Италианският външен министър настоява за нови санкции срещу Русия

11 Септември, 2025 13:51

Антонио Таяни призовава за натиск върху Путин и засилване на защитата на Украйна

Италианският външен министър настоява за нови санкции срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският външен министър настоя пред горната камара на парламента, че са необходими нови санкции срещу Русия, за да се окаже натиск върху Владимир Путин да седне на масата за преговори, предаде агенция Ройтерс, предава News.bg.

САЩ и Европейският съюз се опитват да координират усилията си, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че блокът обмисля ускорено премахване на руските изкопаеми горива, докато подготвя нови санкции.

Италианският външен министър Антонио Таяни подчерта, че е от съществено значение да се засили натискът върху Путин, за да бъде склонен да преговаря с Украйна. По думите му трябва да се използват всички инструменти за възпрепятстване на финансирането на руската военна машина, включително нови санкции. „Работим в Брюксел, за да постигнем 19-ти пакет от санкции възможно най-скоро, което ще окаже значително влияние върху финансовите потоци“, отбеляза Таяни.

Напрежението между Русия и Запада се засили, след като Полша обяви, че е свалила предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на самолети от НАТО. Таяни повтори италианското предложение за разширяване на обхвата на взаимната отбрана на НАТО към Украйна, без да ѝ се предлага пълноправно членство в алианса, като начин да ѝ се осигурят гаранции за сигурност в случай на мирно споразумение.


Италия
Оценка 2.8 от 22 гласа.
Оценка 2.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    36 6 Отговор
    Давайте още санкции. Европееца още диша, може още да понесе.

    Коментиран от #29, #45

    13:52 11.09.2025

  • 2 Трумп

    6 35 Отговор
    Най Добрият Вариант е Масирана Бомбардировка над Москва

    Коментиран от #5, #6, #25

    13:53 11.09.2025

  • 3 Фидан Чудото

    9 6 Отговор
    Клошарите да бъдат загробени във Украйна

    13:54 11.09.2025

  • 4 4 години 3 села

    4 28 Отговор
    А Уж бяха Сила
    Молят се на всички да ги спасят от Украйна

    13:55 11.09.2025

  • 5 Зоро

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "Трумп":

    Тагарев,ти ли ди бе шиле метиляво

    13:56 11.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Трумп":

    Смени си дилъра😉‼️🤣

    13:58 11.09.2025

  • 7 Баш Балък

    19 4 Отговор
    Где се загубиха тия талиянци?!? Кой ги разлая?!?

    13:59 11.09.2025

  • 8 Политическият

    24 3 Отговор
    вирус обхванал западния елит е "санкции срещу Русия". Явно е трудно лечим.

    14:01 11.09.2025

  • 9 Ломбарди

    5 20 Отговор
    Трябва да се наложат всички възможни санкции на руския кен.ф.

    Коментиран от #18

    14:01 11.09.2025

  • 10 Атина Палада

    25 4 Отговор
    Санкционираната Русия изпрати санкциониращите я в небитието...Колко интересно..Налагащият санкции се разпадна ха ха ха ФранСияТА поведе хорото....

    14:02 11.09.2025

  • 11 Все тая

    18 4 Отговор
    Антонио Таяни какво бил призовавал. Да се фиксира по добре върху Израел

    14:04 11.09.2025

  • 12 А има ли въобще

    18 5 Отговор
    "санкции срещу Русия" които на практика да не са точно срещу Европа?

    14:06 11.09.2025

  • 13 Учуден

    8 2 Отговор
    Какви са тези санкции на парче? Спускайте желязната завеса.

    Коментиран от #20, #21

    14:08 11.09.2025

  • 14 Съждението "Работим в Брюксел.."

