Русия извърши мащабна провокация срещу Полша. Близо ли сме до активирането на член 5?

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че е поискал от НАТО да започне консултации съгласно член 4 от договора на алианса, след като Полша свали дронове в своето въздушно пространство вследствие на това, което той нарече "мащабна провокация" от страна на Русия, пише БТА, цитирайки Ройтерс.
Какво се случи?
Полша заяви, че е свалила 19 безпилотни апарата над своята територия по време на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна, което е първият известен случай, в който държава членка на НАТО открива огън по време на тази война. Руската държавна информационна агенция "РИА Новости" цитира руски дипломат, който нарича обвиненията за навлизането на дроновете "неоснователни" и казва, че Полша не е предоставила никакви доказателства, че свалените безпилотни апарати са от руски произход. Няколко европейски официални представители описаха навлизането на дроновете като умишлено и като знак за ескалация от страна на Русия.
Какво гласи член 4?
Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.
От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна. През ноември 2022 г. посланиците на НАТО проведоха извънредно заседание, след като при ракетен удар бяха убити двама души в Полша и това предизвика тревога в целия свят, че войната може да се разпространи в съседните страни.
Какво представлява член 5?
Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО. Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война. Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".
"Те се съгласяват, че ако се случи такава въоръжена атака, всяка от тях, в упражняване на правото на индивидуална или колективна самоотбрана, признато от член 51 от Устава на ООН, ще помогне на страната или страните, които са атакувани, като предприеме незабавно, индивидуално и в сътрудничество с другите страни такива действия, каквито счете за необходими, включително използването на въоръжена сила, за да възстанови и поддържа сигурността на Атлантическия регион“, се казва в него.
Как войната в Украйна може да предизвика прилагането на член 5?
Тъй като Украйна не е членка на НАТО, пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки се притекоха на помощ, предоставяйки военна и дипломатическа подкрепа на Киев.
Въпреки това, експерти отдавна предупреждават за потенциалното разпространение на конфликта към съседните държави на източния фланг на НАТО, което би могло да принуди алианса да реагира военно. Такива действия от страна на Русия, независимо дали са умишлени или случайни, повишават риска от разширяване на войната чрез въвличане на други страни директно в конфликта.
Автоматично ли е прилагането на член 5?
Не. След атака срещу държава членка, останалите се събират, за да определят дали са съгласни да я разглеждат като ситуация по член 5. Няма ограничение колко време могат да продължат тези консултации и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга. Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩ в отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г. срещу Ню Йорк и Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #17, #25
17:36 10.09.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #59
17:38 10.09.2025
3 Последния Софиянец
17:38 10.09.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #22
17:39 10.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
Коментиран от #87
17:40 10.09.2025
7 Е малко
17:40 10.09.2025
8 жмъц
17:40 10.09.2025
9 Сталин
17:41 10.09.2025
10 Атина Палада
17:41 10.09.2025
11 Ма н аф
17:41 10.09.2025
12 ОЩЕ ЛОКУМИ
17:41 10.09.2025
13 Съвършено вярно
17:42 10.09.2025
14 Сатана Z
17:43 10.09.2025
15 Тема за размисъл
През следващата година генералният секретар на ООН Кофи Анан нарече войната в Ирак незаконна."
САЩ удариха Сирия в отговор на предполагаемата химическа атака в Хан Шейхун. Но дали това престъпление наистина е извършено от Асад? Или е дело на джихадистки бунтовници, целящи именно намесата на САЩ в Сирия?"
17:43 10.09.2025
16 Гадно
;-;
Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша.
-;-
Пък после Красната армия стигна аха до Киев и нещо се обърка в Блицкрига на Рашмахта!
Защо четем какво бил казал Фюрера и ...
17:44 10.09.2025
17 Ясно като бял ден
До коментар #1 от "Сатана Z":Поредната пропагандна статия.
Коментиран от #30, #105
17:44 10.09.2025
18 Никой
Да пращат Вермахта германците да опитат отново късмета си. Никой няма да ги спре.
17:45 10.09.2025
19 Хибриден войн
Коментиран от #82
17:45 10.09.2025
20 фитил
До коментар #5 от "Сталин":Първите лампи ще угаснат на тези вкарали ни в хаоса.Говорим за бг полит върхушка.
17:46 10.09.2025
21 И кво ?!
Коментиран от #23
17:46 10.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хаха
17:48 10.09.2025
25 демократ
До коментар #1 от "Сатана Z":Мен ме кефи как Ф-35 летинкъде си иска и нищо го нелови. Като се има предвид Катарската армия колко е модерна нямаща нищо общо с Иран и Турке.
