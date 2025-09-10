Новини
Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша. Германия: Ще дадем решителен отговор
  Тема: Украйна

Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша. Германия: Ще дадем решителен отговор

10 Септември, 2025 16:18

НАТО трябва да запази единството си и да даде твърд и ясен отговор, каза германският външен министър след инцидента в Полша

Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша. Германия: Ще дадем решителен отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде Ройтерс. Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна, предаде БТА.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Русия безразсъдно предприе опасна ескалация“, каза Вадефул на пресконференция. „За съжаление е ясно, че макар и да са минали три години, Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила“, отбеляза германският министър. Той подчерта, че НАТО трябва да запази единството си и да даде „твърд и ясен отговор“.

Междувременно говорител на германското правителство заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша представлява много сериозна ситуация и демонстрира до каква голяма степен Русия подлага на изпитание решимостта на Европа.

„Това отново показва пред каква заплаха сме изправени и до каква голяма степен сме подлагани на изпитание от страна на Русия“, каза говорителят на редовна пресконференция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също коментира ситуацията, като подчерта, че Берлин подкрепя Полша в активизирането на Член 4 от договора на НАТО.

Член 4 предвижда свикването на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Писториус също така заяви пред Бундестага, че от думите на полските властите става ясно, че дроновете, нарушили въздушното пространство на Полша, са били въоръжени.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    74 14 Отговор
    А украинската ракета на плаж Велека?

    Коментиран от #7, #49, #60

    16:19 10.09.2025

  • 2 Полски

    71 14 Отговор
    ненормалник.

    16:20 10.09.2025

  • 3 Балон фон урс

    72 14 Отговор
    Провокация от страна на киефф

    16:21 10.09.2025

  • 4 Дика

    20 63 Отговор
    Дайте ракети на Украйна, стига с тия отговори и празни приказки.

    Коментиран от #10, #14, #20, #26, #41

    16:22 10.09.2025

  • 5 Наблюдател

    68 8 Отговор
    Путин унижи Мерц пред цемия свят, като каза, че Мерц не е фактор с който трябва да се съобразява. 27

    16:22 10.09.2025

  • 6 Помнещ

    65 10 Отговор
    Последния път като дадоха отговор, Варшава беше изравнена със земята. Дано да не стане отново.

    16:23 10.09.2025

  • 7 Ясно като бел ден

    62 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Поредната анти руска провокация на оста на злотолондон, варшава, киев.

    16:23 10.09.2025

  • 8 Луганск

    42 14 Отговор
    ПОЛША И НАТО ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ

    Всичко това е полска и англосаксонска лъжа!

    Максималното разстояние, което могат да преодолеят безпилотните самолети "Гербер", е само 700 км, така че те са изстреляни или от поляци, или от укрофашисти, според англосаксонците!

    Всички идентифицирани дронове принадлежат към руския модел"Гербер". Някои от нейните версии могат да носят малки бойни глави, но "няма доказателства, че това е така в този случай". Но ако се вгледате по-внимателно, можете да видите поредица от дронове: "ЫЫ" е Ясно, че руският човек никога няма да пише така. Укрофашистите нямат такава буква в азбуката. Остава единственият извод-провокацията със стрелбище на собствената си територия е организирана от полски проститутки!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #27, #35, #64, #68

    16:24 10.09.2025

  • 9 ЕЙ НЕМЦИТЕ

    44 10 Отговор
    СТОЙТЕ СИ НА ...АШИСТКИТЕ ...УПЕТА ПАК ЩЕ ИМА ЗНАМЕ НА РАЙСТАГА НОРМАЛНИ ЛИСТЕ С РУСНАЦИ ДАСЕ БИЕТЕ ТЕ НАЗАД НЕ ЗНАЯТ САМО В ПЕРЬОТ.

    16:24 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Н-А-Т-О

    21 7 Отговор
    Няма! Свършиха.

    16:28 10.09.2025

  • 12 23 февруари 2022г. Мария Захарова:

    17 34 Отговор
    Само хора без морал биха си помислили че Русия планира инвазия в Украйна.

