Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети за 1 млрд. долара на Финландия

11 Септември, 2025 09:40 519 15

  • нато-
  • сащ-
  • ракети-
  • финландия-
  • държавен департамент

Така ще се подобри способността на Финландия да се справи с настоящи и бъдещи заплахи, обяви Вашингтон

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети за 1 млрд. долара на Финландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ обяви, че е одобрил възможната продажба на ракети „въздух-въздух” на стойност над 1 млрд. долара на Финландия, предаде ДПА, съобщи БТА.

В изявление Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) заяви, че „предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на САЩ като подобри сигурността на съюзник от НАТО“.

Агенцията посочи още, че така „ще се подобри способността на Финландия да се справи с настоящи и бъдещи заплахи и ще се засили оперативната съвместимост с американските и други съюзнически сили“. В изявлението на агенцията се подчертава, че продажбата „няма да промени основния военен баланс в региона“.

Предложената продажба се отнася до модерни ракети "въздух-въздух" със среден обсег AIM-120D-3 и свързано с тях оборудване на стойност около 1,07 милиарда долара.

Както е обичайно при продажби на оръжие в чужбина, Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ заяви, че Конгресът е бил информиран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чичо Дончо

    6 0 Отговор
    Други ненормалници на опашката с бол пари има ли? Вземаме ги и ви записваме!

    09:43 11.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    Те на нас ни продадоха едни самолети-
    дето вече ШЕСТА година ги чакаме❗

    Коментиран от #9

    09:44 11.09.2025

  • 5 Въпросът е

    0 5 Отговор
    Стигат ли до Москалаабат ,до Лелинград е ясно

    09:47 11.09.2025

  • 6 Сталин

    7 2 Отговор
    Финландия се напъва да започне война с Русия,тия западни мародери фалираха и са в паника защото няма откъде да крадат ,останаха им само такива опърпани колонии като България

    Коментиран от #11

    09:48 11.09.2025

  • 7 АМАH OT ИДИOTИ

    6 1 Отговор
    СЕРИОЗНО ЛИ?
    ДЪРЖАВНИЯТ ДЕПАРТАМЕНТ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ДА РЕКЕТИРАТ ПОРЕДНИТЕ HEЩACTHИЦИ С ЕДИН МИЛИАРД?!
    СТИГА БЕ. 😝🤣😆
    АКО ИМА НЕЩО УСПОКОИТЕЛНО:
    "" НЕ СМЕ САМО НИЕ ПOЛE3НИ ИДИ0TИ ""
    👍

    09:49 11.09.2025

  • 8 ужасТ

    1 0 Отговор
    Къде е днешната сводка колко дрона са изстреляли от Москва?

    09:49 11.09.2025

  • 9 Ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    САЩ са ненадежден търговски партньор, съюзник и каквото друго де сетите!

    09:50 11.09.2025

  • 10 Световните

    3 2 Отговор
    Терористи САЩ могат само да разпалват войни и да продават оръжие. Скоро ще им видят и на тях сметката.

    09:50 11.09.2025

  • 11 Финляндия

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    я боли фара за русийката.

    09:50 11.09.2025

  • 12 пълни фърфалани

    3 1 Отговор
    Към края на 2023 г. държавният дълг на страната се увеличи до 210,5 млрд. евро .
    При 5,5 милиона население - всеки един , от новороденото бебе до последния старец - дължи по 38 200 € .
    А сега се напъват за ракети за един милиард .

    Коментиран от #13

    09:54 11.09.2025

  • 13 конечно конечно

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "пълни фърфалани":

    Брутният вътрешен продукт (БВП) на Финландия за 2024 година е около 299,84 милиарда щатски долара. Прогнозите за 2025 година сочат, че БВП на страната ще достигне приблизително 301,44 милиарда щатски долара.

    Коментиран от #14

    09:55 11.09.2025

  • 14 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "конечно конечно":

    Я кажи нашия колко е , дето реално нищо не произвеждаме . И при тия е така . И там всичко с молива . И инфлацията 2,5% ....ха ха ха ...

    Коментиран от #15

    09:57 11.09.2025

  • 15 защо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха ха ...":

    Защо намесваш България? Нали плюеш Финландия?

    А иначе брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2025 година се прогнозира на около 45,6 милиарда лева по текущи цени, което е приблизително 24,5 милиарда щатски долара. Ръстът на реалния БВП за 2025 г. се очаква да бъде около 2.9% според прогнозата на Българската народна банка и Министерството на финансите.

    09:59 11.09.2025