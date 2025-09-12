Новини
Мария Захарова критикува Полша за затварянето на границата с Беларус

12 Септември, 2025 07:59 802 39

Захарова определя решението като „конфронтационно“ и призовава Варшава да го преразгледа

Мария Захарова критикува Полша за затварянето на границата с Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова остро разкритикува решението на Полша да затвори границата си с Беларус заради съвместните военни учения с Русия, наречени „Запад-2025“, съобщава Украинская правда, предава Фокус.

Захарова определи действията на Варшава като „конфронтационни стъпки“, които според нея целят да оправдаят „по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа“. Тя подчерта, че затварянето на границата ще навреди на Полша и нейните партньори и призова Варшава да преразгледа решението възможно най-скоро.

Според информация на Фокус, решението на Полша за затваряне на границата с Беларус влиза в сила от вечерта на същия ден. То бе взето още преди инцидента с падането на руски дронове на полска територия.

Военните учения „Запад-2025“ ще се проведат в периода 12–16 септември в сътрудничество между Русия и Беларус.

В същото време, Сеймът на Латвия прие решение за пълно затваряне на границите на страната с Русия и Беларус по време на ученията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    13 9 Отговор
    изолирайте прокажените...

    Коментиран от #29

    08:03 12.09.2025

  • 2 ХОХО

    24 13 Отговор
    Няма край наглоста на руснака.... вчера 20 дрона изпратили към Полша... днес ги критикуват че затваряли границата си....

    Коментиран от #5, #35

    08:03 12.09.2025

  • 3 Факт

    14 16 Отговор
    Има тук там по магазините продукти от Беларус. Доста по-добри от Полските!

    Коментиран от #7, #12

    08:04 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Твоята

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "ХОХО":

    Наглост също! Вчера като те издрусах и днес си ми зазвънял от сутринта!

    Коментиран от #9, #36

    08:06 12.09.2025

  • 6 Специална Военна Опсерация

    18 10 Отговор
    Щом Кремъл квичи, значи е правилно!

    08:06 12.09.2025

  • 7 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ти сигурно пазаруваш от там...

    08:07 12.09.2025

  • 8 Анализатор

    13 8 Отговор
    Знахарова, каква си ти, че да критикуваш Полша?
    На днешния ден през 1683 г. полския крал Ян ||| Собиески със 70 000 армия, разгромява 150 000 османска армия и освобождава Виена. Така започва разпада на Османската империя.
    Та по това време, твоите прадеди са били крепостни селяни и са се борили за стакан със самогон и малко кефир...
    пРоссия...

    Коментиран от #24

    08:07 12.09.2025

  • 9 гост

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Твоята":

    Друсал си на женка ти камбаните,ако се е прежалила някоя...

    Коментиран от #16, #17

    08:08 12.09.2025

  • 10 Изобщо НЕ Е работа на

    8 5 Отговор
    Прес-- АЛКАШЕТО и на педофила,...кой какво отваря или затваря в Независима държава!

    08:08 12.09.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    6 6 Отговор
    Колци и колючая проволка за нефелната руска мечка.
    Четири Года кански мъки и пребити деца по тъмните порутени стълбища........😁😁😁

    Коментиран от #19, #21

    08:09 12.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Решението е лесно

    9 10 Отговор
    Германия и Полша са руски протекторати по международните договори, които никой не е отменял. Там трябва да има руски войски за да ги защитават от НАТО.

    Коментиран от #18

    08:11 12.09.2025

  • 15 Праволно☝️😁

    3 3 Отговор
    Това и е работата на алкохоличката...

    08:15 12.09.2025

  • 16 Значии...

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Паветниците наистина се имате за женки? Нищо че камбанките ви подскачат докато ви друсам!

    08:16 12.09.2025

  • 17 колко си куха

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    издаваш се че драскаш с ралични никове да спреш наркотиците станала си зависима

    08:17 12.09.2025

  • 18 Хехехехеех

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Решението е лесно":

    Не-- грамотен ху...Есос!! Хехехехехехе
    ЧетИ и наблягай повече на образованието и по- малко на московските г---ЕЙ сайтове!
    Аман от копейки Долбоеби

    Коментиран от #23, #25

    08:17 12.09.2025

  • 19 Хайде

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Без лицемерие! Тебе никой не те мъчи а сам му се качваш!

