Трима бивши служители на ФБР съдят администрацията на Тръмп

Трима бивши служители на ФБР, включително бившият изпълняващ длъжността директор Брайън Дрискол, съдят администрацията на американския президент Доналд Тръмп, след като през август бяха уволнени без причина, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Според тримата уволнението им е част от „кампания за отмъщение“, насочена към служители, считани за недостатъчно лоялни. Другите двама служители са Стив Дженсън, бивш помощник-директор на полевия офис във Вашингтон, и Спенсър Еванс, бивш висш служител в полевия офис в Лас Вегас.

Документите по делото посочват, че директорът на ФБР Каш Пател е заявил, че му е било наредено да уволни всеки, който е работил по криминално разследване срещу Тръмп, и че неговата собствена работа зависи от тяхното отстраняване. Пател е казал на Дрискол, че „ФБР се опита да вкара президента в затвора и той не го е забравил“.

Докато Брайън Дрискол оглавяваше ФБР, са се разследвали лица, участвали в щурма на Капитолия през 2021 година.

Бившият директор твърди, че по време на проверка преди встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 г., служител на Белия дом, отговарящ за преходния период - Пол Инграсия, го е попитал кога е започнал да подкрепя Тръмп и дали е гласувал за кандидати на Демократическата партия в последните пет избори. Дрискол е отказал да отговори на тези въпроси.

По-късно същата вечер Емил Бове, бивш адвокат на Тръмп, който е трябвало да заеме висша позиция в Министерството на правосъдието, му е казал, че се е „провалил“ интервюто за проверка и че Инграсия е докладвал, че не е бил достатъчно „обоснован“, което е било възприето като липса на лоялност към политическата идеология на Тръмп.