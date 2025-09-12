Директорът на ФБР се включва в разследването на убийството на Чарли Кърк

Директорът на ФБР, Каш Пател, ще пътува до Юта, за да подпомогне разследването на убийството на Чарли Кърк, съобщава CNN, позовавайки се на запознат източник, предава Фокус.
По-рано „Фокус“ припомня, че Кърк е бил убит по време на дебат вчера. В подкрепа на разследването ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на извършителя или извършителите на престъплението.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Коментиран от #6
09:49 12.09.2025
2 Европеец
09:49 12.09.2025
3 УСАБоклук
09:50 12.09.2025
4 Шопо
Ха ха !
09:52 12.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гост- историята се повтаря
До коментар #1 от "Пламен":А ти да видиш министъра на външните работи на ЮК, военните МИНИСТЪРКИ на държавите от НатЮ, или германската на труда ! Една от причините за разпадането на Римската империя е, че управляващите толкова са се ояли, че предали управлението на държавата и бизнеса си на освободени роби - ЛИБЕРТИНИ, които ги окрали и погубили!
09:55 12.09.2025
7 Злобното Джуджи
Наследника на Брат Пит е намерен 😁
09:55 12.09.2025
8 КОЛЬО ПАРЪМА
09:56 12.09.2025
9 Макробиолог
09:57 12.09.2025
10 ВЕДНАГА ДА СЕ КОМАНДИРОВА
АКЪЛ ЙОК АМА ПОНЕ НА ЦВЯТ БИВА
И КО ШИ ПРАЙ ТОЯ ТАМ
ША ДАВА ЦЕННИ УКАЗАНИЯ
КАТО ПАРТИЕН СЕКРЕТАР В ТКЗС
ИЛИ ИМА СЪМНЕНИЯ ЧЕ МЕСТНИТЕ ТАРИКАТИ ША ЗАМЕТАТ СЛЕДИТЕ
10:02 12.09.2025