Финландският президент Александер Стуб на посещение в Киев
  Тема: Украйна

Финландският президент Александер Стуб на посещение в Киев

11 Септември, 2025 11:17 408 3

Среща със Зеленски за сигурност, европейска интеграция и инфраструктурни инвестиции

Финландският президент Александер Стуб на посещение в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландският президент Александер Стуб пристигна днес на официално посещение в украинската столица Киев. В рамките на визитата си той ще се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, като се позова на началника на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак, предава БТА.

По думите на Ермак, основните теми на разговор между двамата лидери ще бъдат свързани с проекти в сферата на сигурността, процеса на европейска интеграция на Украйна, както и възможностите за инвестиции в инфраструктурата. Наред с това ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с гаранциите за сигурност, които са от ключово значение за бъдещето на страната.

Още новини от Украйна

Посещението на Александер Стуб в Киев подчертава значението на двустранните отношения между Финландия и Украйна и демонстрира продължаващата подкрепа за Киев.


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Срещу между незначителник и криминален престъпник !!! Но глупаците винаги правят едно и също и очакват различни резултати !!!

    11:20 11.09.2025

  • 2 ФАШИЗМА Е ВЪЗРОДЕН В ЕВРОПА

    4 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ФАШИСТ ОТИВА ДА СЕ КЛАНЯ НА САТАНИСТА ЮДЕИН ЗЕЛЕНИЯ БАНДЕРОФАШИСТ.

    11:20 11.09.2025

  • 3 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    Там да си остане тоя изцъклен хомос

    11:39 11.09.2025

