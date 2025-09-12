Мария Захарова критикува Полша за затварянето на границата с Беларус

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова остро разкритикува решението на Полша да затвори границата си с Беларус заради съвместните военни учения с Русия, наречени „Запад-2025“, съобщава Украинская правда, предава Фокус.
Захарова определи действията на Варшава като „конфронтационни стъпки“, които според нея целят да оправдаят „по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа“. Тя подчерта, че затварянето на границата ще навреди на Полша и нейните партньори и призова Варшава да преразгледа решението възможно най-скоро.
Според информация на Фокус, решението на Полша за затваряне на границата с Беларус влиза в сила от вечерта на същия ден. То бе взето още преди инцидента с падането на руски дронове на полска територия.
Военните учения „Запад-2025“ ще се проведат в периода 12–16 септември в сътрудничество между Русия и Беларус.
В същото време, Сеймът на Латвия прие решение за пълно затваряне на границите на страната с Русия и Беларус по време на ученията.