    16:29 10.09.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    38 7 Отговор
    Германия даде решителен отговор 1945г, още ли иска ?

    16:29 10.09.2025

  • 14 Дайте

    31 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    за да ги изтресе Орешника !

    Коментиран от #24, #69

    16:30 10.09.2025

  • 15 Цвете

    4 21 Отговор
    " КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА ". ДА БЯХТЕ ПОМИСЛИЛИ, КАКВО МОЖЕШЕ ДА СЕ СЛУЧИ???? ОТЪРВАНЕ ОТ ВАС ЩЕ ИМА И ТО СКОРО. ЛОШОТО Е, ЧЕ ЩЕ ИМА ГЛАДУВАЩИ, КОИТО НЕ СА ВИНОВНИ ЗА НИЩО. ТОЛКОВА МНОГО ТАЛАНТ ИМА В РУСИЯ, А ВИЕ СПРЯХТЕ ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕТО ИМ. 🙄🙄😒😮‍💨🫡🤔🫡🤔🫡🤔

    16:30 10.09.2025

  • 16 Мутата

    17 4 Отговор
    И как ще стане тая работа

    16:30 10.09.2025

  • 17 оня с коня

    10 36 Отговор
    За разлика от русия която не била планирала Атаки срещу Полша,НАТО пък не само планира,но и РЕАЛИЗИРА достоен Отпор спрямо Руските своеволия.От тук нататък обаче нещата стават ДРУГИ - вече НАТО без всякакви Притеснения ще унищожава Руски ракети и дронове в Западните покрайнини на Украйна с цел Предотвратяване на нарушения на Възд. пространство на страни членки като Полша и Румъния.

    Коментиран от #37

    16:31 10.09.2025

  • 18 Кратко, ясно, точно

    11 41 Отговор
    Мерц: "Путин е военнопрестъпник! Най-опасният военнопрестъпник на нашето време!"

    Коментиран от #47

    16:31 10.09.2025

  • 19 Цвете

    3 12 Отговор
    " КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА ". ДА БЯХТЕ ПОМИСЛИЛИ, КАКВО МОЖЕШЕ ДА СЕ СЛУЧИ???? ОТЪРВАНЕ ОТ ВАС ЩЕ ИМА И ТО СКОРО. ЛОШОТО Е, ЧЕ ЩЕ ИМА ГЛАДУВАЩИ, КОИТО НЕ СА ВИНОВНИ ЗА НИЩО. ТОЛКОВА МНОГО ТАЛАНТ ИМА В РУСИЯ, А ВИЕ СПРЯХТЕ ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕТО ИМ. 🙄🙄😒😮‍💨🫡🤔🫡🤔🫡🤔

    16:32 10.09.2025

  • 20 Симеон Иванов

    32 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    И какво като дадат ракети (вече даваха и дават) ...
    Резултатът е пак същия ...
    Само дето запасите на Германия намаляват а заводи тепърва се строят ...
    То добре, че Путин е въздържан, че ако беше друг (Медведев например)
    Рейнметал вече нямаше да го има ...

    Коментиран от #29

    16:33 10.09.2025

  • 21 Уса

    27 5 Отговор
    Малиииии....тия пинчери как се наостриха ще стигнат до Китай под земята заради няколко фърчила незнайно от къде.Дори да са от Русия са били заглушени и отклонени не е голям проблем за САЩ.Тръмп каза,че и неговия телефон понякога няма сигнал за негова радост и спокойствие

    16:33 10.09.2025

  • 22 Военен

    13 2 Отговор
    Обикновено (понякога) така стават войните... Ако беше ракета щеше да е достатъчно основание за друга, по-сериозна реакция.

    Коментиран от #76

    16:33 10.09.2025

  • 23 посейдон

    12 17 Отговор
    Е, те и Украйна не бяха планирали да нападат , но просто така се случи .Всички сме виновни . Реакцията на света трябваше да е много по-различна още в първият ден от нападението над Украйна , дори още преди да анексират Крим.

    Коментиран от #58

    16:34 10.09.2025

  • 24 От Кремъл

    8 10 Отговор

    До коментар #14 от "Дайте":

    Кретен!!Там са ни парите и децата.

