Финландия излезе от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини

Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влезе в сила, съобщи Yle в събота.

Финландия официално уведоми ООН за оттеглянето си от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини на 10 юли, като денонсирането влезе в сила шест месеца по-късно.

„Оттеглянето на Финландия от Отавската конвенция за мини влиза в сила днес“, се казва в изявлението.

Президентът на Финландия Александър Стуб по-рано увери, че след оттеглянето си от конвенцията Финландия няма да използва противопехотни мини в мирно време и възнамерява да ги съхранява в складове.

Финландия повдигна въпроса за оттеглянето през ноември 2024 г., заедно с Полша и балтийските държави. Тогава Стуб заяви, че Финландия проучва възможността за оттегляне от Отавската конвенция поради предполагаема „заплаха“ от Русия, въпреки че Русия многократно е заявявала, че не представлява заплаха за никого и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.

Отавската конвенция забранява използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и изисква тяхното унищожаване. Тя е подписана на 3 декември 1997 г. в Отава, Канада, и влиза в сила на 1 март 1999 г. 163 държави са се присъединили към Конвенцията.