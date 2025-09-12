Новини
Русия осъди плановете на Дания за украински завод за ракетно гориво
  Тема: Украйна

Русия осъди плановете на Дания за украински завод за ракетно гориво

12 Септември, 2025 13:38 1 154 29

  • дания-
  • украйна-
  • оръжия-
  • русия-
  • планове-
  • ракетно гориво

Москва предупреждава за риск от ескалация и нови кръвопролития в Украйна

Русия осъди плановете на Дания за украински завод за ракетно гориво - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия остро разкритикува решението на Дания да изгради на своя територия украинско производствено съоръжение за гориво за ракети с голям обсег, определяйки го като заплаха за ескалация на конфликта и източник на нови кръвопролития в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Датското правителство обяви проекта миналата седмица. Това ще бъде първият чуждестранен клон на украинска отбранителна компания - ФайърПойнт, производител на ракетите „Фламинго“, които президентът Володимир Зеленски нарича „най-успешното оръжие“ на страната.

Още новини от Украйна

Заводът ще бъде разположен близо до датска военновъздушна база, където са базирани изтребители F-16.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решението на Копенхаген е доказателство за „враждебен милитаристки курс“ и за подкопаване на дипломатическите усилия за решаване на кризата.

„Това носи риск от по-нататъшна ескалация и демонстрира желанието на Дания да се обогати, като продължи кръвопролитието в Украйна“, каза Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ооооххх

    24 6 Отговор
    Нашия завод за барут на Райнметал не е ли същата работа.Ще произвеждаме барут за Украйна

    Коментиран от #16

    13:40 12.09.2025

  • 2 Небичащ Русия

    15 15 Отговор
    Мизерната Русия ще плаче от 500 милионната армия на НАТО хахахахах

    Коментиран от #23

    13:41 12.09.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    13 8 Отговор
    Всички са виновни...Русия е безгрешна...закривай...

    13:41 12.09.2025

  • 4 Сталин

    12 10 Отговор
    Европа си пази оръжията за тях в предстоящата голяма война,не като нас които дадохме всички снаряди и танкове и бронестраспортьори, България няма и една единица модерно оръжие,Турция може да ни превземе само с 10 байрактари,отделно България е изтъргувана от посолството, всички които живеят на юг от линията Бургас,Пловдиви Кърджали да се преместят в България,защото това ще бъдат турски земи, Ердоган отдавна е хвърлил око на златните ни мини в Родопите.
    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    Коментиран от #6, #18

    13:43 12.09.2025

  • 5 си дзън

    12 12 Отговор
    До месеци ята от Фламига ще летят над русията. Тази зима руснаците няма да се къпят.

    Коментиран от #9, #11

    13:43 12.09.2025

  • 6 си дзън

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Този евреин подлъга САЩ да индустриализират Китай преди 40 г. и сега му сърбат попарата.

    13:45 12.09.2025

  • 7 604

    10 11 Отговор
    Тия и те с 20 хил си армия тръгнали рашъ дъ дразнят...

    13:45 12.09.2025

  • 8 Наблюдател

    11 7 Отговор
    Предлагам утре Путин да си смени името на Нетаниаху и да видим този завод колко време ще просъществува тогава.

    13:46 12.09.2025

  • 9 УжасТ

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Няма да се къпят ? Ами те ще заприличат на евроатлантици , бре !

    13:47 12.09.2025

  • 10 Хееее

    15 9 Отговор
    Тея орки що си мислят че някой ги бръсне за нещо още.

    13:49 12.09.2025

  • 11 Роζ@βи фламингота

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    То ни бяха пантери, леопарди.....
    Сега почвате и с по–екзотично
    ροζαβи да разнообразявате фауната
    из териториалния термин уКраИна 😁

    13:54 12.09.2025

  • 12 Кремълски, бункерен плъx

    12 5 Отговор
    Всичко е по план... Реанимираме западната и украинска , военна индустрия...

