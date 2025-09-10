Новини
Русия извърши мащабна провокация срещу Полша. Близо ли сме до активирането на член 5?
  Тема: Украйна

Русия извърши мащабна провокация срещу Полша. Близо ли сме до активирането на член 5?

10 Септември, 2025 17:35 2 679 106

  • украйна-
  • полша-
  • нато-
  • русия-
  • дронове

Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩ в отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г.

Русия извърши мащабна провокация срещу Полша. Близо ли сме до активирането на член 5? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че е поискал от НАТО да започне консултации съгласно член 4 от договора на алианса, след като Полша свали дронове в своето въздушно пространство вследствие на това, което той нарече "мащабна провокация" от страна на Русия, пише БТА, цитирайки Ройтерс.

Какво се случи?

Още новини от Украйна

Полша заяви, че е свалила 19 безпилотни апарата над своята територия по време на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна, което е първият известен случай, в който държава членка на НАТО открива огън по време на тази война. Руската държавна информационна агенция "РИА Новости" цитира руски дипломат, който нарича обвиненията за навлизането на дроновете "неоснователни" и казва, че Полша не е предоставила никакви доказателства, че свалените безпилотни апарати са от руски произход. Няколко европейски официални представители описаха навлизането на дроновете като умишлено и като знак за ескалация от страна на Русия.

Какво гласи член 4?

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна. През ноември 2022 г. посланиците на НАТО проведоха извънредно заседание, след като при ракетен удар бяха убити двама души в Полша и това предизвика тревога в целия свят, че войната може да се разпространи в съседните страни.

Какво представлява член 5?

Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО. Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война. Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".

"Те се съгласяват, че ако се случи такава въоръжена атака, всяка от тях, в упражняване на правото на индивидуална или колективна самоотбрана, признато от член 51 от Устава на ООН, ще помогне на страната или страните, които са атакувани, като предприеме незабавно, индивидуално и в сътрудничество с другите страни такива действия, каквито счете за необходими, включително използването на въоръжена сила, за да възстанови и поддържа сигурността на Атлантическия регион“, се казва в него.

Как войната в Украйна може да предизвика прилагането на член 5?

Тъй като Украйна не е членка на НАТО, пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки се притекоха на помощ, предоставяйки военна и дипломатическа подкрепа на Киев.

Въпреки това, експерти отдавна предупреждават за потенциалното разпространение на конфликта към съседните държави на източния фланг на НАТО, което би могло да принуди алианса да реагира военно. Такива действия от страна на Русия, независимо дали са умишлени или случайни, повишават риска от разширяване на войната чрез въвличане на други страни директно в конфликта.

Автоматично ли е прилагането на член 5?

Не. След атака срещу държава членка, останалите се събират, за да определят дали са съгласни да я разглеждат като ситуация по член 5. Няма ограничение колко време могат да продължат тези консултации и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга. Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩ в отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г. срещу Ню Йорк и Вашингтон.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    48 6 Отговор
    Британски танкер излетя от Катар вчера, зареди с гориво израелски изтребители, които атакуваха Катар, и след това кацна в Катар, което накара Великобритания да осъди нападението срещу Катар.

    Коментиран от #17, #25

    17:36 10.09.2025

  • 2 Сатана Z

    58 11 Отговор
    Тръмп мести в другия крачол.Без него Евро гейовете са си обикновенни пдрасти,само вдигат джабала

    Коментиран от #59

    17:38 10.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    54 5 Отговор
    В речта си днес Урсула каза че ще осигури пари за въоръжаване на страните от Източният фронт между които и България.Стягайте мешките

    17:38 10.09.2025

  • 4 Сатана Z

    59 6 Отговор
    Член 5 нещо увиснал и никой не иска да го вдига

    Коментиран от #22

    17:39 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    46 3 Отговор
    Полякът каза,че няма основания да се напада Русия.Член 5 в ГЗ

    Коментиран от #87

    17:40 10.09.2025

  • 7 Е малко

    42 2 Отговор
    Ситуацията е неясна, и член 5 е формулиран гъвкаво. Значи, нещата може би леко се преекспонират.

