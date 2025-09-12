Русия осъди плановете на Дания за украински завод за ракетно гориво

Русия остро разкритикува решението на Дания да изгради на своя територия украинско производствено съоръжение за гориво за ракети с голям обсег, определяйки го като заплаха за ескалация на конфликта и източник на нови кръвопролития в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Датското правителство обяви проекта миналата седмица. Това ще бъде първият чуждестранен клон на украинска отбранителна компания - ФайърПойнт, производител на ракетите „Фламинго“, които президентът Володимир Зеленски нарича „най-успешното оръжие“ на страната.

Заводът ще бъде разположен близо до датска военновъздушна база, където са базирани изтребители F-16.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решението на Копенхаген е доказателство за „враждебен милитаристки курс“ и за подкопаване на дипломатическите усилия за решаване на кризата.

„Това носи риск от по-нататъшна ескалация и демонстрира желанието на Дания да се обогати, като продължи кръвопролитието в Украйна“, каза Захарова.