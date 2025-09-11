Италианският външен министър настоява за нови санкции срещу Русия

Италианският външен министър настоя пред горната камара на парламента, че са необходими нови санкции срещу Русия, за да се окаже натиск върху Владимир Путин да седне на масата за преговори, предаде агенция Ройтерс, предава News.bg.
САЩ и Европейският съюз се опитват да координират усилията си, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът обмисля ускорено премахване на руските изкопаеми горива, докато подготвя нови санкции.
Италианският външен министър Антонио Таяни подчерта, че е от съществено значение да се засили натискът върху Путин, за да бъде склонен да преговаря с Украйна. По думите му трябва да се използват всички инструменти за възпрепятстване на финансирането на руската военна машина, включително нови санкции. „Работим в Брюксел, за да постигнем 19-ти пакет от санкции възможно най-скоро, което ще окаже значително влияние върху финансовите потоци“, отбеляза Таяни.
Напрежението между Русия и Запада се засили, след като Полша обяви, че е свалила предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на самолети от НАТО. Таяни повтори италианското предложение за разширяване на обхвата на взаимната отбрана на НАТО към Украйна, без да ѝ се предлага пълноправно членство в алианса, като начин да ѝ се осигурят гаранции за сигурност в случай на мирно споразумение.
1 Някой
Коментиран от #29, #45
13:52 11.09.2025
2 Трумп
Коментиран от #5, #6, #25
13:53 11.09.2025
3 Фидан Чудото
13:54 11.09.2025
4 4 години 3 села
Молят се на всички да ги спасят от Украйна
13:55 11.09.2025
5 Зоро
До коментар #2 от "Трумп":Тагарев,ти ли ди бе шиле метиляво
13:56 11.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Трумп":Смени си дилъра😉‼️🤣
13:58 11.09.2025
7 Баш Балък
13:59 11.09.2025
8 Политическият
14:01 11.09.2025
9 Ломбарди
Коментиран от #18
14:01 11.09.2025
10 Атина Палада
14:02 11.09.2025
11 Все тая
14:04 11.09.2025
12 А има ли въобще
14:06 11.09.2025
13 Учуден
Коментиран от #20, #21
14:08 11.09.2025
14 Съждението "Работим в Брюксел.."
14:08 11.09.2025
15 Добри новини
Поразяването на нефто помпената станция във Владимирска област повлия на горивната инфраструктура вече и на самата Москва. В много други региони, както и на окупираните територии, проблемите с бензина само нарастват.
Ситуацията става все по-лоша за Русия, а украинските удари не спират. В крайна сметка кинетичните санкции се оказват далеч по-ефективни, поне тук и сега. Но Украйна също активно удря и военни обекти. Успяха да поразят команден пункт на руската армия в Донецк с ракети.
Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно.Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
Фронтовата линия остава динамична, но инициативата все повече преминава към украинската страна благодарение на високоточните удари и м
Коментиран от #19, #22
14:09 11.09.2025
16 Путин няма какво
14:10 11.09.2025
17 Павел Костов
В тея "пакети" между другото Урсула, Мерц, Макрон и другите нео-консервативни боклуци си разчистват лични сметки.
Например в последния пакет имаше санкции срещу германски блогъри ...
14:11 11.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Ломбарди":Те налагат и НЕВЪЗМОЖНИ санкции❗
И полза няма, дори вреда ‼️
Коментиран от #37
14:11 11.09.2025
19 Ъхъъъъъ....
До коментар #15 от "Добри новини":И къде го прочете ще споделиш ли ? У ДВ?
14:12 11.09.2025
20 Атина Палада
До коментар #13 от "Учуден":Тя практически е спусната..САЩ ни изоставиха ,в конфликт сме с останалият свят и се оказахме сами ..500 милиона (ЕС) население сме изолирани от останалият свят..
Коментиран от #39
14:12 11.09.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Учуден":Направи да изграждат новата "Берлинска стена"❗
14:16 11.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #15 от "Добри новини":Няма нужда да ти чета пасквила .САЩ и Европа да се координират ха ха ха Това са 1(един) милиард население срещу останалите 7(седем) милиарда..
Един милиард щели да се координират срещу останалият свят ха ха ха При това всички природни богатства са в ръцете на останалият свят...а той милия щял да се координира :)))къде ви намират такива н.еадек.ватници...
Коментиран от #30
14:18 11.09.2025
23 Тома
14:18 11.09.2025
24 минувач
14:18 11.09.2025
25 Бай Ставри
До коментар #2 от "Трумп":С на леляти бомбите
14:19 11.09.2025
26 Възpожденец 🇧🇬
Дали щеше да се обяснява със санкции или 2 часа след навлизането на дроновете в Полша, Кьонигсберг и Минск нямаше да получат доволно количество възпитаващи ракети ?