    17:40 10.09.2025

  • 8 жмъц

    40 4 Отговор
    обикновенна провокация от страна на Полша, в техните традиции, както срещу нацистка Германия около 1 септември 1939 год и предишната окупация на части от Чехословакия. Поляците като етнос трябва да бъдат утализирани, инеч ще ни докарат ВОЙНА

    17:40 10.09.2025

  • 9 Сталин

    57 3 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.Това ще бъде най красивата картинка в цялата история на България.

    17:41 10.09.2025

  • 10 Атина Палада

    37 2 Отговор
    Русия изобщо не ги отразява тия,а те само грачат по техните си медии:)))

    17:41 10.09.2025

  • 11 Ма н аф

    38 2 Отговор
    Члена на Путин може 5 пъти да хванат, нищо друго.

    17:41 10.09.2025

  • 12 ОЩЕ ЛОКУМИ

    43 3 Отговор
    Айде, евроатлантиците, няма кво да чакате член пети, стига само закани от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ. Бъдете мъже и марш към бандеристан да покажете как се мачкат ушанки. От МО са отпуснали два влекача за нашите Кен Еф16-ки, който има желание и книжка може да кара влекача и да напада Мацква! Покажете на ушанките що е то НАТОвска сила, нищо че е от 70те!

    17:41 10.09.2025

  • 13 Съвършено вярно

    25 1 Отговор
    Близо сте до члена.

    17:42 10.09.2025

  • 14 Сатана Z

    20 2 Отговор
    НАТО са задействали член 4 ,който указва как трябва да се действа с член 5

    17:43 10.09.2025

  • 15 Тема за размисъл

    34 0 Отговор
    "Колин Пауъл изнесе седемдесет и шест минутна реч пред ООН, в която твърдеше, че Саддам Хюсеин е опасност за света, и Съединените щати трябва да нахлуят в Ирак и да го отстранят.
    През следващата година генералният секретар на ООН Кофи Анан нарече войната в Ирак незаконна."
    САЩ удариха Сирия в отговор на предполагаемата химическа атака в Хан Шейхун. Но дали това престъпление наистина е извършено от Асад? Или е дело на джихадистки бунтовници, целящи именно намесата на САЩ в Сирия?"

    17:43 10.09.2025

  • 16 Гадно

    3 21 Отговор
    пък твърдяха че нямалби да нарадат над суверенната Украйна
    ;-;
    Русия заяви, че не е планирала атаки срещу обекти в Полша.
    -;-
    Пък после Красната армия стигна аха до Киев и нещо се обърка в Блицкрига на Рашмахта!

    Защо четем какво бил казал Фюрера и ...

    17:44 10.09.2025

  • 17 Ясно като бял ден

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Поредната пропагандна статия.

    Коментиран от #30, #105

    17:44 10.09.2025

  • 18 Никой

    22 1 Отговор
    не обръща внимание на ойро истериите. Правителството на САЩ най -малко.
    Да пращат Вермахта германците да опитат отново късмета си. Никой няма да ги спре.

    17:45 10.09.2025

  • 19 Хибриден войн

    21 0 Отговор
    Според мен, върви мащабна дезинформационна кампания.Руснаците започнаха да атакуват военните заводи в Западна Украйна и това явно не се харесва на страните от НАТО и Украйна. Сигурно целта е да накарат Русия да внимава.

    Коментиран от #82

    17:45 10.09.2025

  • 20 фитил

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Първите лампи ще угаснат на тези вкарали ни в хаоса.Говорим за бг полит върхушка.

    17:46 10.09.2025

  • 21 И кво ?!

    23 1 Отговор
    О ! Много сме близо до активирането на чл.5;! Българите ще се бият на руска страна ❗ А "евроатлантиците" за кого ? За натото ( Турция и краварите) може би ?

    Коментиран от #23

    17:46 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    15 1 Отговор
    Опит за мобилизиране на "унтерменшите" от източна Европа. Понеже знаят колко им е акъла ги насърчават в простотиите...

    17:48 10.09.2025

  • 25 демократ

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Мен ме кефи как Ф-35 летинкъде си иска и нищо го нелови. Като се има предвид Катарската армия колко е модерна нямаща нищо общо с Иран и Турке.

    Коментиран от #39

    17:49 10.09.2025

  • 26 Хаха

    19 1 Отговор
    Бай Дончо ще премести член 5 в другия крачол.

    17:50 10.09.2025

  • 27 Рублевка

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Младите не знаят какво е мешка и как се бяга с пълно бойно снаряжение, когато дишаш сякаш огън и главата ти ще се пръсне, а пред очите червени кръгове.
    Но до там няма да се стигне. След бунта във Франция, елита ще поиска да ни зачистят всички с атом. Тиквата и Шиши ще се скрият в подземния си дворец до следващото поколение, а когато наследниците им излязат на повърхността, ще бъдат новите богове и ще управляват вечно.

    17:50 10.09.2025

  • 28 СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!

    19 1 Отговор
    АХ КОЛКО СТРАШНИ НЕЩА ВЪРШИ ТАЯ РУСИЯ БЕ ,?? ЕЙ КАКЪВ ПОВОТ ЗА ЛЛЛАЙНОНМЕТИТЕ ДА СЕ САМОНАХЪСВАТ , ДА УВЕЛИЧАТ СТОКРАНО ПЛЮНКИТЕ СИ С/У РУСИЯ , ЕЕЕЕ КАКЪВ ПОВОД САМО ,АКО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЕГА ДА НИ НАКАРАТ ДА ИМ ВЕРВАМЕ НА ЛЛАЙНОХВЪРГАЧКИТЕ , НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ИМ СЕ ОТДАДЕ ТАЗИ ВЕЛИКОЛПНА ВЪЗМОЖНОСТ.
    НЕКА ЛЛАЙНОМЕТИТЕ ЗАПОЧНАТ СЕГА !!!!!!

    Коментиран от #32, #60

    17:51 10.09.2025

  • 29 Член 4 и 99

    2 17 Отговор
    Все повече се приближаваме до активирането на член 5 и краят на Путин!

    17:51 10.09.2025

  • 30 Путин гол до кръста на пони

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно като бял ден":

    Поредната пропагандна статия! Помните ли колко пропагандни статии имаше през януари 2022 година? Тогава медиите на Запада внушаваха , че Руzzия ще нападне Украйна.

    17:51 10.09.2025

  • 31 Айде ве.. кво само се перчите

    12 0 Отговор
    Почвайте я тая ТСВ, ако ви стиска... не само да джавкате и да бутате х0х0лите и да им наливате джепанета да дразнят рашките и да дърпат опашката на мечката!!

    Коментиран от #36

    17:53 10.09.2025

  • 32 Путин гол до кръста на пони

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!":

    БРАВО НА НОМЕР 28 !!!! ВДИГНЕТЕ МУ ЗАПЛАТАТА!!!

    Коментиран от #38

    17:53 10.09.2025

  • 33 Само питам

    20 0 Отговор
    Къде беше този увиснал член пети , когато Украйна (не член на алианса) уби полски земеделци ?.

    17:53 10.09.2025

  • 34 Тео

    13 0 Отговор
    Западналите неистово желаят да провокират и да възпламенят голема война, от която няма да има благополучен изход за никой💣

    Коментиран от #40

    17:54 10.09.2025

  • 35 Член 5 см.

    12 2 Отговор
    Хайде активирайте го, евpoгеи изтърбушени. Че да видите мечока как ще ви шляпа с лешниците по челото!

    Коментиран от #53

    17:54 10.09.2025

  • 36 Путин гол до кръста на пони

    0 8 Отговор

    До коментар #31 от "Айде ве.. кво само се перчите":

    Задунаец, успакойся! Всичко върви по план! Обещах ви Тридневна Спецяльная Аперация - имате я! Ще имате и ТретаСВ.

    17:55 10.09.2025

  • 37 АЙДЕ БЕ ,ЧЕ И МАЩАБНА , ЛЕЛЕ АМИ СЕГА ??

    8 0 Отговор
    МАЩАБНА ЛИ ?? АВЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ, И КАК МОЖА ?? ХА СЕГА ДА ВИДИМ ! АУУУУ ЗЕЛЮ Е НА СЕДМОТО НЕБЕ , ЧАКА НАТЮТО И РУСИЯ ДА СЕ ПОЧВАТ !

    Коментиран от #44

    17:55 10.09.2025

  • 38 не го мисли

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Путин гол до кръста на пони":

    Путин построи цял подземен град и ако започне атомна зачистка, ще се скрие там с елита до края на дните си, а децата му ще бъдат новите богове на опожарената земя. Абрамович и компанията му също си построи подземен град. Да му мислим ние, русофоби, русофили, германофили, всички под атома.

