Италианският външен министър настоява за нови санкции срещу Русия

Италианският външен министър настоя пред горната камара на парламента, че са необходими нови санкции срещу Русия, за да се окаже натиск върху Владимир Путин да седне на масата за преговори, предаде агенция Ройтерс, предава News.bg.

САЩ и Европейският съюз се опитват да координират усилията си, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът обмисля ускорено премахване на руските изкопаеми горива, докато подготвя нови санкции.

Италианският външен министър Антонио Таяни подчерта, че е от съществено значение да се засили натискът върху Путин, за да бъде склонен да преговаря с Украйна. По думите му трябва да се използват всички инструменти за възпрепятстване на финансирането на руската военна машина, включително нови санкции. „Работим в Брюксел, за да постигнем 19-ти пакет от санкции възможно най-скоро, което ще окаже значително влияние върху финансовите потоци“, отбеляза Таяни.

Напрежението между Русия и Запада се засили, след като Полша обяви, че е свалила предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на самолети от НАТО. Таяни повтори италианското предложение за разширяване на обхвата на взаимната отбрана на НАТО към Украйна, без да ѝ се предлага пълноправно членство в алианса, като начин да ѝ се осигурят гаранции за сигурност в случай на мирно споразумение.