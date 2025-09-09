Новини
Защо Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа
  Тема: Украйна

Защо Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа

9 Септември, 2025 08:38

  • източна европа-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • пентагонът

Литовското министерство на отбраната потвърди, че Вашингтон е информирал европейските си партньори за планирано намаляване на военната помощ

Защо Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Американската администрация е решила да преустанови част от програмите за помощ в сферата на сигурността за европейските страни в близост до границата с Русия, съобщи в четвъртък Ройтерс, като се позова на два свои източника, пише БТА.

Тази информация идва в момент, в който президентът Доналд Тръмп все по-усилено следва своята политика „Америка на първо място“, в рамките на която неговата администрация ограничи чуждестранната помощ и засили натиска върху европейските страни да изразходват повече средства за собствената си отбрана, отбелязва агенцията.

Сред основните получатели на финансирането в сферата на сигурността са Естония, Латвия и Литва, посочва Ройтерс. Конгресът на САЩ е вече е одобрил средствата за програмата за помощ, която е под егидата на американското министерство на отбраната, но само до края на септември 2026 година. Администрацията на Тръмп не е поискала програмата да бъде удължена, пише в. "Файненшъл таймс".

Изданието цитира официален представител на Белия дом, който се позовава на указ, подписан от Тръмп скоро след началото на втория му мандат през януари.

„В първия ден от втория си мандат президентът Тръмп подписа указ за преоценка и пренасочване на външната помощ на Съединените щати“, казва представителят. „Тази мярка е съгласувана с европейските страни в съответствие с указа и с дългогодишния акцент на президента върху осигуряването на по-голяма отговорност от страна на Европа за собствената ѝ отбрана“, посочва той.

Литовското министерство на отбраната потвърди, че Вашингтон е информирал европейските си партньори за планирано намаляване на военната помощ на САЩ за страните, граничещи с Русия, информира „Нюзуик“. Литовски официални представители казват, че са получили „определени сигнали“, че финансирането ще бъде прекратено, но все още не са получили официално писмено уведомление от Белия дом.

Вайдотас Урбелис, директор по отбранителната политика в министерството на националната отбрана на Литва, заяви пред репортери в петък, че САЩ са започнали разговори с европейските страни за намаляване на военното финансиране за страните в близост до Русия. „Миналата седмица министерството на отбраната на САЩ информира страните, че от следващата година, от следващата финансова година, тази парична линия ще бъде нулирана за всички европейски страни“, каза Урбелис. „Официално, в писмен вид, на хартия, това не съществува. Има разговори, има определена информация и определени изявления, от които виждаме цялостната картина“, добави обаче той.

„Разговаряме с представители на министерството на отбраната, разглеждаме възможните варианти кои програми ще продължат, кои може да бъдат отложени и по какъв път ще поемем“, каза още Урбелис.

Уведомлението на САЩ до членовете на НАТО и други партньори, че планират да преустановят част от помощта за сигурност за страните в близост до Русия, има потенциални стратегически последствия за възпирането по източния фланг на НАТО и за дебатите за разпределението на тежестта на отбраната между САЩ и Европа, отбелязва „Нюзуик“.

Тръмп отдавна твърди, че европейските страни са прекалено зависими от военните способности на САЩ и изразява скептицизъм по отношение на военни съюзи като НАТО, пише в. „Ню Йорк таймс“. През втория си мандат той призова европейските страни да увеличат военните си разходи и да поемат по-голяма роля в подпомагането на Украйна в борбата срещу руската инвазия.

Той обаче изглежда не е променил значително отношението си към НАТО, след като европейските лидери до голяма степен приеха неговата позиция, че трябва да правят повече, за да защитават своите страни и създадоха фондове, за да плащат на САЩ за оръжия за Украйна, посочва вестникът.

Американският президент има нееднозначен подход към Европа на фона на продължаващия конфликт в Украйна, проявявайки както разочарование, така и приятелско отношение към Путин, като в същото време подкрепя плановете за подпомагане на Киев чрез продажба на американско оръжие, коментира в. „Вашингтон пост“.

Изданието цитира няколко източника от американската администрация, според които Пентагонът под ръководството на Тръмп също е започнал да изпраща смесени сигнали. Министърът на отбраната Пийт Хегсет се срещна през юли с лидерите на трите балтийски страни, граничещи с Русия – Естония, Латвия и Литва – и похвали усилията им да увеличат разходите за отбрана. Зад кулисите обаче американското министерство на отбраната е било агресивно в усилията си да прекрати определени програми за подкрепа на тези държави, посочва вестникът.

В контролирания от републиканците Конгрес на САЩ, където подкрепата за НАТО и Украйна остава силна, законодатели и от двете партии изразиха объркване относно плана на администрацията, пише „Вашингтон пост“. Те заявиха, че не е ясно в каква степен ще бъдат засегнати средствата и дали някаква част от целевите средства е свързана с Украйна. Един сенатор заяви, че министерството на отбраната не е предоставило на законодателите информация по въпроса, въпреки исканията да го направи.

