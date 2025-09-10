Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша. Германия: Ще дадем решителен отговор

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде Ройтерс. Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна, предаде БТА.
Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".
"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".
В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.
Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Русия безразсъдно предприе опасна ескалация“, каза Вадефул на пресконференция. „За съжаление е ясно, че макар и да са минали три години, Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила“, отбеляза германският министър. Той подчерта, че НАТО трябва да запази единството си и да даде „твърд и ясен отговор“.
Междувременно говорител на германското правителство заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша представлява много сериозна ситуация и демонстрира до каква голяма степен Русия подлага на изпитание решимостта на Европа.
„Това отново показва пред каква заплаха сме изправени и до каква голяма степен сме подлагани на изпитание от страна на Русия“, каза говорителят на редовна пресконференция.
Германският министър на отбраната Борис Писториус също коментира ситуацията, като подчерта, че Берлин подкрепя Полша в активизирането на Член 4 от договора на НАТО.
Член 4 предвижда свикването на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.
Писториус също така заяви пред Бундестага, че от думите на полските властите става ясно, че дроновете, нарушили въздушното пространство на Полша, са били въоръжени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #49, #60
16:19 10.09.2025
2 Полски
16:20 10.09.2025
3 Балон фон урс
16:21 10.09.2025
4 Дика
Коментиран от #10, #14, #20, #26, #41
16:22 10.09.2025
5 Наблюдател
16:22 10.09.2025
6 Помнещ
16:23 10.09.2025
7 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Поредната анти руска провокация на оста на злотолондон, варшава, киев.
16:23 10.09.2025
8 Луганск
Всичко това е полска и англосаксонска лъжа!
Максималното разстояние, което могат да преодолеят безпилотните самолети "Гербер", е само 700 км, така че те са изстреляни или от поляци, или от укрофашисти, според англосаксонците!
Всички идентифицирани дронове принадлежат към руския модел"Гербер". Някои от нейните версии могат да носят малки бойни глави, но "няма доказателства, че това е така в този случай". Но ако се вгледате по-внимателно, можете да видите поредица от дронове: "ЫЫ" е Ясно, че руският човек никога няма да пише така. Укрофашистите нямат такава буква в азбуката. Остава единственият извод-провокацията със стрелбище на собствената си територия е организирана от полски проститутки!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #27, #35, #64, #68
16:24 10.09.2025
9 ЕЙ НЕМЦИТЕ
16:24 10.09.2025
11 Н-А-Т-О
16:28 10.09.2025
12 23 февруари 2022г. Мария Захарова:
16:29 10.09.2025
13 Злобното Джуджи
16:29 10.09.2025
14 Дайте
До коментар #4 от "Дика":за да ги изтресе Орешника !
Коментиран от #24, #69
16:30 10.09.2025
15 Цвете
16:30 10.09.2025
16 Мутата
16:30 10.09.2025
17 оня с коня
Коментиран от #37
16:31 10.09.2025
18 Кратко, ясно, точно
Коментиран от #47
16:31 10.09.2025
19 Цвете
16:32 10.09.2025
20 Симеон Иванов
До коментар #4 от "Дика":И какво като дадат ракети (вече даваха и дават) ...
Резултатът е пак същия ...
Само дето запасите на Германия намаляват а заводи тепърва се строят ...
То добре, че Путин е въздържан, че ако беше друг (Медведев например)
Рейнметал вече нямаше да го има ...
Коментиран от #29
16:33 10.09.2025
21 Уса
16:33 10.09.2025
22 Военен
Коментиран от #76
16:33 10.09.2025
23 посейдон
Коментиран от #58
16:34 10.09.2025
24 От Кремъл
До коментар #14 от "Дайте":Кретен!!Там са ни парите и децата.
Коментиран от #34
16:34 10.09.2025
25 След като
16:36 10.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #4 от "Дика":Ракетите са в Украйна..Дадени са! Защо не ги изстрелват по Русия?
Коментиран от #32
16:37 10.09.2025
27 механик
До коментар #8 от "Луганск":ПСихиЧно болни не трябва да се допускат до коментарите .
16:37 10.09.2025
28 Кирилов
16:37 10.09.2025
29 Не филисовфствай!
