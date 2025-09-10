Новини
Генерал от полската армия: Не, това не е война
  Тема: Украйна

Генерал от полската армия: Не, това не е война

10 Септември, 2025 15:55 706 10

Врагът не е на запад, врагът е на изток, каза Мечислав Бенек

Генерал от полската армия: Не, това не е война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пенсионираният генерал от полската армия Мечислав Бенек заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша не представлява начало на война, предаде националната новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Генерал Бенек, бивш заместник-командващ на Стратегическото командване на НАТО и съветник на министъра на отбраната на Полша, коментира среднощното нарушение на полското въздушно пространство. По време на руска въздушна атака срещу Украйна полското въздушно пространство беше на няколко пъти нарушено от дронове.

Още новини от Украйна

„Това беше проверка от руска страна, за да се види дали нашата система работи и как работи тя“, заяви военният. Генералът оцени реакцията на полските служби до момента като „много ефективна и добра“. „Веднага щом получихме сигнал за навлизането на дрон, активирахме системата, разгърнахме всички възможни средства, с които разполагаме. След това въведохме самолети в оперативната зона и в техните зони на дежурство. Активирахме въздушните системи за управление и самолетите с възможности за зареждане с гориво във въздуха. Това означава, че имаше постоянно присъствие“, обясни той.

„Освен това предупредихме гражданските власти да затворят въздушното си пространство, така че нито един самолет да не може да излита от летища на изток, като тези във Варшава, Модлин, Жешов и Люблин.“ „Не става дума, че е имало атака срещу тези летища – не, тази атака не беше насочена към летищата“, посочи той.

Същевременно генералът призна, „за съжаление, все още трябва да подобрим много неща“. „Вероятно ще бъдат направени заключения и ще реагираме“, добави той.

„Искам да успокоя жителите и някои от разпалените коментатори, които казват, че това вече е война. Не, това не е война. Това е хибридна война, която продължава вече две години. Това са опити за палежи, това е дезинформация, това е война в киберпространството. И един от елементите е дезинформацията и соченето с пръст на погрешния враг. Врагът не е на запад, врагът е на изток", посочи генерал Бенек.

Той коментира и решението относно официалното искане за задействане на член 4 от НАТО. „В рамките на този член се провеждат консултации. Съюзническите сили са активирани, уведомили сме всички страни от НАТО, всички съюзнически страни. Разбира се, официалното прилагане на член 4 значително ще повиши бойната готовност за изпълнение на задачи“, оцени той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луганск

    5 5 Отговор
    ПОЛША И НАТО ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ

    Всички идентифицирани дронове принадлежат към руския модел"Гербер". Някои от нейните версии могат да носят малки бойни глави, но "няма доказателства, че това е така в този случай". Но ако се вгледате по-внимателно, можете да видите поредица от дронове: "ЫЫ" е Ясно, че руският човек никога няма да пише така. Укрофашистите нямат такава буква в азбуката. Остава единственият извод-провокацията със стрелбище на собствената си територия е организирана от полски проститутки!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #6, #10

    15:57 10.09.2025

  • 2 Дарт Вейдър

    9 2 Отговор
    Извънземен кораб напада земята.Капитане къде да ударим първо?Полша!Ама защо Полша?Не знам но такава е традицията на Земята.

    15:57 10.09.2025

  • 3 Да бе да

    6 1 Отговор
    Тия дърпат някой за някъде

    15:57 10.09.2025

  • 4 Европеец

    8 2 Отговор
    Аман от поляци и украинци и всичките големи експерти били...

    15:58 10.09.2025

  • 5 През есента на 1939 г. Сталин стигна

    1 1 Отговор
    до река Висла, поляците да си свършат работата, защото след Украйна /не да си Боже да падне!/ сте вие наред, после Румъния и след това сме ние. Затова предателите у нас в Белене. Понеже там ще им отеснее, предлагам да ги пратим със шлепове до Севастопол.

    16:00 10.09.2025

  • 6 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Винаги съм съгласен с коментарите ти... Особено ми харесва последното изречение.... И аз да кажа Слава на Русия.... И до довечера няма да влизам в тоя пропаганден сайт и няма да коментирам повече поредната украинска провокация....

    16:01 10.09.2025

  • 7 Таня

    0 0 Отговор
    Задействането на член 4 е само една стъпка преди задействането на член 5

    16:02 10.09.2025

  • 8 Атина Палада

    1 0 Отговор
    И колко кинти потрошихте да разгърнете всички системи с които разполагате и да вдигнете всички самолети с които разполагате за един дрон от 100 долара ?:)))) За един дрон вдигнахте всичко с което разполагате :) ами ако навлезе не дрон а нещо по голямо,тогава що ще чините?

    16:02 10.09.2025

  • 9 БУХАХАХА

    0 1 Отговор
    Пудинг иска да го поeме целия натовсkи cалaм.

    16:02 10.09.2025

  • 10 българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    ХАПЧЕТАТА!

    16:03 10.09.2025