    13:55 12.09.2025

  • 13 Велик Зеленски!

    11 11 Отговор
    Отново Зеленски демонстрира защо е истински държавник- не само със стратегии и решения, но и с човечност, загриженост и съпричастие към всеки човек. Докато руските окупатори безмилостно разрушават домове, отнемат животи и превръщат Донецк в необитаема земя, той мисли за съдбата на хората, за тяхната безопасност и за бъдещето на Украйна. Велик в човечността си, решителен в действията си, Зеленски показва, че истинското лидерство се измерва не само с власт и сила, а с грижа, морална смелост и безкрайна отговорност към всеки гражданин. Във времена на руски терор и разрушения той е светлината, която вдъхва надежда и кураж на целия народ.

    Коментиран от #14

    13:55 12.09.2025

  • 14 ССС

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Велик Зеленски!":

    Човече, на какво си? Това е хита на сезона!

    13:59 12.09.2025

  • 15 Сандо

    8 1 Отговор
    Пращайте му ракета - ето това е истинската присъда,а не празни прриказки,които предизвикват само ехидни усмивки.Вземайте пример от Израел и неговия покровител САЩ.

    Коментиран от #17

    14:08 12.09.2025

  • 16 Копеи не философствай!

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "ооооххх":

    Отивай да пълниш барут! Заплатата е добра.Умствен багаж не се изисква.

    14:10 12.09.2025

  • 17 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сандо":

    Смени ли памперса от снощи?

    14:11 12.09.2025

  • 18 604

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Само малоум ще отиде да се бие срещу освободителите си....отделно ще ни смажат само с ракети🤪 и кои ши съ тия ..той запаса са на 45..50г..а младите едно че ги няма..друго прашка не съ държали...

    Коментиран от #25

    14:11 12.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Те ракети нямат, гориво ще произвеждат!
    Интересен свят!

    Коментиран от #24

    14:12 12.09.2025

  • 20 Тц,тц

    4 5 Отговор
    Че какво я бърка Русия това? Иска Украйна завод и ще си го построи! Паритет е нужен! Когато летят ракети от Москва,е редно и съответно московците да се насладят на такова шоу!

    14:12 12.09.2025

  • 21 Матрьошка

    5 3 Отговор
    Когато първите Фламинга полетят към Русия, една дузина Орешници ще заличат Дания от лицето на земята.

    Коментиран от #22, #29

    14:12 12.09.2025

  • 22 Ей прави си

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Матрьошка":

    Руски с,в,и,р,к,и и не ни занимавай бре Руски тръбар,едногънков

    14:17 12.09.2025

  • 23 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Небичащ Русия":

    Вярно ли е 500 милиона армията на НАТО?
    Руснаците къде ще закопаят толкова трупа!!!!!

    Коментиран от #27

    14:18 12.09.2025

  • 24 Абе Г,л,у,п,и,

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    Много си компетентен,бе

    Коментиран от #26

    14:18 12.09.2025

  • 25 ССС

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "604":

    "...друго прашка не съ държали..."
    Ама носят прашки, почти същото е.

    14:22 12.09.2025

  • 26 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе Г,л,у,п,и,":

    Пращите от акъл.
    Ако бях компетентен нямаше да питам.

    14:22 12.09.2025

  • 27 Абе Руския фен

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Я пък тоя":

    До тук 1 мил.и85 хил ватенки са фира.Такава сила са.Месни щурмове и ватенки безброй фира.Гледай ако имаш интернет как укр.дронове ги препарират.

    14:24 12.09.2025

  • 28 Много удачно

    1 1 Отговор
    Място за взривоопасен завод.

    14:27 12.09.2025

  • 29 Абе, от толко поколен кръвосмешения

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Матрьошка":

    в родата ти се стигнало до бълнуващ крепостен льольо лато теб. Смех, дрогарю, смех.

    14:29 12.09.2025

Новини по държави:
