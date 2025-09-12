Около 55 милиона руснаци трябва да изберат губернатори, депутати от законодателните събрания и общински власти, а вотът за ръководител на областите Татарстан, Севастопол, Курск и Брянска област ще се проведат в един ден за гласуване, предаде ТАСС.

От 12 до 14 септември в Русия ще се проведат над 5 хиляди изборни кампании. Губернатори ще бъдат избрани в 20 региона, депутати от законодателните събрания в 11, а градски съвети в 25 административни центъра. Над 49 500 избирателни секции ще работят от 08:00 до 20:00 часа местно време, те ще затворят на 14 септември. Ще може да се гласува лично и онлайн, дистанционно електронно гласуване ще се проведе в 24 региона. Както съобщава Централната избирателна комисия на Руската федерация, гласуването ще се проведе в повечето региони в рамките на три дни.

За първи път от 2022 г. насам единният ден за гласуване не включва частични избори за Държавната дума. Това се дължи на закона, влязъл в сила през май 2025 г., според който не се насрочват частични избори за депутати от представителните органи в годината, предхождаща основните избори. Към днешна дата осем области остават без депутат.

Първоначално се очакваха 15 кампании за преки избори на губернатори през есента на 2025 г., но до лятото броят им нарасна до 20. През това време няколко регионални лидери напуснаха постовете си преждевременно или преминаха на нови позиции. Така бившият ръководител на Коми Владимир Уйба стана първи заместник-началник на Главното военно управление на Министерството на отбраната на Русия, бившият губернатор на Ростовска област Василий Голубев получи място като сенатор от регионалното законодателно събрание, а Андрей Никитин зае поста министър на транспорта през юли. Двама бивши губернатори са сменили кабинета си със статут на обвиняеми по наказателно дело: Максим Егоров от Тамбовска област е задържан по подозрение в корупция, а Алексей Смирнов от Курска област е обвинен в присвояване на бюджетни средства, отпуснати за изграждането на отбранителни съоръжения на границата с Украйна.

Сред настоящите действащи губернатори има както дебютанти, така и такива, които вече имат опит с избори, но в други региони. Сред дебютантите са Евгений Солнцев (Оренбургска област), Юрий Слюсар (Ростовска област), Мария Костюк (Еврейска автономна област) и ветеранът от специалните операции Евгений Первышов (Тамбовска област). Бившият депутат от Държавната дума Александър Хинштейн (Курска област) ще отбележи първия си опит от участие в губернаторски избори. Временно изпълняващите длъжността губернатори, които ще се борят за новия регион, са Ростислав Голдщен (Коми) и Денис Паслер (Свердловска област). Политически анализатори от Фондацията за развитие на гражданското общество (FORGO) прогнозират, че повечето от настоящите губернатори ще могат уверено да потвърдят позициите си, докато някои ще подобрят резултатите си благодарение на обществената подкрепа и стабилността на социалните и инфраструктурните програми.

През 2025 г. 17 регионални избирателни комисии създадоха 118 екстериториални избирателни секции в 19 региона, 68 от които са сформирани в Донбас и т. нар. Новорусия. Освен това Камчатка и Курска област ще използват гласуване по домовете от съображения за сигурност.

Москва отново играе важна роля в единния ден за гласуване, въпреки че избори не се провеждат в столицата. Градът ще открие 14 екстериториални избирателни секции с електронни терминали за гласуване за жителите на 19 региона, където ще се проведат губернаторски избори. Те ще бъдат открити в 12 центъра „Госуслуги“, разположени в търговски центрове, както и в хотелски комплекс и метростанция. Почти 18 хиляди души са изразили желание да участват в гласуването в тези избирателни секции. Електронното гласуване с помощта на преносими терминали ще бъде използвано за първи път и в осем следствени ареста в Москва.

Пълномощията на осмия състав на Централната избирателна комисия на Русия изтичат през март 2026 г. Според закона ЦИК се формира от 15 членове, петима души се назначават от президента, Съвета на федерацията и Държавната дума. Формирането на настоящия състав през 2021 г. беше съпроводено със значителна актуализация: в комисията постъпиха седем нови членове в сравнение със състава от 2016 г.