Коментиран от #28, #32
14:19 11.09.2025
27 Кая Калас
Коментиран от #38
14:21 11.09.2025
28 оли ,
До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":А представяш ли си Израел да е все още на картата след това ?! Щраус !
14:22 11.09.2025
29 1944
До коментар #1 от "Някой":ти кажи що еврото пак удари сто рубли. преди месец беше 90. европейците не ги мисли. гледай у ваше село да не спират водата секи ден и у бакалията да дават на вересия до пенсията.
Коментиран от #36
14:23 11.09.2025
30 4-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #22 от "Атина Палада":7 милиарда население и всичките богатства на Земята са зад Путлер и "вторая", и не могат да се справят 11 години с Покровск . Трябва да е голям "yмник" бункерния шиZoфpeник.
Коментиран от #34
14:23 11.09.2025
31 Коко
14:26 11.09.2025
32 Атина Палада
До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":Без да са в Нато, Нетаняху удари Иран..
Иран отговори,но измежду ракетите пусна и една хиперзвукова,а Нетаняху веднага започна да рИве..Не било равностойно от страна на Иран,защото го замерят с хиперзвукови...Ние нямаме такива и .Иран игра нечестно казва Нетаняху:)))Добре ,че Тръмп и Путин го извадиха от тази ситуация с театрото върху ядрени съоръжения на Иран...Иначе .....
14:29 11.09.2025
33 дядото
14:30 11.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #30 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Абре защо им е Покровск? Вече и врабчетата разбраха,че конфликта в Украйна не е между Русия и Украйна...Световните геополитици вече го говорят открито,само нашите що.роши от този сайт не вдеват..:)))
14:32 11.09.2025
36 Атина Палада
До коментар #29 от "1944":Това означава ,че износа на Русия се е увеличил и хазната се пълни .Когато рублата стане 50 евро,това значи,че Русия не изнася и няма кинти у хазната.
14:35 11.09.2025
37 Русия
До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ще яде БАЙ Х@Й
14:37 11.09.2025
38 Атина Палада
До коментар #27 от "Кая Калас":Дълга на Италия е 176% от БВП .,което означава,че Италия живее само от вересия ..
14:37 11.09.2025
39 Атино
До коментар #20 от "Атина Палада":Изолирана е Русията. Не съм се спрял да обикалям света по екскурзии и си правя кефа на всякъде
Коментиран от #42
14:39 11.09.2025
40 Сандо
14:41 11.09.2025
41 Дедо
Коментиран от #48
14:42 11.09.2025
42 Атина Палада
До коментар #39 от "Атино":Аз говоря за ЕС ,че е изолиран от останалия свят ,а не за теб ..Останалият свят не е изградил стени за нас .Не е в техен ущърб това,че ти си харчиш парите в техните държави.....
Коментиран от #43
14:43 11.09.2025
43 Атино
До коментар #42 от "Атина Палада":Въпроса е че крепостните руснаци дори не ги пускат да прелетят над Европа. Ако вобще някой успее да събере пари за самолетен билет
Коментиран от #44, #46
14:52 11.09.2025
44 Атина Палада
До коментар #43 от "Атино":Несериозен си! Европа не е дестинация за почивки..В Европа идваха на почивки бедните руснаци..Бедните руснаци изкупиха и нашето Черноморие!
Казваш,че обикаляш света ,значи ,ако си ходил на Сейшелите ще знаеш,че там менютата по заведенията са на руски език ..
В Гърция е широко разпространено това,че от руският турист по желан няма..Много дружелюбни и ларш били руснаците ,казват гърците..А за германците казват,че са много стисливи и студени ..И това всеки грък ще ти го каже.
15:05 11.09.2025
45 солютно!
До коментар #1 от "Някой":Санкции срещу Русия, кредити заради пробитата държавна хазна, заплати за силовите министерства, барут и снаряди във ВМЗ Сопот, а в кауфланда цените двойни и тройни. Като правят санкции и снаряди да вземат първо да си намалят техните заплати и тогава да ми говорят за санкции.
15:05 11.09.2025
46 Атина Палада
До коментар #43 от "Атино":Забравих да те ограмотя,че самата РФ заема по голяма територия на Европа от всички останали държави намиращи се в Европа взети заедно..
Така ,че руснаците са си в Европа..
15:06 11.09.2025
47 Боко
15:07 11.09.2025
48 Дедовиьо
До коментар #41 от "Дедо":Що хванеш ника ми 👌
15:10 11.09.2025