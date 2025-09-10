Генерал от полската армия: Не, това не е война

Пенсионираният генерал от полската армия Мечислав Бенек заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша не представлява начало на война, предаде националната новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Генерал Бенек, бивш заместник-командващ на Стратегическото командване на НАТО и съветник на министъра на отбраната на Полша, коментира среднощното нарушение на полското въздушно пространство. По време на руска въздушна атака срещу Украйна полското въздушно пространство беше на няколко пъти нарушено от дронове.

„Това беше проверка от руска страна, за да се види дали нашата система работи и как работи тя“, заяви военният. Генералът оцени реакцията на полските служби до момента като „много ефективна и добра“. „Веднага щом получихме сигнал за навлизането на дрон, активирахме системата, разгърнахме всички възможни средства, с които разполагаме. След това въведохме самолети в оперативната зона и в техните зони на дежурство. Активирахме въздушните системи за управление и самолетите с възможности за зареждане с гориво във въздуха. Това означава, че имаше постоянно присъствие“, обясни той.

„Освен това предупредихме гражданските власти да затворят въздушното си пространство, така че нито един самолет да не може да излита от летища на изток, като тези във Варшава, Модлин, Жешов и Люблин.“ „Не става дума, че е имало атака срещу тези летища – не, тази атака не беше насочена към летищата“, посочи той.

Същевременно генералът призна, „за съжаление, все още трябва да подобрим много неща“. „Вероятно ще бъдат направени заключения и ще реагираме“, добави той.

„Искам да успокоя жителите и някои от разпалените коментатори, които казват, че това вече е война. Не, това не е война. Това е хибридна война, която продължава вече две години. Това са опити за палежи, това е дезинформация, това е война в киберпространството. И един от елементите е дезинформацията и соченето с пръст на погрешния враг. Врагът не е на запад, врагът е на изток", посочи генерал Бенек.

Той коментира и решението относно официалното искане за задействане на член 4 от НАТО. „В рамките на този член се провеждат консултации. Съюзническите сили са активирани, уведомили сме всички страни от НАТО, всички съюзнически страни. Разбира се, официалното прилагане на член 4 значително ще повиши бойната готовност за изпълнение на задачи“, оцени той.