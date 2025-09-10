Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша. Германия: Ще дадем решителен отговор

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде Ройтерс. Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна, предаде БТА.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Още новини от Украйна

"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Русия безразсъдно предприе опасна ескалация“, каза Вадефул на пресконференция. „За съжаление е ясно, че макар и да са минали три години, Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила“, отбеляза германският министър. Той подчерта, че НАТО трябва да запази единството си и да даде „твърд и ясен отговор“.

Междувременно говорител на германското правителство заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша представлява много сериозна ситуация и демонстрира до каква голяма степен Русия подлага на изпитание решимостта на Европа.

„Това отново показва пред каква заплаха сме изправени и до каква голяма степен сме подлагани на изпитание от страна на Русия“, каза говорителят на редовна пресконференция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също коментира ситуацията, като подчерта, че Берлин подкрепя Полша в активизирането на Член 4 от договора на НАТО.

Член 4 предвижда свикването на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Писториус също така заяви пред Бундестага, че от думите на полските властите става ясно, че дроновете, нарушили въздушното пространство на Полша, са били въоръжени.