До коментар #20 от "Симеон Иванов":Отивай да пълниш барут! Заплатите са добри.Умствен капацитет не се изисква!
Коментиран от #52
16:37 10.09.2025
30 ООрана държава
Коментиран от #36
16:38 10.09.2025
31 Георгиев
16:38 10.09.2025
32 А где
До коментар #26 от "Атина Палада":МОЧАТА?
Коментиран от #38, #42, #45
16:39 10.09.2025
33 иваничка
Нашите управници и те веднага се изказали, че подкрепят Полша, без да са на ясно със ситуацията, ама нали трябва да се подмажат....
16:39 10.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #24 от "От Кремъл":Това "там" вече няма бели,а само лилави инженери...Живееш още в миналия век:))
16:40 10.09.2025
35 Реалист 1
До коментар #8 от "Луганск":Абсолютно точно ?
16:40 10.09.2025
36 Българин
До коментар #30 от "ООрана държава":Тогава от русия няма да остане много.
16:40 10.09.2025
37 оня с х.я
До коментар #17 от "оня с коня":Еееех Ломски ,Ломски,корава мокра влашка глава си ,колко да повтарям ,че логиката не ви е силна семейна черта .Наблягай на еденьето и .раньето .А оня моя е просто класи над вас.
16:41 10.09.2025
38 Атина Палада
До коментар #32 от "А где":Е как къде? В ОкраИната..
Не ви стискаше да свалите руски паметник,ами отидохте на украинците да сваляте..Украинците си го прибраха в Киев..
16:41 10.09.2025
39 българин
16:42 10.09.2025
41 И какво ще ги правят украинците
До коментар #4 от "Дика":тия ракети, след като не могат да ги изстрелват? Шолц и генералите му ясно обясниха, че с ракети като Таурус, Стормшадоу, Скалп и АТАКМС само натовци могат да боравят.
Коментиран от #51
16:42 10.09.2025
42 Алексбг
До коментар #32 от "А где":На най катти между къуките отича .Смени памм.Перрса на жената ,че се обрина вече .
16:43 10.09.2025
43 Пижо
16:43 10.09.2025
44 Сократ
16:44 10.09.2025
45 Никси
До коментар #32 от "А где":вустатати къде !!!.
16:44 10.09.2025
47 Атина Палада
До коментар #18 от "Кратко, ясно, точно":Ти слушай белото носле Мерц и много х.умен ще станеш:)))
16:45 10.09.2025
48 Диванен стратег
Масовото навлизане на дронове в Полша е провокация на Киевската хунта.
16:46 10.09.2025
49 Наблюдател
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато натовските ракети летят към Русия, казват че са украински. По същата логика ракетите които летят към НАТО идват от украина, значи са украински.
Да се радват, че човека който пуска ракетите не се казва Нетаниаху.
16:48 10.09.2025
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #53
16:48 10.09.2025
51 Тихо пърделяк
До коментар #41 от "И какво ще ги правят украинците":Украйна всичко може да прави. Това да не ти е криворуката и кривонога раша- страната на дурачоците, на която ирански инструктори изстрелват дроновете шахед.
16:51 10.09.2025
52 Леонсио Парчето
До коментар #29 от "Не филисовфствай!":Мога да ти понапълня чушкопека , еХтралардж чушки 🌶️ поема ли 🤣 ?
16:52 10.09.2025
53 Дада
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ние я защитаваме и ѝ помагаме, без да сме на терен. Пращаме оръжия, даваме пари, записват се и доброволци. Ама вие с какво помагате на Путин? И защо се криете на сигурно в НАТО, а не отивате да превземате Украйна? Щом сте против НАТО нямате работа тук, щом обичате Путин- при него ви е мястото. Това е толкоз просто и логично.
Коментиран от #62
16:54 10.09.2025
54 Тома
16:57 10.09.2025
55 Ха ха
Коментиран от #61
17:02 10.09.2025
57 дядото
17:09 10.09.2025
58 АБВ
До коментар #23 от "посейдон":То и НАТО нямаше да се разширява "нито на инч на изток" и трябваше да оставят съветските войски в бившата ГДР и сега проблеми нямаше да има.
17:09 10.09.2025
59 Исторически факт !