Републиканецът Дон Бейкън написа в социалните мрежи, че това би било „катастрофално и срамно решение“. „Тази администрация продължава да бъде СЛАБА по отношение на Путин и да е СЛАБ лидер на свободния свят“, добави той. „Това ще остане като грозна страница в историята на САЩ, ако президентът не промени курса си“, смята Бейкън.

Сенаторката Джийн Шахийн, най-високопоставеният представител на демократите в Комисията по външни отношения на Сената, заяви, че „това е погрешна стъпка, която изпраща точно погрешния сигнал, докато се опитваме да принудим Путин да седне на масата за преговори и да възпрем руската агресия“.

Сенаторът Дик Дърбин, демократ от Илинойс, съвместно със сенатора Чък Грасли, републиканец от Айова, предложи в ежегодния закон за отбраната на Конгреса да бъде включен текст, който да кодифицира Балтийската инициатива за сигурност - програмата, която установява военното сътрудничество между САЩ, Естония, Латвия и Литва.

Според запознати с въпроса наблюдатели представителите на американската законодателна власт се опасяват, че дори ако законодателите одобрят средства за източноевропейските програми за сигурност, министерството на отбраната може да пренасочи финансирането без тяхното съгласие чрез процес, известен като „препрограмиране“, който позволява на Пентагона да прехвърля определени суми без одобрение от Конгреса, посочва „Вашингтон пост“.

Въпреки всичко, финансирането от Държавния департамент на САЩ за Латвия, Литва и Естония засега не е засегнато, посочва „Ей Би си нюз“. То осигурява около седем милиарда долара годишно за военна помощ за балтийските страни, от които почти шест милиарда долара са чуждестранно военно финансиране, използвано от тези държави за купуване на американски боеприпаси и друго въоръжение.

Естонското министерство на отбраната дори предположи, че съкращенията на финансирането може и да не се случат, посочва американската медия.

Конгресът и преди е включвал Инициативата за сигурност на Балтийските държави в бюджета, въпреки че Пентагонът „никога не е бил голям неин почитател“, казва Хелга Калм, заместник-директор на Международния център за отбрана и сигурност в Талин, Естония. „Твърде рано е“ да се каже дали финансирането наистина ще бъде прекратено или не, смята тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жана дАрк

    18 2 Отговор
    Само тегави новини за нашТе
    неоΛΝδεραζΤчεΤα и ΕβροΜин ΔиΛ4εΤα !
    Че ще стават и все повече....

    Коментиран от #13

    08:43 09.09.2025

  • 2 Хи Хи

    19 2 Отговор
    Тръмпи прецака натофците мноо лошо

    08:43 09.09.2025

  • 3 провинциалист

    21 2 Отговор
    Ако некой не е разбрал, пари нема.

    08:44 09.09.2025

  • 4 Остин

    21 1 Отговор
    Ами няма петродолари. Спасявайте се по единично

    08:44 09.09.2025

  • 5 Пич

    22 1 Отговор
    А защо трябва да ги финансира ?! Тези вопли знаете ли какво са ?! Робите протестират срещу свободата !!! Не знаят как да живеят без да бъдат роби !!!

    Коментиран от #6

    08:45 09.09.2025

  • 6 Хохо Бохо

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ами финансира ги защото някой трябва да се бие срещу Русия вместо тях. Виж салонацитата

    08:49 09.09.2025

  • 7 Българин

    14 0 Отговор
    Поне да ни изпртят платката на Самолета

    08:50 09.09.2025

  • 8 Мухаа ха!

    17 0 Отговор
    Бай Дончо е търговец,бе европейски лъохмани.Ще ви дои докато не пуснете кръв от виметата .Дреме му,за измислицата " колективна сигурност" .Той,в случая щатите са си осигурили самодостатъчна сигурност и защита.Няма кой да им посегне,а няма и смисъл.Е,за чии да хвърля стотици милиарди,който може да пренасочва към местния бизнес,социални и здравни програми. Не само че един долар няма да похарчи,но вече ви набута в ъгъла,със 5% от БВП за железария- разбира се щатска.Почти трилион зелени за година .Само от вас,за пет години ще " стопи," Държавен дълг с 1/6 .За което ще бъде подкрепян и от опозицията.С вашите пари, наистина ще постигне МАГА,а вас ще смачка,като конкуренция.

    08:51 09.09.2025

  • 9 Синя София

    2 15 Отговор
    Тръмп вече ще подпомага Путин, парите ще отиват за русия.това е положението, Путин е закъсал и агент Краснов ще налива милиарди долари за Русия

    Коментиран от #10, #18

    08:52 09.09.2025

  • 10 На криво

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Синя София":

    Си спал нещо !