Коментиран от #39
17:49 10.09.2025
26 Хаха
17:50 10.09.2025
27 Рублевка
До коментар #5 от "Сталин":Младите не знаят какво е мешка и как се бяга с пълно бойно снаряжение, когато дишаш сякаш огън и главата ти ще се пръсне, а пред очите червени кръгове.
Но до там няма да се стигне. След бунта във Франция, елита ще поиска да ни зачистят всички с атом. Тиквата и Шиши ще се скрият в подземния си дворец до следващото поколение, а когато наследниците им излязат на повърхността, ще бъдат новите богове и ще управляват вечно.
17:50 10.09.2025
28 СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!
НЕКА ЛЛАЙНОМЕТИТЕ ЗАПОЧНАТ СЕГА !!!!!!
Коментиран от #32, #60
17:51 10.09.2025
29 Член 4 и 99
17:51 10.09.2025
30 Путин гол до кръста на пони
До коментар #17 от "Ясно като бял ден":Поредната пропагандна статия! Помните ли колко пропагандни статии имаше през януари 2022 година? Тогава медиите на Запада внушаваха , че Руzzия ще нападне Украйна.
17:51 10.09.2025
31 Айде ве.. кво само се перчите
Коментиран от #36
17:53 10.09.2025
32 Путин гол до кръста на пони
До коментар #28 от "СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!":БРАВО НА НОМЕР 28 !!!! ВДИГНЕТЕ МУ ЗАПЛАТАТА!!!
Коментиран от #38
17:53 10.09.2025
33 Само питам
17:53 10.09.2025
34 Тео
Коментиран от #40
17:54 10.09.2025
35 Член 5 см.
Коментиран от #53
17:54 10.09.2025
36 Путин гол до кръста на пони
До коментар #31 от "Айде ве.. кво само се перчите":Задунаец, успакойся! Всичко върви по план! Обещах ви Тридневна Спецяльная Аперация - имате я! Ще имате и ТретаСВ.
17:55 10.09.2025
37 АЙДЕ БЕ ,ЧЕ И МАЩАБНА , ЛЕЛЕ АМИ СЕГА ??
Коментиран от #44
17:55 10.09.2025
38 не го мисли
До коментар #32 от "Путин гол до кръста на пони":Путин построи цял подземен град и ако започне атомна зачистка, ще се скрие там с елита до края на дните си, а децата му ще бъдат новите богове на опожарената земя. Абрамович и компанията му също си построи подземен град. Да му мислим ние, русофоби, русофили, германофили, всички под атома.
Коментиран от #46
17:57 10.09.2025
39 Да бе , да ! 😜
До коментар #25 от "демократ":" Ф 35 лети където си иска" ли ? 😀 Само не и в обсега на Съ 400 ! Че ще стане на талаш ! 😀
Коментиран от #47
17:57 10.09.2025
40 Путин гол до кръста на пони
До коментар #34 от "Тео":Тео, галубчик! Не ги надценявай! Пуснах им дваесетина дрона, че стана скучно. Скоро ще влезна и във Финландия, че и там е много скучно.
17:58 10.09.2025
41 Перо
17:59 10.09.2025
42 Отдавна е казано
"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
Фидел Кастро, 1992
Коментиран от #54, #56
17:59 10.09.2025
43 Отреазвяващ
18:00 10.09.2025
44 Путин гол до кръста на пони
До коментар #37 от "АЙДЕ БЕ ,ЧЕ И МАЩАБНА , ЛЕЛЕ АМИ СЕГА ??":ЗАДУНАЙЦИ! ВИЖТЕ НОМЕР 37 КАК СЕ РАЗДАВА БЕ! КАКВО ЧАКАТЕ? СТЪПАЙТЕ НА КЛАВИАТЮРИТЕ И ГАЗ САМО НА ГЛАВНИ БУКВИ!
18:01 10.09.2025
45 фжвес
18:01 10.09.2025
46 Путин гол до кръста на пони
До коментар #38 от "не го мисли":Номер 38 !!! Ама аз идеца ли имам? Къде са?