На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
6. Последва същото в Южен Кавказ.
Коментиран от #63
17:13 10.09.2025
60 разбра ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нападат ни ,другарю софиянец.Както са ни окупирали трети украински фронт през 1944 година.Те на това руснаците му викат освобождение.
17:13 10.09.2025
61 Професор
До коментар #55 от "Ха ха":Над 10000 поляци са дали фира в конфликта в 00 крайна няколкото военни гробища в Жешов са препълнени всеки може да ги разгледа с гугл ърт.
17:14 10.09.2025
62 Димитър Георгиев
До коментар #53 от "Дада":Кой си ти бе прррр ∆ льооо анонимен за да казваш на кой къде му е мястото ?
17:16 10.09.2025
63 Ако случаят е аналогичен
До коментар #59 от "Исторически факт !":Да смятаме ли че поведението на Полша ще стане като това на Турция
17:17 10.09.2025
64 Знаещ
До коментар #8 от "Луганск":Това не е Гербер ( мушкато) . Гербер има два вертикални стабилизатора в края на крилата и носи 90 килограма взрив . Този безпилотник има един вертикален стабилизатор на опашката . Може и да е руски. Подобни невъоръжени безпилотници примамки руснаците пускат за да заблудят ПВО на Украйна , за това и след като свършат горивото кацат практически невредими . Нищо не коства на нафтовците да пренесат такива практически невредими дронове примамки кацнали в Украйна , на територията на Полша . Колкото до двете букви ыы , имаше съветска криминална комедия ,,Операция ,,ы" ". Защо ,,ы" , питаше единият бандюга ? За да не се сети никой за какво става въпрос , отговори Кръстникът на операцията . :-)))))
17:24 10.09.2025
65 Григор
Какъв? Много съм любопитен да видя!
17:26 10.09.2025
66 Сталин
17:27 10.09.2025
67 Ха ха
17:29 10.09.2025
68 Българин
До коментар #8 от "Луганск":Слава на Украинските Братя!
Коментиран от #72, #74
17:30 10.09.2025
69 Помни
До коментар #14 от "Дайте":,,Да ги изтресе с Орешника". Радиусът на Орешник е 5500 километра в час . Лети с 3 километра в секунда и е неуязвим за ПВО може да носи до 9 разделяеми бойни глави всяка от тях с мощност 150 килотона. За сравнение атомната бомба хвърлена на 6 август от САЩ над Хирошима имаше мощност от едва 15 килотона .
17:31 10.09.2025
70 Ха ха
17:32 10.09.2025
71 Дедовия
17:33 10.09.2025
72 гробар
До коментар #68 от "Българин":Колко слава може да има на 2м под земята ,заповядай да попиташ бившите ми клиенти,но се съмнявам да получиш отговор .
17:36 10.09.2025
73 Манипулират
17:38 10.09.2025
74 Жълтопаветен канибал
До коментар #68 от "Българин":Украинските ти братя биха те продали за кутия цигари!
17:42 10.09.2025
75 Значи решително ще
17:42 10.09.2025
76 Питам
До коментар #22 от "Военен":Явно си забравил как украинска крилата реактивна ракета прелетя през Румъния , Унгария, Словения и се взриви в парк на няколко десетки метра от студентско общежитие в столицата на Хърватия, Загреб . За късмет бяха унищожени само няколко автомобила , защото това стана късно през нощта и парка бе безлюден . Последствия за Украйна имаше ли ? Не . След това украинското ПВО свали румънски боен МИГ 21 над Черно море и дошлите да спасяват екипажа му два военни румънски въртолета. Последствия от НАТО? Накрая украинска ракета порази на полска територия силови до която пработеха поляци . Два поляка загинаха , а тракторите им бе унищожен! Последствия за Украйна от страна на НАТО ? Никакви ! Така , че първо помни , сетне фантазирай . Готов съм да се обзаложа , че НАТО ще се ограничи само с приказки и заплахи , ако утре Русия срине със земята летището в Жешув с десетина Искандера и няколко Орешника за гарнитура , или ако издумка оръжейните ни заводи в Сопот с няколко Кинжала и Искандера .Ние нямаме ПВО защото харизахме всичко на Украйна .
17:44 10.09.2025