    Коментиран от #46

    17:57 10.09.2025

  • 39 Да бе , да ! 😜

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "демократ":

    " Ф 35 лети където си иска" ли ? 😀 Само не и в обсега на Съ 400 ! Че ще стане на талаш ! 😀

    Коментиран от #47

    17:57 10.09.2025

  • 40 Путин гол до кръста на пони

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Тео":

    Тео, галубчик! Не ги надценявай! Пуснах им дваесетина дрона, че стана скучно. Скоро ще влезна и във Финландия, че и там е много скучно.

    17:58 10.09.2025

  • 41 Перо

    11 1 Отговор
    И какви са доказателствата, че дроновете са руски, а не е ционистка провокация! Най-интересното е, че най-мижавите държави, най-много се репчат! Хитлер за 2 седмици докара Полша до положение да не съществува като държава, сега имаме нови изпълнения! Какъв чл.4, какъв член 5, просто земното кълбо ще бъде унищожено, при една световна война, а Русия е доказано най-голямата ядрена сила в света! Джендърията е полудяла, а ционистите никога не могат да контролират света, чрез САЩ, кога ще го разберат! Едно време еврейна Боби Фишер им го казваше, но няма кой да слуша!

    17:59 10.09.2025

  • 42 Отдавна е казано

    9 0 Отговор
    Думи казани преди 50 години, които се сбъдват в наши дни

    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...

    Фидел Кастро, 1992

    Коментиран от #54, #56

    17:59 10.09.2025

  • 43 Отреазвяващ

    5 2 Отговор
    Много членесто това НАТО.Някой да не вземе да го разчлени?

    18:00 10.09.2025

  • 44 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "АЙДЕ БЕ ,ЧЕ И МАЩАБНА , ЛЕЛЕ АМИ СЕГА ??":

    ЗАДУНАЙЦИ! ВИЖТЕ НОМЕР 37 КАК СЕ РАЗДАВА БЕ! КАКВО ЧАКАТЕ? СТЪПАЙТЕ НА КЛАВИАТЮРИТЕ И ГАЗ САМО НА ГЛАВНИ БУКВИ!

    18:01 10.09.2025

  • 45 фжвес

    5 0 Отговор
    Само на членове ще ви направят руснаците и само на натовци ще станете. А полските глупаци от около 100 години не са яли руски ритник и са се затъжили и нищо чудно ако много се ребчат да ги заритат. Слава Богу Русия е доста силна.

    18:01 10.09.2025

  • 46 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "не го мисли":

    Номер 38 !!! Ама аз идеца ли имам? Къде са?

    18:02 10.09.2025

  • 47 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Да бе , да ! 😜":

    Грешиш ! И в райони , където има Съ300 му е забранено да лети ! Да не стане зян ! 😜

    Коментиран от #55

    18:02 10.09.2025

  • 48 пешо

    3 0 Отговор
    няма никакви дронове , кажете какво става в франция

    18:02 10.09.2025

  • 49 Мишел

    7 0 Отговор
    Провокацията бе украино-полска, срещу Русия.
    Колкото до активирането на член 5, забравете. НатО е в такова положение, че един ракетен удар по натовска територия, примерно по полско летище, което приема доставките на далекобойни оръжия за удари на Украйна срещу руски градове, ще предизвика не активиране на т.5 , а разпада на НатО. НатО никога няма да влезе във война срещу ядрена сила. Не им се мре на натовците.

    18:02 10.09.2025

  • 50 Рублевка

    3 1 Отговор
    По-бедните демократи в БГ си накупиха имоти в Монголия, на 4000 метра над морското равнище, да се крият от атомната война. Тиквата и шиши през тайни коридори в метрото в подземен дворец за избраните от тях. Всички останали на пепел. Няма да разберат, какво им се е случило.

    18:03 10.09.2025

  • 51 Ужас

    8 1 Отговор
    Болните мозъци на запад наистина ще ни вкарат във война с Русия

    18:04 10.09.2025

  • 52 1223344

    4 2 Отговор
    Хайде на бас че НАТО няма да активира чл. 5.Нито сега нито след 1 година.