18:02 10.09.2025
47 Всъщност
До коментар #39 от "Да бе , да ! 😜":Грешиш ! И в райони , където има Съ300 му е забранено да лети ! Да не стане зян ! 😜
Коментиран от #55
18:02 10.09.2025
48 пешо
18:02 10.09.2025
49 Мишел
Колкото до активирането на член 5, забравете. НатО е в такова положение, че един ракетен удар по натовска територия, примерно по полско летище, което приема доставките на далекобойни оръжия за удари на Украйна срещу руски градове, ще предизвика не активиране на т.5 , а разпада на НатО. НатО никога няма да влезе във война срещу ядрена сила. Не им се мре на натовците.
18:02 10.09.2025
50 Рублевка
18:03 10.09.2025
51 Ужас
18:04 10.09.2025
52 1223344
18:06 10.09.2025
53 Мечо Члена на Членовете
До коментар #35 от "Член 5 см.":Точно така шляпа Украйна 3 години, и повече от един милион руски понита в земята! Ако се включи Полша още 30милиона члена ще плякат мечката!
18:07 10.09.2025
54 Фидел Кастро
До коментар #42 от "Отдавна е казано":Еййййй...много умен съм бил!"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"... Това го казах онзи път когато се натряскахме като казаци в Кремъл. Сутринта в 5 ходихме да видим мумията на площада и тя ми каза, че Куба ще бъде световна сила! И аз му върнах комплимента.
18:07 10.09.2025
55 стоян георгиев
До коментар #47 от "Всъщност":Интересно израелските ф35 как не го разбраха това в сирия и иран?хубаво е да им пишете и на тях да не летят над руското пво
Коментиран от #58
18:07 10.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Двоен Евроатлантически Аршин
Палестина
Ливан
Сирия
Катар
Йемен
Преди това Иран и Ирак... За ге,.но,.ци, да в Г,.аз,.а да не говорим!
18:10 10.09.2025
58 Кимчо
До коментар #55 от "стоян георгиев":Няма страшно, руското ПВО е ръждясало от застой!
18:10 10.09.2025
59 дядо Дръм-пир
До коментар #2 от "Сатана Z":Голям анализатор си..........Ти си знаеш ,но да ти подметна.........КОЕ Е изгодно за европа ,света и просията ти?????Като си отговориш на този въпрос -правилно с мислене при теб е трудно ,но тогава ще знаеш какво ще бъде преди да е Бъдело.....
18:12 10.09.2025
60 Натовско оръжие
До коментар #28 от "СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!":Избива путинисти. Другото е без значение.....
18:13 10.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Рублевка
Коментиран от #73
18:15 10.09.2025
63 ОБЕКТИВЕН
18:16 10.09.2025
64 604
18:17 10.09.2025
65 Сократ
18:19 10.09.2025
66 Гост
18:19 10.09.2025
67 ХаХа
18:21 10.09.2025
68 Абеее,
18:22 10.09.2025
69 Капитан Добрев
Тези нещастници дето искат да ни вкарат във война, защо не вземат да ни увеличат заплатите??? И.роди!
Коментиран от #80
18:23 10.09.2025
70 Ха дано го активират, че ни писна от тях
Коментиран от #96
18:23 10.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Без отломки
18:25 10.09.2025
73 Мишел
До коментар #62 от "Рублевка":Мечтите ти са неосъществими, защото никой в света няма да се реши да прави ядрена война с ядрена сила.
18:25 10.09.2025
74 Гнус
18:26 10.09.2025
75 селяк
18:27 10.09.2025
76 az СВО Победа80
Той е като "дядо Торбалан", с когото се плашат децата.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #86
18:32 10.09.2025
77 ЧОВЕК
ЗАЩО ПОЛСКИТЕ ВОЙСКИ ГИ ДИСЛОЦИРАТ НА БЕЛОРУСКАТА ГРАНИЦА, А НЕ НА ГРАНИЦАТА С УКРАЙНА? ЧИЙ ГО ТЪРСЯТ ТАМ?
ДАЛИ ПЪК НЕ СИ ТЪРСЯТ ПОВОДИ ДА ЗАДЕЙСТВАТ ЧЛ. 5 ОТ ДОГОВОРА НА НАТО И ЗАТОВА СА ИЗМИСЛИЛИ ТАЗИ ДИВАЩИНА, ПИТАМ?
Коментиран от #88
18:33 10.09.2025
78 Дааа.....
"НО ПО-ДОБРЕ НЕ ДЪРПАЙТЕ ДЯВОЛА ЗА ОПАШКАТА "
Последствията ще са страшни!
