюзнически сили“. В изявлението на агенцията се подчертава, че продажбата „няма да промени основния военен баланс в региона“.
Предложената продажба се отнася до модерни ракети "въздух-въздух" със среден обсег AIM-120D-3 и свързано с тях оборудване на стойност около 1,07 милиарда долара.
Както е обичайно при продажби на оръжие в чужбина, Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ заяви, че Конгресът е бил информиран.
3 Чичо Дончо
09:43 11.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
дето вече ШЕСТА година ги чакаме❗
Коментиран от #9
09:44 11.09.2025
5 Въпросът е
09:47 11.09.2025
6 Сталин
Коментиран от #11
09:48 11.09.2025
7 АМАH OT ИДИOTИ
ДЪРЖАВНИЯТ ДЕПАРТАМЕНТ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ДА РЕКЕТИРАТ ПОРЕДНИТЕ HEЩACTHИЦИ С ЕДИН МИЛИАРД?!
СТИГА БЕ. 😝🤣😆
АКО ИМА НЕЩО УСПОКОИТЕЛНО:
"" НЕ СМЕ САМО НИЕ ПOЛE3НИ ИДИ0TИ ""
👍
09:49 11.09.2025
8 ужасТ
09:49 11.09.2025
9 Ъхъ
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":САЩ са ненадежден търговски партньор, съюзник и каквото друго де сетите!
09:50 11.09.2025
10 Световните
09:50 11.09.2025
11 Финляндия
До коментар #6 от "Сталин":я боли фара за русийката.
09:50 11.09.2025
12 пълни фърфалани
При 5,5 милиона население - всеки един , от новороденото бебе до последния старец - дължи по 38 200 € .
А сега се напъват за ракети за един милиард .
Коментиран от #13
09:54 11.09.2025
13 конечно конечно
До коментар #12 от "пълни фърфалани":Брутният вътрешен продукт (БВП) на Финландия за 2024 година е около 299,84 милиарда щатски долара. Прогнозите за 2025 година сочат, че БВП на страната ще достигне приблизително 301,44 милиарда щатски долара.
Коментиран от #14
09:55 11.09.2025
14 ха ха ха ...
До коментар #13 от "конечно конечно":Я кажи нашия колко е , дето реално нищо не произвеждаме . И при тия е така . И там всичко с молива . И инфлацията 2,5% ....ха ха ха ...
Коментиран от #15
09:57 11.09.2025
15 защо
До коментар #14 от "ха ха ха ...":Защо намесваш България? Нали плюеш Финландия?
А иначе брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2025 година се прогнозира на около 45,6 милиарда лева по текущи цени, което е приблизително 24,5 милиарда щатски долара. Ръстът на реалния БВП за 2025 г. се очаква да бъде около 2.9% според прогнозата на Българската народна банка и Министерството на финансите.
09:59 11.09.2025