    Коментиран от #34

    16:34 10.09.2025

  • 25 След като

    13 6 Отговор
    Полските проститутки завъртяха задниците на запад, сега ще цоцат на мечока х...

    16:36 10.09.2025

  • 26 Атина Палада

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    Ракетите са в Украйна..Дадени са! Защо не ги изстрелват по Русия?

    Коментиран от #32

    16:37 10.09.2025

  • 27 механик

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    ПСихиЧно болни не трябва да се допускат до коментарите .

    16:37 10.09.2025

  • 28 Кирилов

    6 9 Отговор
    Джуджето свири отбой от бункера!

    16:37 10.09.2025

  • 29 Не филисовфствай!

    10 10 Отговор

    До коментар #20 от "Симеон Иванов":

    Отивай да пълниш барут! Заплатите са добри.Умствен капацитет не се изисква!

    Коментиран от #52

    16:37 10.09.2025

  • 30 ООрана държава

    17 5 Отговор
    Дишайте бе, ако русия тръгне да ви напада няма да е с дрончета

    Коментиран от #36

    16:38 10.09.2025

  • 31 Георгиев

    7 8 Отговор
    Русия атакува Окрайнина. Някои дронове примамки са паднали в Полша. Немецът това и чака. А може и руснакът да тества и да се прави на изненадан. Това са начални тестове на ТСВ.

    16:38 10.09.2025

  • 32 А где

    2 15 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #38, #42, #45

    16:39 10.09.2025

  • 33 иваничка

    18 3 Отговор
    Германският министър нека да е по-кротък, той дори не е сигурен с какъв произход са били дроновете, да не се окаже, че са украински! Украйинците често действат подмолно, уж че руснаците са виновни! ЕС и НАТО са големи мераклии да зпочнат война срещу Русия, ама нещо не им стиска.
    Нашите управници и те веднага се изказали, че подкрепят Полша, без да са на ясно със ситуацията, ама нали трябва да се подмажат....

    16:39 10.09.2025

  • 34 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "От Кремъл":

    Това "там" вече няма бели,а само лилави инженери...Живееш още в миналия век:))

    16:40 10.09.2025

  • 35 Реалист 1

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Абсолютно точно ?

    16:40 10.09.2025

  • 36 Българин

    3 14 Отговор

    До коментар #30 от "ООрана държава":

    Тогава от русия няма да остане много.

    16:40 10.09.2025

  • 37 оня с х.я

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Еееех Ломски ,Ломски,корава мокра влашка глава си ,колко да повтарям ,че логиката не ви е силна семейна черта .Наблягай на еденьето и .раньето .А оня моя е просто класи над вас.

    16:41 10.09.2025

  • 38 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "А где":

    Е как къде? В ОкраИната..
    Не ви стискаше да свалите руски паметник,ами отидохте на украинците да сваляте..Украинците си го прибраха в Киев..

    16:41 10.09.2025

  • 39 българин

    13 0 Отговор
    натуту съ пълен т@шак и стари дантели

    16:42 10.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И какво ще ги правят украинците

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    тия ракети, след като не могат да ги изстрелват? Шолц и генералите му ясно обясниха, че с ракети като Таурус, Стормшадоу, Скалп и АТАКМС само натовци могат да боравят.

    Коментиран от #51

    16:42 10.09.2025

  • 42 Алексбг

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "А где":

    На най катти между къуките отича .Смени памм.Перрса на жената ,че се обрина вече .

    16:43 10.09.2025

  • 43 Пижо

    13 1 Отговор
    Това тука укр сайтче много харесва, защото показва точно пропадналата ценност система на европеиски морал и човешки дух.

    16:43 10.09.2025

  • 44 Сократ

    9 1 Отговор
    Айде да видим отговора на есесовското внуче.

    16:44 10.09.2025

  • 45 Никси

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "А где":

    вустатати къде !!!.

    16:44 10.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Кратко, ясно, точно":

    Ти слушай белото носле Мерц и много х.умен ще станеш:)))

    16:45 10.09.2025

  • 48 Диванен стратег

    18 4 Отговор
    ,,Кому е изгодно?" На чия страна ще застане НАТО, ако вземе официално участие в.конфликта?
    Масовото навлизане на дронове в Полша е провокация на Киевската хунта.