    18:06 10.09.2025

  • 53 Мечо Члена на Членовете

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Член 5 см.":

    Точно така шляпа Украйна 3 години, и повече от един милион руски понита в земята! Ако се включи Полша още 30милиона члена ще плякат мечката!

    18:07 10.09.2025

  • 54 Фидел Кастро

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Отдавна е казано":

    Еййййй...много умен съм бил!"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"... Това го казах онзи път когато се натряскахме като казаци в Кремъл. Сутринта в 5 ходихме да видим мумията на площада и тя ми каза, че Куба ще бъде световна сила! И аз му върнах комплимента.

    18:07 10.09.2025

  • 55 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Всъщност":

    Интересно израелските ф35 как не го разбраха това в сирия и иран?хубаво е да им пишете и на тях да не летят над руското пво

    Коментиран от #58

    18:07 10.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Двоен Евроатлантически Аршин

    7 1 Отговор
    За измислена провокация срещу Полша опревахте орталъка. В същото време само през последните 24 часа Ис.,ра,.ел бомбардира:
    Палестина
    Ливан
    Сирия
    Катар
    Йемен

    Преди това Иран и Ирак... За ге,.но,.ци, да в Г,.аз,.а да не говорим!

    18:10 10.09.2025

  • 58 Кимчо

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Няма страшно, руското ПВО е ръждясало от застой!

    18:10 10.09.2025

  • 59 дядо Дръм-пир

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Голям анализатор си..........Ти си знаеш ,но да ти подметна.........КОЕ Е изгодно за европа ,света и просията ти?????Като си отговориш на този въпрос -правилно с мислене при теб е трудно ,но тогава ще знаеш какво ще бъде преди да е Бъдело.....

    18:12 10.09.2025

  • 60 Натовско оръжие

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "СЕГА ЗАПОЧВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАТЮТО!":

    Избива путинисти. Другото е без значение.....

    18:13 10.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Рублевка

    3 1 Отговор
    Когато литнат хиляди балистични ракети, никакво ПВО няма да ги спре. Елита ще отлети до тайните летища и ще се скрие в подземните градове. Елитите не са врагове. Техни врагове сме ние и ще ни зачистят, ако започнат бунтове. Те ще започнат заедно зачистката. Заедно ще се сктият в своите подземни дворци и техните деца ще бъдат новите богове на земята и родовете им ще управляват вечно.

    Коментиран от #73

    18:15 10.09.2025

  • 63 ОБЕКТИВЕН

    3 0 Отговор
    Първо, ИЗОБЩО не е ясно дали Русия е провокирала Полша, а не Украйна, защото заминава на кино. Второ, ако е Русия, хайде да видим този митичен чл. 5 как действа. Ама да не стане "тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път". Като когато Турция нападна Кипър...

    18:16 10.09.2025

  • 64 604

    4 0 Отговор
    заглавията с констатация и въпрос към небитието, са спецялна марка на лумпенската драскалня!!!!!

    18:17 10.09.2025

  • 65 Сократ

    5 0 Отговор
    Всички разбрахме, че са руски дроновете. Освен това на единия серийният номер започва с ЬIЬI. Е това вече е тотална издънка на натюто и европейците.

    18:19 10.09.2025

  • 66 Гост

    3 0 Отговор
    То, че ще се активизира някой член е ясно, ама кой? И дали вече не е активен..... членЪ

    18:19 10.09.2025

  • 67 ХаХа

    1 0 Отговор
    Член нечлен от водородни бомби не пази

    18:21 10.09.2025

  • 68 Абеее,

    3 1 Отговор
    Еерогейове, що не квичахте когато Окраинска ракета утрепа полския земеделец на полска територия? Тогава не плакахте са чл. 5! Май наистина насила си търсите заличаване от картата!

    18:22 10.09.2025

  • 69 Капитан Добрев

    5 0 Отговор
    Който има простотия и мерак за война - да воюва! Аз за манипулации и простотии си го местя в другия.
    Тези нещастници дето искат да ни вкарат във война, защо не вземат да ни увеличат заплатите??? И.роди!

    Коментиран от #80

    18:23 10.09.2025

  • 70 Ха дано го активират, че ни писна от тях

    0 0 Отговор
    Нека си получат заслуженото и мирясат най-после..

    Коментиран от #96

    18:23 10.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Без отломки

    2 0 Отговор
    Свалила ги, а ги издирва?