    13 4 Отговор
    Предизвиква само смях. Кво си мислят тея там не знам

    14:08 11.09.2025

  • 15 Добри новини

    5 15 Отговор
    Европа и САЩ трябва предметно да обсъдят санкции срещу Русия още днес. Координацията по този въпрос дава надежда, че новите заплахи на Тръмп не са просто думи. Ако Америка отново се синхронизира с Европа в този въпрос, тежките времена за руската икономика бързо могат да се превърнат в пълномащабна криза.
    Поразяването на нефто помпената станция във Владимирска област повлия на горивната инфраструктура вече и на самата Москва. В много други региони, както и на окупираните територии, проблемите с бензина само нарастват.
    Ситуацията става все по-лоша за Русия, а украинските удари не спират. В крайна сметка кинетичните санкции се оказват далеч по-ефективни, поне тук и сега. Но Украйна също активно удря и военни обекти. Успяха да поразят команден пункт на руската армия в Донецк с ракети.
    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно.Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
    Фронтовата линия остава динамична, но инициативата все повече преминава към украинската страна благодарение на високоточните удари и м

    Коментиран от #19, #22

    14:09 11.09.2025

  • 16 Путин няма какво

    13 4 Отговор
    да преговаря с Украйна. Позицията на Русия от години е ясна и не е променена. Кое точно не им е ясно на тези в Брюксел е загадка обаче

    14:10 11.09.2025

  • 17 Павел Костов

    15 3 Отговор
    Понеже 18 "пакета" свършиха чудесна работа - давай 19-ти.

    В тея "пакети" между другото Урсула, Мерц, Макрон и другите нео-консервативни боклуци си разчистват лични сметки.
    Например в последния пакет имаше санкции срещу германски блогъри ...

    14:11 11.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ломбарди":

    Те налагат и НЕВЪЗМОЖНИ санкции❗
    И полза няма, дори вреда ‼️

    Коментиран от #37

    14:11 11.09.2025

  • 19 Ъхъъъъъ....

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Добри новини":

    И къде го прочете ще споделиш ли ? У ДВ?

    14:12 11.09.2025

  • 20 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Тя практически е спусната..САЩ ни изоставиха ,в конфликт сме с останалият свят и се оказахме сами ..500 милиона (ЕС) население сме изолирани от останалият свят..

    Коментиран от #39

    14:12 11.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Направи да изграждат новата "Берлинска стена"❗

    14:16 11.09.2025

  • 22 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Добри новини":

    Няма нужда да ти чета пасквила .САЩ и Европа да се координират ха ха ха Това са 1(един) милиард население срещу останалите 7(седем) милиарда..
    Един милиард щели да се координират срещу останалият свят ха ха ха При това всички природни богатства са в ръцете на останалият свят...а той милия щял да се координира :)))къде ви намират такива н.еадек.ватници...

    Коментиран от #30

    14:18 11.09.2025

  • 23 Тома

    11 3 Отговор
    Че има ли още нови санкции бе батко защото първа Франция фалира и следващите сте вие

    14:18 11.09.2025

  • 24 минувач

    10 3 Отговор
    Путин чака 111111111111111111111111111119 -та санкиця , че да се посмее пак ! Жалки , та чак и смешни са тия урсулци !

    14:18 11.09.2025

  • 25 Бай Ставри

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трумп":

    С на леляти бомбите

    14:19 11.09.2025

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    6 3 Отговор
    Представяте ли си реакцията на Нетаняху ако Израел беше в НАТО ?!
    Дали щеше да се обяснява със санкции или 2 часа след навлизането на дроновете в Полша, Кьонигсберг и Минск нямаше да получат доволно количество възпитаващи ракети ?

    Коментиран от #28, #32

    14:19 11.09.2025

  • 27 Кая Калас

    10 2 Отговор
    Италия има рекорден външен дълг от 3,3 ТРИЛИОНА ЕВРО! Така че, е по добре да помисли за икономиката си и да си намери редовни доставки на суровини и горива 😉

    Коментиран от #38

    14:21 11.09.2025

  • 28 оли ,

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А представяш ли си Израел да е все още на картата след това ?! Щраус !

    14:22 11.09.2025

  • 29 1944

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ти кажи що еврото пак удари сто рубли. преди месец беше 90. европейците не ги мисли. гледай у ваше село да не спират водата секи ден и у бакалията да дават на вересия до пенсията.

    Коментиран от #36

    14:23 11.09.2025

  • 30 4-та година "Киев за 3 дня"

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    7 милиарда население и всичките богатства на Земята са зад Путлер и "вторая", и не могат да се справят 11 години с Покровск . Трябва да е голям "yмник" бункерния шиZoфpeник.