    16:46 10.09.2025

  • 49 Наблюдател

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато натовските ракети летят към Русия, казват че са украински. По същата логика ракетите които летят към НАТО идват от украина, значи са украински.
    Да се радват, че човека който пуска ракетите не се казва Нетаниаху.

    16:48 10.09.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 3 Отговор
    Как пък досега нито един козяшки зюмбюл не замина да защитава Осрайна !Оня Светльо Ултраса не го броя щото отече още в движение .Благодаря ви предварително за +овете .

    Коментиран от #53

    16:48 10.09.2025

  • 51 Тихо пърделяк

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "И какво ще ги правят украинците":

    Украйна всичко може да прави. Това да не ти е криворуката и кривонога раша- страната на дурачоците, на която ирански инструктори изстрелват дроновете шахед.

    16:51 10.09.2025

  • 52 Леонсио Парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Не филисовфствай!":

    Мога да ти понапълня чушкопека , еХтралардж чушки 🌶️ поема ли 🤣 ?

    16:52 10.09.2025

  • 53 Дада

    3 9 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ние я защитаваме и ѝ помагаме, без да сме на терен. Пращаме оръжия, даваме пари, записват се и доброволци. Ама вие с какво помагате на Путин? И защо се криете на сигурно в НАТО, а не отивате да превземате Украйна? Щом сте против НАТО нямате работа тук, щом обичате Путин- при него ви е мястото. Това е толкоз просто и логично.

    Коментиран от #62

    16:54 10.09.2025

  • 54 Тома

    7 1 Отговор
    Руснаците викат куме Иване а нато вика за к......да ме хване.Желаещите правят пиниза за Тръмп че да им се върже

    16:57 10.09.2025

  • 55 Ха ха

    6 3 Отговор
    Полша да кажат колко инструктори бяха убити в Украйна и какво правят там.Изстрелват ракети и дронове.Над 7000 инструктори от Полша,Германия и Англия са убити досега в Украйна.За тях ни дума,ни звук

    Коментиран от #61

    17:02 10.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядото

    7 0 Отговор
    немците твърдо се решили да запалят отново света.ако успеят,нека този път да няма грешките на германик и сталин.да няма за какво разработват и нов план маршал.

    17:09 10.09.2025

  • 58 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "посейдон":

    То и НАТО нямаше да се разширява "нито на инч на изток" и трябваше да оставят съветските войски в бившата ГДР и сега проблеми нямаше да има.

    17:09 10.09.2025

  • 59 Исторически факт !

    4 2 Отговор
    Малък урок по история, който би било добре да си припомни Полша, след като през изминалата нощ руски дронове навлязоха на поне 50 км в полското въздушно пространство.
    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
    Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
    1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
    2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
    3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
    4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
    5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
    6. Последва същото в Южен Кавказ.

    Коментиран от #63

    17:13 10.09.2025

  • 60 разбра ли

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нападат ни ,другарю софиянец.Както са ни окупирали трети украински фронт през 1944 година.Те на това руснаците му викат освобождение.

    17:13 10.09.2025

  • 61 Професор

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха":

    Над 10000 поляци са дали фира в конфликта в 00 крайна няколкото военни гробища в Жешов са препълнени всеки може да ги разгледа с гугл ърт.

    17:14 10.09.2025

  • 62 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дада":

    Кой си ти бе прррр ∆ льооо анонимен за да казваш на кой къде му е мястото ?

