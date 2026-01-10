Финландия излезе от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини

Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влезе в сила, съобщи Yle в събота.
Финландия официално уведоми ООН за оттеглянето си от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини на 10 юли, като денонсирането влезе в сила шест месеца по-късно.
„Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влиза в сила днес“, се казва в изявлението.
Президентът на Финландия Александър Стуб по-рано увери, че след оттеглянето си от конвенцията Финландия няма да използва противопехотни мини в мирно време и възнамерява да ги съхранява в складове.
Финландия повдигна въпроса за оттеглянето през ноември 2024 г., заедно с Полша и балтийските държави. Тогава Стуб заяви, че Финландия проучва възможността за оттегляне от Отавската конвенция поради предполагаема „заплаха“ от Русия, въпреки че Русия многократно е заявявала, че не представлява заплаха за никого и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.
Отавската конвенция забранява използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и изисква тяхното унищожаване. Тя е подписана на 3 декември 1997 г. в Отава, Канада, и влиза в сила на 1 март 1999 г. 163 държави са се присъединили към Конвенцията.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Троле ти пак си тук и отново си много умен.
Военна демонкрация.
До коментар #7 от "Следващата им стъпка ще бъде":А Украйна превзеха ли я със стратегическо оръжие, за дни?
До коментар #7 от "Следващата им стъпка ще бъде":Празни мисли на един празен човек - Джером Джером
Противопехотните мини едва ли ще спрат балистичните ракети при една евентуална война.
добива колосални териториални размери???
19 Голям смях с тези Орешници
До коментар #11 от "Майстора":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😆
До коментар #15 от "Гост":Така си мислиш, генерал Ернрот финландец, Български премиер !!
Финланците са елитната сила на Швеция и по- късно и на Руската империя
войска за пример!!!
Има много финландци загинали на "Шипка" за свободата на България през освободителната Руско-Турска война !Угро -фини и Волжки Българи са имали обща държава , стотици години преди да дойдат войските на Чингиз Хан,
дори и са победители в първата битка , позната като "Овнешката битка"!
4000 Чингиски военнопленници са разменеи за 4000 овена!
Причината е , че Българите не продават пленените врагове като роби!
До коментар #12 от "Невероятни т паци":бойните групички от по 2-3 бойци каквато е сега тактиката на руснаците в Украйна. Видяха, че не може с танкове и БМП заради "Джавелин" и дроновете. Не става с хеликоптери и тактическа авиация заради "Стингър" "Ирис" и другите ПВО. Удрят с далекобойни ракети и крилати бомби отдалеч, използват артилерия която също е уязвима от дронове и специалните натовски системи за противобатарейна борба.
До коментар #19 от "Голям смях с тези Орешници":носи 36 болванки (метални заготовки по 50-60кг.) и ги насочва към целта с 4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата, енергията на удара е колкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $50мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.
