Финландският президент Александер Стуб на посещение в Киев

Финландският президент Александер Стуб пристигна днес на официално посещение в украинската столица Киев. В рамките на визитата си той ще се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, като се позова на началника на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак, предава БТА.

По думите на Ермак, основните теми на разговор между двамата лидери ще бъдат свързани с проекти в сферата на сигурността, процеса на европейска интеграция на Украйна, както и възможностите за инвестиции в инфраструктурата. Наред с това ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с гаранциите за сигурност, които са от ключово значение за бъдещето на страната.

Посещението на Александер Стуб в Киев подчертава значението на двустранните отношения между Финландия и Украйна и демонстрира продължаващата подкрепа за Киев.