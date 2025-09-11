Новини
Свят »
САЩ »
Трима бивши служители на ФБР съдят администрацията на Тръмп

Трима бивши служители на ФБР съдят администрацията на Тръмп

11 Септември, 2025 12:34 542 5

  • сащ-
  • фбр-
  • съдят-
  • администрация-
  • доналд тръмп

Уволнени през август без причина, те обвиняват Белия дом в „кампания за отмъщение“

Трима бивши служители на ФБР съдят администрацията на Тръмп - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима бивши служители на ФБР, включително бившият изпълняващ длъжността директор Брайън Дрискол, съдят администрацията на американския президент Доналд Тръмп, след като през август бяха уволнени без причина, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Според тримата уволнението им е част от „кампания за отмъщение“, насочена към служители, считани за недостатъчно лоялни. Другите двама служители са Стив Дженсън, бивш помощник-директор на полевия офис във Вашингтон, и Спенсър Еванс, бивш висш служител в полевия офис в Лас Вегас.

Документите по делото посочват, че директорът на ФБР Каш Пател е заявил, че му е било наредено да уволни всеки, който е работил по криминално разследване срещу Тръмп, и че неговата собствена работа зависи от тяхното отстраняване. Пател е казал на Дрискол, че „ФБР се опита да вкара президента в затвора и той не го е забравил“.

Докато Брайън Дрискол оглавяваше ФБР, са се разследвали лица, участвали в щурма на Капитолия през 2021 година.

Бившият директор твърди, че по време на проверка преди встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 г., служител на Белия дом, отговарящ за преходния период - Пол Инграсия, го е попитал кога е започнал да подкрепя Тръмп и дали е гласувал за кандидати на Демократическата партия в последните пет избори. Дрискол е отказал да отговори на тези въпроси.

По-късно същата вечер Емил Бове, бивш адвокат на Тръмп, който е трябвало да заеме висша позиция в Министерството на правосъдието, му е казал, че се е „провалил“ интервюто за проверка и че Инграсия е докладвал, че не е бил достатъчно „обоснован“, което е било възприето като липса на лоялност към политическата идеология на Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кърк 🪦

    4 1 Отговор
    Тръмп май ще стане новия Кенеди 😁

    12:37 11.09.2025

  • 2 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Слугите на либерастията се активизират.

    12:39 11.09.2025

  • 3 История

    2 2 Отговор
    Време е вече да се намери някой да му свити маслото..

    12:55 11.09.2025

  • 4 И кво ?

    1 1 Отговор
    Нормално е да ги изхвърлят : Идва победител с други виждания и политика и няма как да разчита на старите у.ви в бардака за да ги осъществи

    13:02 11.09.2025

  • 5 Историк

    1 0 Отговор
    Агент Краснов извършва по болшевишки чистка на всички, които не са съгласни с него, назначава некадърници послушници лоялисти, които нито знаят нито могат да управляват и започват всяко публично говорене с " както каза и както иска президента Тръмп". Тръмп превърна САЩ с Тръмпландия по болшевишки образец , управлява с декрети като Ленин и е завладял всички власти. Няма държава, когато няма правосъдие и затова битката с Тръмп е толкова тежка, защото диктаторите така държат в страх всички. Путин и Ким- Чен-Ун са неговите примери за подражание, които обича и харесва.

    13:08 11.09.2025