    08:53 09.09.2025

  • 11 Георги

    11 1 Отговор
    опитайте се да си представите какъв вой ще настане, ако руснаците обявят подобна програма за финансиране на тези държави

    08:55 09.09.2025

  • 12 Извънредно

    2 18 Отговор
    Фашистка русия почва да унищожава гробищата на загиналите "герои в СВО", които по думите на Путин щяха да бъдат бъдещия елит на руската държава, но просто се превърнаха в тор. Целта е да се прикрият огромните загуби и да се заличат следите и доказателствата за тях. Багери масово изриват кръстове и паметни плочи и заравняват терените, подготвяйки ги за строителни площадки. Близките на загиналите са в недоумение и потрес.

    Коментиран от #14

    08:56 09.09.2025

  • 13 Не скверни името на,Жана

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жана дАрк":

    Робе

    08:57 09.09.2025

  • 14 провинциалист

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Извънредно":

    А нефашистка русия какво прави?

    08:58 09.09.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъ

    13 1 Отговор
    Изглежда, че все още има хора, които не са разбрали, че де факто и де юре, Сащ поставят началото на края на Обединения запад във вида, в който го познаваме. А защо не и на колапса на Европа? Ако някой иска да се прави на сляп и да твърди обратното си е негов личен избор, но действията на САЩ показват точно това.🤣

    08:58 09.09.2025

  • 16 селяк

    6 0 Отговор
    та да мое бунаците от ЕС да купуват оръжия, а не да им ги подаряват :Д е така са засилва икономика :Д проектираш една войничка и готово

    08:58 09.09.2025

  • 17 Как защо

    3 4 Отговор
    Тръмп стриктно изпълнява указанията на Путин за отслабване на Европа.

    09:03 09.09.2025

  • 18 Георги

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Синя София":

    какъв е проблемът, защо за Литва, Латвия и Естония да може, а за Русия - не. Американците си гледат интереса, ако съвпада с руския - значи там ще наливат.

    09:04 09.09.2025

  • 19 И какво излиза

    3 7 Отговор
    САЩ финансират от собствения си бюджет отбраната на източноевропейските си партньори в НАТО, които с тези пари (освен, че ги усвояват вътрешно по всевъзможни канали) си купуват оръжие от американски фирми. Сега, като им спрат парите, тези държави ще трябва да си купуват същото това оръжие от собствените си бюджети. Докъде ще им стигнат силите не е ясно? Ясно е, че лобистите за тези помощи в конгреса на САЩ няма да са доволни. Всеки гледа да се облаци за сметка на американския данъкоплатец. Тръмп иска да спре това поне до известна степен.

    09:04 09.09.2025

  • 20 Елементарно Уотсън!

    8 6 Отговор
    Пределно ясно е, че Тръмп има някаква зависимост от Путлер...
    До момента не е направил нищо съществено за да повлияе на бункерния пcиxoпат за спиране на войната .

    09:06 09.09.2025

  • 21 Историк

    9 5 Отговор
    Защото агент Краснов изобщо не се интересува от Америка първа, а от обслужване на ментора си в Москва и затова удря най-уязвимите от руска агресия страни и така го улеснява. Той каза, че Путин може да прави каквото си иска и с поведението си го доказва. Откакто е на власт агресията срещу Украйна е тройно увеличена, агент Краснов прие на червения килим в Аляска терориста Путин, не му пречи, а му помага с нещо не правене и много празни приказки и поздравява сърдечно най-страшните диктатори в света на сбирката им в Пекин. Агент Краснов е опасност за целия свят, с негова помощ се създава нов световен диктаторски свят, в който силата на правото ще изчезне и ще остане само правото на силата, това е мечтания руский мир,при който силните ще правят каквото си поискат и ще настъпят вечните войни за територии, които бяха овладяни след Втората световна война. Появи се новия хитлеризмо-сталинизъм наречен путинизъм и край на мира, света е на военни релси, руский мир наречен война е в действие.

    Коментиран от #22

    09:09 09.09.2025

  • 22 Света е

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    На военни релси заради запада. Налага санкции на независими държави,краде средства които законно няма как да присвои,спонсорира бандеровския режим....

    Коментиран от #24

    09:29 09.09.2025

  • 23 Тръмп

    2 0 Отговор
    има стар дълг към КГБ за връщане!

    Това е причината за всичко!

    Но всяко зло- за добро. Европа трябва сама да се грижи за себе си и за своята сигурност! Това е неизбежно. Разбира се, това означава, че европейците ще трябва да се лишат от някои екстри. Да понесат някои несгоди. Добрата новина е, че всички кремълски слуги в Европа ще лъснат като въшки на чело! Знаем ги кои са.

    Европейците сме преживели много превратности, ще преживеем и тая!

    09:34 09.09.2025

  • 24 Да беше

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Света е":

    понаучил българския, преди да даваш акъл!

    09:35 09.09.2025

  • 25 Тома

    1 1 Отговор
    Ами омръзна му да чете глупостите на нашите грантаджии и каза закривай

    09:39 09.09.2025