    Коментиран от #34

    14:23 11.09.2025

  • 31 Коко

    3 1 Отговор
    Европейски циганин.

    14:26 11.09.2025

  • 32 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Без да са в Нато, Нетаняху удари Иран..
    Иран отговори,но измежду ракетите пусна и една хиперзвукова,а Нетаняху веднага започна да рИве..Не било равностойно от страна на Иран,защото го замерят с хиперзвукови...Ние нямаме такива и .Иран игра нечестно казва Нетаняху:)))Добре ,че Тръмп и Путин го извадиха от тази ситуация с театрото върху ядрени съоръжения на Иран...Иначе .....

    14:29 11.09.2025

  • 33 дядото

    3 1 Отговор
    отново предстоят скокове на цените в ес.

    14:30 11.09.2025

  • 34 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Абре защо им е Покровск? Вече и врабчетата разбраха,че конфликта в Украйна не е между Русия и Украйна...Световните геополитици вече го говорят открито,само нашите що.роши от този сайт не вдеват..:)))

    14:32 11.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "1944":

    Това означава ,че износа на Русия се е увеличил и хазната се пълни .Когато рублата стане 50 евро,това значи,че Русия не изнася и няма кинти у хазната.

    14:35 11.09.2025

  • 37 Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ще яде БАЙ Х@Й

    14:37 11.09.2025

  • 38 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Кая Калас":

    Дълга на Италия е 176% от БВП .,което означава,че Италия живее само от вересия ..

    14:37 11.09.2025

  • 39 Атино

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Изолирана е Русията. Не съм се спрял да обикалям света по екскурзии и си правя кефа на всякъде

    Коментиран от #42

    14:39 11.09.2025

  • 40 Сандо

    2 1 Отговор
    Санкциите - добре,но какво ще прави Италия с трилионния си дълг?А най-добре е капитан Берторели да тръгва смело на Изток!

    14:41 11.09.2025

  • 41 Дедо

    2 4 Отговор
    Забрана за купуваме на руски петрол и газ и санкции срещу тези които купуват извън ЕС. Забрана за влизане в ЕС на всички руснаци и експулсирането им от ЕС.

    Коментиран от #48

    14:42 11.09.2025

  • 42 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атино":

    Аз говоря за ЕС ,че е изолиран от останалия свят ,а не за теб ..Останалият свят не е изградил стени за нас .Не е в техен ущърб това,че ти си харчиш парите в техните държави.....

    Коментиран от #43

    14:43 11.09.2025

  • 43 Атино

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Въпроса е че крепостните руснаци дори не ги пускат да прелетят над Европа. Ако вобще някой успее да събере пари за самолетен билет

    Коментиран от #44, #46

    14:52 11.09.2025

  • 44 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атино":

    Несериозен си! Европа не е дестинация за почивки..В Европа идваха на почивки бедните руснаци..Бедните руснаци изкупиха и нашето Черноморие!
    Казваш,че обикаляш света ,значи ,ако си ходил на Сейшелите ще знаеш,че там менютата по заведенията са на руски език ..
    В Гърция е широко разпространено това,че от руският турист по желан няма..Много дружелюбни и ларш били руснаците ,казват гърците..А за германците казват,че са много стисливи и студени ..И това всеки грък ще ти го каже.

    15:05 11.09.2025

  • 45 солютно!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Санкции срещу Русия, кредити заради пробитата държавна хазна, заплати за силовите министерства, барут и снаряди във ВМЗ Сопот, а в кауфланда цените двойни и тройни. Като правят санкции и снаряди да вземат първо да си намалят техните заплати и тогава да ми говорят за санкции.

    15:05 11.09.2025

  • 46 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атино":

    Забравих да те ограмотя,че самата РФ заема по голяма територия на Европа от всички останали държави намиращи се в Европа взети заедно..
    Така ,че руснаците са си в Европа..

    15:06 11.09.2025

  • 47 Боко

    0 0 Отговор
    Може да го натиснете с задните си части К..ви крадливи🤮💩👌

    15:07 11.09.2025

  • 48 Дедовиьо

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дедо":

    Що хванеш ника ми 👌

    15:10 11.09.2025

