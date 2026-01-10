Новини
Финландия излезе от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини

Финландия излезе от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини

10 Януари, 2026 13:27 902 24

  • финландия-
  • мини-
  • отавска конвенция-
  • оттегляне

Финландските власти няма да използва противопехотни мини в мирно време и възнамерява да ги съхранява в складове

Финландия излезе от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влезе в сила, съобщи Yle в събота.
Финландия официално уведоми ООН за оттеглянето си от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини на 10 юли, като денонсирането влезе в сила шест месеца по-късно.

„Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влиза в сила днес“, се казва в изявлението.

Президентът на Финландия Александър Стуб по-рано увери, че след оттеглянето си от конвенцията Финландия няма да използва противопехотни мини в мирно време и възнамерява да ги съхранява в складове.

Финландия повдигна въпроса за оттеглянето през ноември 2024 г., заедно с Полша и балтийските държави. Тогава Стуб заяви, че Финландия проучва възможността за оттегляне от Отавската конвенция поради предполагаема „заплаха“ от Русия, въпреки че Русия многократно е заявявала, че не представлява заплаха за никого и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.

Отавската конвенция забранява използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и изисква тяхното унищожаване. Тя е подписана на 3 декември 1997 г. в Отава, Канада, и влиза в сила на 1 март 1999 г. 163 държави са се присъединили към Конвенцията.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Норвегия и Дания ще се обединяват в една държава в защита срещу Тръмп.

    Коментиран от #5

    13:28 10.01.2026

  • 2 Мутата

    19 7 Отговор
    Тия невдяват, че никаква пехота няма да влезе. Ще ги изгорят и нищо няма да остане от тях.

    13:30 10.01.2026

  • 3 Антитрол

    14 4 Отговор
    Аман от смахнати тролове.

    13:30 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Троле ти пак си тук и отново си много умен.

    13:31 10.01.2026

  • 6 бай Бай

    13 1 Отговор
    Е то оставаше и в мирно време да ги ползва!
    Военна демонкрация.

    13:31 10.01.2026

  • 7 Следващата им стъпка ще бъде

    16 6 Отговор
    да излязат и от конвенцията за използване на бойните отровни вещества. имам чувството че се връщаме във времето на първата световна война. При наличие на стратегически оръжия които за минути ще достигнат до всяка точка на тяхната територия не разбирам защо трябва да подклаждат напрежение след като са толкова близо и толкова беззащитни.

    Коментиран от #9, #10

    13:32 10.01.2026

  • 8 Така както са я подкарали

    9 4 Отговор
    Тия ще се върнат някъде към средновековието и пак ще вярват в елфи и гномове, без никой да ги напада.

    13:35 10.01.2026

  • 9 За четири дни

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Следващата им стъпка ще бъде":

    А Украйна превзеха ли я със стратегическо оръжие, за дни?

    13:38 10.01.2026

  • 10 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Следващата им стъпка ще бъде":

    Празни мисли на един празен човек - Джером Джером

    13:38 10.01.2026

  • 11 Майстора

    13 3 Отговор
    Руснаците не им трябва пехота, те си имат Орешник.Там спасение няма.

    Коментиран от #19

    13:39 10.01.2026

  • 12 Невероятни т паци

    10 2 Отговор
    Премиер-министърът на Финландия прилича напълно на нациста от "Похитителите на изчезналия кивот", първият филм за Индиана Джоунс.
    Противопехотните мини едва ли ще спрат балистичните ракети при една евентуална война.

    Коментиран от #22

    13:42 10.01.2026

  • 13 Ердоган

    4 8 Отговор
    Путлер ни върна във варварските времена

    13:45 10.01.2026

  • 14 Доналд Трамп, президент

    5 2 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    13:50 10.01.2026

  • 15 Гост

    7 3 Отговор
    Това е най-тъпата и мързелива нация в Европа. И не обичат да се къпят често. Който не вярва може да дойде и да се увери сам. Мен тези не могат да ме учудят с нищо.

    Коментиран от #20

    13:52 10.01.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    5 4 Отговор
    Минното поле на НАТО ,( изпросено на сила) от Путин ,около Русия ,
    добива колосални териториални размери???

    13:54 10.01.2026

  • 17 Тия па,

    3 2 Отговор
    Една шепа народ, но и те гуем го вадят... Ще си счупят зъбите.

    14:00 10.01.2026

  • 18 Христо

    1 2 Отговор
    Гадна работа

    14:04 10.01.2026

  • 19 Голям смях с тези Орешници

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Майстора":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
    😆

    Коментиран от #23

    14:05 10.01.2026

  • 20 Очевидец

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Така си мислиш, генерал Ернрот финландец, Български премиер !!
    Финланците са елитната сила на Швеция и по- късно и на Руската империя
    войска за пример!!!
    Има много финландци загинали на "Шипка" за свободата на България през освободителната Руско-Турска война !Угро -фини и Волжки Българи са имали обща държава , стотици години преди да дойдат войските на Чингиз Хан,
    дори и са победители в първата битка , позната като "Овнешката битка"!
    4000 Чингиски военнопленници са разменеи за 4000 овена!
    Причината е , че Българите не продават пленените врагове като роби!

    14:09 10.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тия мини ще спрат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Невероятни т паци":

    бойните групички от по 2-3 бойци каквато е сега тактиката на руснаците в Украйна. Видяха, че не може с танкове и БМП заради "Джавелин" и дроновете. Не става с хеликоптери и тактическа авиация заради "Стингър" "Ирис" и другите ПВО. Удрят с далекобойни ракети и крилати бомби отдалеч, използват артилерия която също е уязвима от дронове и специалните натовски системи за противобатарейна борба.

    14:29 10.01.2026

  • 23 Орешникът

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Голям смях с тези Орешници":

    носи 36 болванки (метални заготовки по 50-60кг.) и ги насочва към целта с 4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата, енергията на удара е колкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $50мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.

    14:39 10.01.2026

  • 24 асдф

    0 0 Отговор
    На Финландия и трябват мини,за да ги постави по границата с Русия,за да не могат гадните руснаци да ги нападнат и да вземат да влязат в страната,че гадна работа ще стане.

    14:47 10.01.2026