    18:25 10.09.2025

  • 73 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Рублевка":

    Мечтите ти са неосъществими, защото никой в света няма да се реши да прави ядрена война с ядрена сила.

    18:25 10.09.2025

  • 74 Гнус

    0 0 Отговор
    Много ме дразни факта че в Европа е пълно с палестинци които скачат и протестират за Палестина и 60хиляди, след като извършиха терористична атака!А украинци и руснаци са вече над 2 милиона жертви и никой не си мърда пръста.

    18:26 10.09.2025

  • 75 селяк

    1 0 Отговор
    Макя кат гледам ка са дръват пишлета у форума и рипате ли рипате :Д ама утре като пристигнат повиквателните друга песен ша пеете :Д

    18:27 10.09.2025

  • 76 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Чл.5 е мъртвороден!
    Той е като "дядо Торбалан", с когото се плашат децата.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #86

    18:32 10.09.2025

  • 77 ЧОВЕК

    5 0 Отговор
    СТИГА СТЕ КРЕЩЯЛИ, БЕ ОЛИ...ГО...ФРЕ..НИ! ПОКАЖЕТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, ЧЕ ДРОНОВЕТЕ СА РУСКИ, А НЕ УКРАИНСКИ, ЗАЩОТО ТЕ СА НАВЛЕЗЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОЛША ОТ УКРАЙНА, А НЕ ОТ РУСИЯ! КРЯСЪЦИТЕ НЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА, А БЕЗСИЛИЕ!
    ЗАЩО ПОЛСКИТЕ ВОЙСКИ ГИ ДИСЛОЦИРАТ НА БЕЛОРУСКАТА ГРАНИЦА, А НЕ НА ГРАНИЦАТА С УКРАЙНА? ЧИЙ ГО ТЪРСЯТ ТАМ?
    ДАЛИ ПЪК НЕ СИ ТЪРСЯТ ПОВОДИ ДА ЗАДЕЙСТВАТ ЧЛ. 5 ОТ ДОГОВОРА НА НАТО И ЗАТОВА СА ИЗМИСЛИЛИ ТАЗИ ДИВАЩИНА, ПИТАМ?

    Коментиран от #88

    18:33 10.09.2025

  • 78 Дааа.....

    1 0 Отговор
    Има провокация.....ЗЕЛЕНОТО си е казал колко дрона е ИЗПРАТИЛ към Полша! И сега чака резултата ,че нещо от N-ните санкции няма полза!
    "НО ПО-ДОБРЕ НЕ ДЪРПАЙТЕ ДЯВОЛА ЗА ОПАШКАТА "
    Последствията ще са страшни!

    Коментиран от #83

    18:33 10.09.2025

  • 79 близо сте до тоягата джендъри

    2 2 Отговор
    надрусани с фентанил но много бързо ще ви мине абстиненцията от наркотиците ще сте с пълни памперси

    Коментиран от #81, #91

    18:33 10.09.2025

  • 80 Пецо

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Капитан Добрев":

    Щото баце от увиличаване на заплати не си пълнат гушите, а от война ехее колко пара пада на гърба на хората

    18:35 10.09.2025

  • 81 Айде идвай

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "близо сте до тоягата джендъри":

    Бе ще вземеш едно машаши между очите Чи ки яр из кър тен.Ше те ши бам заедно с майка ти.

    Коментиран от #94, #98

    18:37 10.09.2025

  • 82 Плашат куче

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хибриден войн":

    със салам!

    Айде да го активират тоя член де!!!

    Според мен по-скоро плашат данъкоплатците си с Русия! Големия им проблем не е че Русия е "враг на Европа", а Русия да би вече да не е "враг". Това направо ги ужасява.
    Щото, ако няма враг, НАТО става излишно, а и не могат да дерат данъкоплатците си за да "ги бранят"

    Коментиран от #85

    18:39 10.09.2025

  • 83 Ей Тъ па нар

    0 3 Отговор

    До коментар #78 от "Дааа.....":

    Беларус е свалила няколко дрона и е съпбщила на Литва и Полша.На тебе ше ти го на бия в руската чофффф ка.Д,е,б,а, и де би ла.

