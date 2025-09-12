Новини
Свят »
САЩ »
Директорът на ФБР се включва в разследването на убийството на Чарли Кърк

Директорът на ФБР се включва в разследването на убийството на Чарли Кърк

12 Септември, 2025 09:45 453 10

  • директор-
  • фбр-
  • разследване-
  • чарли кърк-
  • убийство

ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация за извършителите

Директорът на ФБР се включва в разследването на убийството на Чарли Кърк - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Директорът на ФБР, Каш Пател, ще пътува до Юта, за да подпомогне разследването на убийството на Чарли Кърк, съобщава CNN, позовавайки се на запознат източник, предава Фокус.

По-рано „Фокус“ припомня, че Кърк е бил убит по време на дебат вчера. В подкрепа на разследването ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на извършителя или извършителите на престъплението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    9 1 Отговор
    Това ли е директора на ФБР....в тая страна деградацията е пълна....само си помислете и за президентите, от Рузвелт и Рейгън до Обама Байдън и Тръмп..

    Коментиран от #6

    09:49 12.09.2025

  • 2 Европеец

    5 0 Отговор
    Това е на снимката явно е прекалил с морето и загара, или това си е естественият му цвят..... Също като тиквата, гледам го през цялото време явно е бил на плаж тиквочу.....

    09:49 12.09.2025

  • 3 УСАБоклук

    3 1 Отговор
    тая карикатура тръмпу ли я назначи, ясна е работа, пълен упадък ...........

    09:50 12.09.2025

  • 4 Шопо

    6 1 Отговор
    Този примат ли защитава американския начин на живот ?
    Ха ха !

    09:52 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост- историята се повтаря

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    А ти да видиш министъра на външните работи на ЮК, военните МИНИСТЪРКИ на държавите от НатЮ, или германската на труда ! Една от причините за разпадането на Римската империя е, че управляващите толкова са се ояли, че предали управлението на държавата и бизнеса си на освободени роби - ЛИБЕРТИНИ, които ги окрали и погубили!

    09:55 12.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    5 0 Отговор
    Тру бютифул !!!
    Наследника на Брат Пит е намерен 😁

    09:55 12.09.2025

  • 8 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 0 Отговор
    Типичен ц. и. га ни. н

    09:56 12.09.2025

  • 9 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Той няма ли телефона на шефа на църъу?

    09:57 12.09.2025

  • 10 ВЕДНАГА ДА СЕ КОМАНДИРОВА

    1 0 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ
    АКЪЛ ЙОК АМА ПОНЕ НА ЦВЯТ БИВА
    И КО ШИ ПРАЙ ТОЯ ТАМ
    ША ДАВА ЦЕННИ УКАЗАНИЯ
    КАТО ПАРТИЕН СЕКРЕТАР В ТКЗС
    ИЛИ ИМА СЪМНЕНИЯ ЧЕ МЕСТНИТЕ ТАРИКАТИ ША ЗАМЕТАТ СЛЕДИТЕ

    10:02 12.09.2025