    17:16 10.09.2025

  • 63 Ако случаят е аналогичен

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Исторически факт !":

    Да смятаме ли че поведението на Полша ще стане като това на Турция

    17:17 10.09.2025

  • 64 Знаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Това не е Гербер ( мушкато) . Гербер има два вертикални стабилизатора в края на крилата и носи 90 килограма взрив . Този безпилотник има един вертикален стабилизатор на опашката . Може и да е руски. Подобни невъоръжени безпилотници примамки руснаците пускат за да заблудят ПВО на Украйна , за това и след като свършат горивото кацат практически невредими . Нищо не коства на нафтовците да пренесат такива практически невредими дронове примамки кацнали в Украйна , на територията на Полша . Колкото до двете букви ыы , имаше съветска криминална комедия ,,Операция ,,ы" ". Защо ,,ы" , питаше единият бандюга ? За да не се сети никой за какво става въпрос , отговори Кръстникът на операцията . :-)))))

    17:24 10.09.2025

  • 65 Григор

    3 0 Отговор
    "Германия: Ще дадем решителен отговор."
    Какъв? Много съм любопитен да видя!

    17:26 10.09.2025

  • 66 Сталин

    3 1 Отговор
    Германия може само решително да го издуха

    17:27 10.09.2025

  • 67 Ха ха

    2 0 Отговор
    Полша да кажат колко инструктори бяха убити в Украйна и какво правят там.Изстрелват ракети и дронове.Над 7000 инструктори от Полша,Германия и Англия са убити досега в Украйна.За тях ни дума,ни звук

    17:29 10.09.2025

  • 68 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Слава на Украинските Братя!

    Коментиран от #72, #74

    17:30 10.09.2025

  • 69 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дайте":

    ,,Да ги изтресе с Орешника". Радиусът на Орешник е 5500 километра в час . Лети с 3 километра в секунда и е неуязвим за ПВО може да носи до 9 разделяеми бойни глави всяка от тях с мощност 150 килотона. За сравнение атомната бомба хвърлена на 6 август от САЩ над Хирошима имаше мощност от едва 15 килотона .

    17:31 10.09.2025

  • 70 Ха ха

    1 0 Отговор
    Те не само са инструктори,но оператори на ракети и дронове.Всяка от страните си е заплюла парче от Украйна ,а се правят на помагачи и спасители

    17:32 10.09.2025

  • 71 Дедовия

    1 0 Отговор
    Руснаците вече се гъбаркат с Урсулата и компания, щото знаят, че ще оакат гащите здраво. Китай е плътно зад Русия, а Европа без Китай и пазарите им ще приключи звездния си път. Трилиони инвестиции направиха европейските гиганти в китайските мегаполиси.

    17:33 10.09.2025

  • 72 гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Колко слава може да има на 2м под земята ,заповядай да попиташ бившите ми клиенти,но се съмнявам да получиш отговор .

    17:36 10.09.2025

  • 73 Манипулират

    0 0 Отговор
    тълпите за да може в един следващ етап да им "обосноват" решението си за изпращане на военен контингент на бойните полета в Украйна. Парламентите по места ще бъдат инструктирани да подкрепят (демократично) решението. Банално, но върши работа на формалната стане.

    17:38 10.09.2025

  • 74 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Украинските ти братя биха те продали за кутия цигари!

    17:42 10.09.2025

  • 75 Значи решително ще

    0 0 Отговор
    му ядете главата.

    17:42 10.09.2025

  • 76 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Военен":

    Явно си забравил как украинска крилата реактивна ракета прелетя през Румъния , Унгария, Словения и се взриви в парк на няколко десетки метра от студентско общежитие в столицата на Хърватия, Загреб . За късмет бяха унищожени само няколко автомобила , защото това стана късно през нощта и парка бе безлюден . Последствия за Украйна имаше ли ? Не . След това украинското ПВО свали румънски боен МИГ 21 над Черно море и дошлите да спасяват екипажа му два военни румънски въртолета. Последствия от НАТО? Накрая украинска ракета порази на полска територия силови до която пработеха поляци . Два поляка загинаха , а тракторите им бе унищожен! Последствия за Украйна от страна на НАТО ? Никакви ! Така , че първо помни , сетне фантазирай . Готов съм да се обзаложа , че НАТО ще се ограничи само с приказки и заплахи , ако утре Русия срине със земята летището в Жешув с десетина Искандера и няколко Орешника за гарнитура , или ако издумка оръжейните ни заводи в Сопот с няколко Кинжала и Искандера .Ние нямаме ПВО защото харизахме всичко на Украйна .

    17:44 10.09.2025