Коментиран от #83
18:33 10.09.2025
79 близо сте до тоягата джендъри
Коментиран от #81, #91
18:33 10.09.2025
80 Пецо
До коментар #69 от "Капитан Добрев":Щото баце от увиличаване на заплати не си пълнат гушите, а от война ехее колко пара пада на гърба на хората
18:35 10.09.2025
81 Айде идвай
До коментар #79 от "близо сте до тоягата джендъри":Бе ще вземеш едно машаши между очите Чи ки яр из кър тен.Ше те ши бам заедно с майка ти.
Коментиран от #94, #98
18:37 10.09.2025
82 Плашат куче
До коментар #19 от "Хибриден войн":със салам!
Айде да го активират тоя член де!!!
Според мен по-скоро плашат данъкоплатците си с Русия! Големия им проблем не е че Русия е "враг на Европа", а Русия да би вече да не е "враг". Това направо ги ужасява.
Щото, ако няма враг, НАТО става излишно, а и не могат да дерат данъкоплатците си за да "ги бранят"
Коментиран от #85
18:39 10.09.2025
83 Ей Тъ па нар
До коментар #78 от "Дааа.....":Беларус е свалила няколко дрона и е съпбщила на Литва и Полша.На тебе ше ти го на бия в руската чофффф ка.Д,е,б,а, и де би ла.
Коментиран от #97
18:39 10.09.2025
84 1111
18:40 10.09.2025
85 Абе Нас ра на та
До коментар #82 от "Плашат куче":Русия ли ще плаши НАТОбе дето 3 г и половина превзема дяе села.
18:40 10.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Член 5
До коментар #6 от "Сатана Z":действа отпреди 2022 година! Нато командва и управлява военните действия в Украйна,както и логистиката !Остава им само да изпратят редовна войска,щото до сега бяха"наемници"!
18:42 10.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 За вас русофили от руснак
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
18:45 10.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Виж си тъпо то
До коментар #89 от "Така ли":Заглавие и лягай в пръщината изкъртенак.
18:46 10.09.2025
93 Комиците
18:46 10.09.2025
94 миличко срамно е но пред майка ми ще
До коментар #81 от "Айде идвай":те е!!@@ба какво ще каже про@@куба@@н пе@@дал@ съгласна си нали - после ще пусна клипа на майка ти да те види каква жена си
18:47 10.09.2025
95 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😝😆
ЗА ВСИЧКИ КОИТО ГО ПOЖEЛAXA
👅
18:47 10.09.2025
96 Не смеят
До коментар #70 от "Ха дано го активират, че ни писна от тях":защото знаят че Русия ще ги размаже.
Само дигат шум, за да могат да продължат да обират народите си.
Пропуснали са обаче да кажат че Русия им е хакнала GPSите на натовските фърчила и пилотите им са летели по хартиени карти.
18:49 10.09.2025
97 Дааа.....
До коментар #83 от "Ей Тъ па нар":Хей,ДЕБИЛЧЕ вземи изтрезней,а ако си толкова серт заповядай на една ракия да видим: КОЙ КОГО.....
18:50 10.09.2025
98 розово пате ела
До коментар #81 от "Айде идвай":с мама -кака и татко ще играем на шише аз ще ви еббббб ти с кака ти ще цъфтиш нарича се пролет пе@@@д@@ал
18:53 10.09.2025
99 Цензура
ТОЧНО СЪЩАТА СИТУАЦИЯ като сегашната. Това автоматически означава, че Русия е била в правото си да започне войната !!!
Или Русия трябва да търпи, когато укропия бомбардира нейната територия?
18:56 10.09.2025
100 бай Даньо
Коментиран от #104
18:56 10.09.2025
101 Цървул
18:57 10.09.2025
102 Кой пита?
18:59 10.09.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ум Ник
До коментар #100 от "бай Даньо":Абе тази територия не е твоя,ти просто си екскремент които се разлага във времото.Ако утре изригне вулан и залее цялата територия БГ. с лава ти каде ще отидеш?Какъв ще си тогава?
19:09 10.09.2025
105 Друго е ясно
До коментар #17 от "Ясно като бял ден":Ако са руски са разузнавателни , без снаряди, да предприемат реципрочни мерки - да пуснат и те 19 разузнавателни, над Русия , които също ще бъдат унищожени и сагата приключва
19:10 10.09.2025
106 АМИ АДЕ ДЕ
ЩОТО ДА НЕ Е ЧЛЕНКА
ПОСЕРК.....ОВЦИ НЕПОРЪБЕНИ
САМО КРЯКАЩИ МИСИРИ
19:18 10.09.2025