    08:18 12.09.2025

  • 20 Пипи

    4 2 Отговор
    Таа, пъ скумрия!

    Коментиран от #28

    08:18 12.09.2025

  • 21 андрешко моли се

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    да не стане голяма война че ще ревеш като малко мимиче и най важното ша си чупиш маникюра ма

    08:19 12.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хехехехеех":

    Да ти запомя паветната физиономия , но не мога , защото все върху нея си го изплякваш!

    08:20 12.09.2025

  • 24 Хайде да започнем отначало

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    А кога Виена е била османска за да бъде освободена? Май не си много запознат с историята.

    Коментиран от #33

    08:21 12.09.2025

  • 25 аман от умни джедърки

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хехехехеех":

    платени от нпо -отворено общество да те питам нещо ти като си толкова умна защо си бегай зад океана - там има много краставици за обиране дори черни също така ще ти помогнат да си смениш пола

    Коментиран от #27

    08:22 12.09.2025

  • 26 Руски

    2 3 Отговор
    Парццал.

    Коментиран от #30

    08:22 12.09.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "аман от умни джедърки":

    Как пък един олигофрен не замина за руският рай?
    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #31

    08:23 12.09.2025

  • 28 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пипи":

    Молим те! И ти като засмучеш и ти изпъкнат скулите също заприличваш на скумрия , но аз смея ли ти се?

    08:23 12.09.2025

  • 29 Ква изолация бре,

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    като Русия и Беларус са с цяла Азия и Африка, че и част от Южна Америка. Изолира си си пудивентиралият мозък в кухата хралупа на раменете.

    Коментиран от #37

    08:23 12.09.2025

  • 30 и кой го казва ЛГБЛТ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Руски":

    парцала прис наркотиците зависима си

    08:24 12.09.2025

  • 31 как да отогориш на лгблт

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ге@@№йта@к като теб ти къде замина ма мъжко моме ти специално къде замина без№№@мозъчен и№@@ди@№от който драска едно и също -пак заповядай мога да ти обърна хастара

    08:26 12.09.2025

  • 32 Терминатор

    2 1 Отговор
    ТОТАЛНА ИЗООЛАЦИЯ НА БЛАТНАТА ЗГАН.КОЙТО МИНЕ ГРАНИЦАТА -НА МЕСО!

    08:26 12.09.2025

  • 33 Анализатор

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хайде да започнем отначало":

    Била е обсадена за втори път в продължение на няколко месеца и е щяла да падне под османско владичество, ам ти май не ги разбираш тия работи...
    Гледай си болшевишка пРоссия...

    Коментиран от #38

    08:26 12.09.2025

  • 34 пРосия

    0 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    08:29 12.09.2025

  • 35 И как тъй па тия изпратени

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХОХО":

    дронове кат са паднали единия на изорана почва не е оставил пък никаква следа което е нормално при свободно падане на предмет и си личи как акуратно е положен за снимките за фейка, а другия в клоните но няма едно повредено листо или клонче, като при падане на такъв предмет на мястото ще има поражения от самата му тежест. И какви са тия букви които са ги измислили като надпис, които не кореспондират с кирилицата, а? Не вярвах, че сте толкова безмозъчни за да ви ловят като голи шарани и без кука.

    08:29 12.09.2025

  • 36 Х0х0

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Твоята":

    Добре работиш с уста, как няма ти звънна

    08:30 12.09.2025

  • 37 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ква изолация бре,":

    туземците ги запази за теб..какъвто си в същност и ти...Сравнява Европа с Африка и Азия,...болен мозък.

    08:30 12.09.2025

  • 38 Напредваш

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анализатор":

    Аха-а, значи я е освободил без да е била завзета. Всеки ден научаваш нещо ново. А дали знаеш, че Болшевик е руската дума за Демократ?

    08:31 12.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

