Русия осъди плановете на Дания за украински завод за ракетно гориво

Русия остро разкритикува решението на Дания да изгради на своя територия украинско производствено съоръжение за гориво за ракети с голям обсег, определяйки го като заплаха за ескалация на конфликта и източник на нови кръвопролития в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Датското правителство обяви проекта миналата седмица. Това ще бъде първият чуждестранен клон на украинска отбранителна компания - ФайърПойнт, производител на ракетите „Фламинго“, които президентът Володимир Зеленски нарича „най-успешното оръжие“ на страната.
Заводът ще бъде разположен близо до датска военновъздушна база, където са базирани изтребители F-16.
Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решението на Копенхаген е доказателство за „враждебен милитаристки курс“ и за подкопаване на дипломатическите усилия за решаване на кризата.
„Това носи риск от по-нататъшна ескалация и демонстрира желанието на Дания да се обогати, като продължи кръвопролитието в Украйна“, каза Захарова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ооооххх
Коментиран от #16
13:40 12.09.2025
2 Небичащ Русия
Коментиран от #23
13:41 12.09.2025
3 Кривоверен алкаш
13:41 12.09.2025
4 Сталин
To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
Коментиран от #6, #18
13:43 12.09.2025
5 си дзън
Коментиран от #9, #11
13:43 12.09.2025
6 си дзън
До коментар #4 от "Сталин":Този евреин подлъга САЩ да индустриализират Китай преди 40 г. и сега му сърбат попарата.
13:45 12.09.2025
7 604
13:45 12.09.2025
8 Наблюдател
13:46 12.09.2025
9 УжасТ
До коментар #5 от "си дзън":Няма да се къпят ? Ами те ще заприличат на евроатлантици , бре !
13:47 12.09.2025
10 Хееее
13:49 12.09.2025
11 Роζ@βи фламингота
До коментар #5 от "си дзън":То ни бяха пантери, леопарди.....
Сега почвате и с по–екзотично
ροζαβи да разнообразявате фауната
из териториалния термин уКраИна 😁
13:54 12.09.2025
12 Кремълски, бункерен плъx
13:55 12.09.2025
13 Велик Зеленски!
Коментиран от #14
13:55 12.09.2025
14 ССС
До коментар #13 от "Велик Зеленски!":Човече, на какво си? Това е хита на сезона!
13:59 12.09.2025
15 Сандо
Коментиран от #17
14:08 12.09.2025
16 Копеи не философствай!
До коментар #1 от "ооооххх":Отивай да пълниш барут! Заплатата е добра.Умствен багаж не се изисква.
14:10 12.09.2025
17 Само питам
До коментар #15 от "Сандо":Смени ли памперса от снощи?
14:11 12.09.2025
18 604
До коментар #4 от "Сталин":Само малоум ще отиде да се бие срещу освободителите си....отделно ще ни смажат само с ракети🤪 и кои ши съ тия ..той запаса са на 45..50г..а младите едно че ги няма..друго прашка не съ държали...
Коментиран от #25
14:11 12.09.2025
19 Я пък тоя
Интересен свят!
Коментиран от #24
14:12 12.09.2025
20 Тц,тц
14:12 12.09.2025
21 Матрьошка
Коментиран от #22, #29
14:12 12.09.2025
22 Ей прави си
До коментар #21 от "Матрьошка":Руски с,в,и,р,к,и и не ни занимавай бре Руски тръбар,едногънков
14:17 12.09.2025
23 Я пък тоя
До коментар #2 от "Небичащ Русия":Вярно ли е 500 милиона армията на НАТО?
Руснаците къде ще закопаят толкова трупа!!!!!
Коментиран от #27
14:18 12.09.2025
24 Абе Г,л,у,п,и,
До коментар #19 от "Я пък тоя":Много си компетентен,бе
Коментиран от #26
14:18 12.09.2025
25 ССС
До коментар #18 от "604":"...друго прашка не съ държали..."
Ама носят прашки, почти същото е.
14:22 12.09.2025
26 Я пък тоя
До коментар #24 от "Абе Г,л,у,п,и,":Пращите от акъл.
Ако бях компетентен нямаше да питам.
14:22 12.09.2025
27 Абе Руския фен
До коментар #23 от "Я пък тоя":До тук 1 мил.и85 хил ватенки са фира.Такава сила са.Месни щурмове и ватенки безброй фира.Гледай ако имаш интернет как укр.дронове ги препарират.
14:24 12.09.2025
28 Много удачно
14:27 12.09.2025
29 Абе, от толко поколен кръвосмешения
До коментар #21 от "Матрьошка":в родата ти се стигнало до бълнуващ крепостен льольо лато теб. Смех, дрогарю, смех.
14:29 12.09.2025