    Коментиран от #97

    18:39 10.09.2025

  • 84 1111

    1 1 Отговор
    Ша активират ... Член 5 САНТА.

    18:40 10.09.2025

  • 85 Абе Нас ра на та

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Плашат куче":

    Русия ли ще плаши НАТОбе дето 3 г и половина превзема дяе села.

    18:40 10.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Член 5

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    действа отпреди 2022 година! Нато командва и управлява военните действия в Украйна,както и логистиката !Остава им само да изпратят редовна войска,щото до сега бяха"наемници"!

    18:42 10.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 За вас русофили от руснак

    1 1 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    18:45 10.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Виж си тъпо то

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Така ли":

    Заглавие и лягай в пръщината изкъртенак.

    18:46 10.09.2025

  • 93 Комиците

    0 0 Отговор
    Голям го вадят от запада но едно изръмжаване на мечока и всички ще напълнят гащите.

    18:46 10.09.2025

  • 94 миличко срамно е но пред майка ми ще

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Айде идвай":

    те е!!@@ба какво ще каже про@@куба@@н пе@@дал@ съгласна си нали - после ще пусна клипа на майка ти да те види каква жена си

    18:47 10.09.2025

  • 95 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    ЧЛЕН 5-ТИ Е ГОЛЯМ ЧЛЕН
    🤣😝😆
    ЗА ВСИЧКИ КОИТО ГО ПOЖEЛAXA
    👅

    18:47 10.09.2025

  • 96 Не смеят

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ха дано го активират, че ни писна от тях":

    защото знаят че Русия ще ги размаже.
    Само дигат шум, за да могат да продължат да обират народите си.

    Пропуснали са обаче да кажат че Русия им е хакнала GPSите на натовските фърчила и пилотите им са летели по хартиени карти.

    18:49 10.09.2025

  • 97 Дааа.....

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ей Тъ па нар":

    Хей,ДЕБИЛЧЕ вземи изтрезней,а ако си толкова серт заповядай на една ракия да видим: КОЙ КОГО.....

    18:50 10.09.2025

  • 98 розово пате ела

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Айде идвай":

    с мама -кака и татко ще играем на шише аз ще ви еббббб ти с кака ти ще цъфтиш нарича се пролет пе@@@д@@ал

    18:53 10.09.2025

  • 99 Цензура

    4 0 Отговор
    Чакайте малко. Помните ли как започна Специалната военна операция? - Нацистка украйна атакува Донецк с масиран обстрел с артилерия и ракети, като снаряди падаха и на руска територия.

    ТОЧНО СЪЩАТА СИТУАЦИЯ като сегашната. Това автоматически означава, че Русия е била в правото си да започне войната !!!
    Или Русия трябва да търпи, когато укропия бомбардира нейната територия?

    18:56 10.09.2025

  • 100 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Член 5 е глупост. Не разбирам как България ще прати български войници да умират ако някой нападне гърция , турция или романия, това защо за благодарност за изгубеното беломорие , геноцида на българите в тракия и Добруджа ли!? Обърка ли се света още малко всяка коза за свой крак.

    Коментиран от #104

    18:56 10.09.2025

  • 101 Цървул

    1 0 Отговор
    Мешката е стегната , чака се с голямо нетърпение оръжието .

    18:57 10.09.2025

  • 102 Кой пита?

    0 0 Отговор
    България винаги е близо до член

    18:59 10.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ум Ник

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "бай Даньо":

    Абе тази територия не е твоя,ти просто си екскремент които се разлага във времото.Ако утре изригне вулан и залее цялата територия БГ. с лава ти каде ще отидеш?Какъв ще си тогава?

    19:09 10.09.2025

  • 105 Друго е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно като бял ден":

    Ако са руски са разузнавателни , без снаряди, да предприемат реципрочни мерки - да пуснат и те 19 разузнавателни, над Русия , които също ще бъдат унищожени и сагата приключва

    19:10 10.09.2025

  • 106 АМИ АДЕ ДЕ

    1 0 Отговор
    АДЕ ДЕ ДА ГО ВИДИМ ТОА ЧЛЕН
    ЩОТО ДА НЕ Е ЧЛЕНКА
    ПОСЕРК.....ОВЦИ НЕПОРЪБЕНИ
    САМО КРЯКАЩИ МИСИРИ

    19:18 10.09.2025

