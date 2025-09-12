Директорът на ФБР се включва в разследването на убийството на Чарли Кърк

Директорът на ФБР, Каш Пател, ще пътува до Юта, за да подпомогне разследването на убийството на Чарли Кърк, съобщава CNN, позовавайки се на запознат източник, предава Фокус.

По-рано „Фокус“ припомня, че Кърк е бил убит по време на дебат вчера. В подкрепа на разследването ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на извършителя или извършителите на престъплението.