ЕС отпуска 40 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна преди зимата
  Тема: Украйна

ЕС отпуска 40 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна преди зимата

12 Септември, 2025 14:23 403 19

  • европейски съюз-
  • хуманитарна помощ-
  • украйна

Средствата ще осигурят подслон, отопление и подкрепа за най-уязвимите групи

ЕС отпуска 40 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна преди зимата - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Европейската комисия обяви, че предоставя 40 милиона евро хуманитарна помощ за украинските граждани с цел подготовка за предстоящата зима, предава БТА.



Финансирането ще бъде насочено чрез партньорите на ЕС в хуманитарната сфера и ще обхване:

  • подслон и ремонт на повредени домове и центрове за разселени хора;

  • подобрен достъп до вода, канализация и отопление;

  • доставка на твърди горива, отоплителни уреди и материали за изолация;

  • парична помощ и възможности за аварийно отопление.

Приоритет ще получат възрастни хора, деца, хора с увреждания и семейства, настанени в общежития.

ЕС вече е изпратил в Украйна над 156 000 тона хуманитарни доставки, включително:

  • 9342 генератора за ток,

  • 6917 трансформатора,

  • милиони енергоспестяващи LED крушки.

Общата стойност на хуманитарната помощ, предоставена за Украйна и съседните ѝ държави, надхвърля четири милиарда евро. В рамките на медицинската евакуация повече от 4500 пациенти са били прехвърлени за лечение в болници в 22 европейски държави.


Белгия
  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Бойко Борисов строи вертикален газопровод за Украйна от Гърция за 700 млн народни пари и ще даваме газ без транзитни такси .Ще губим по 200 млн на година.

    Коментиран от #11

    14:26 12.09.2025

  • 2 За ЕС

    12 1 Отговор
    парите са встници и ги раздават щедро като салфетки на гръцка сватба.. Ама нали не излизат от техните джобове..

    14:28 12.09.2025

  • 3 побърканяк

    9 0 Отговор
    И един нашенец лани им закара едни генератори и още същия ден укрите ги обявиха в нета за продажба барабар с касовата бележка от магазина от който са купени.

    Коментиран от #6, #15, #18

    14:33 12.09.2025

  • 4 Анализ

    7 0 Отговор
    То ние им даваме на тия където са в България всеки месец по толкова и за лято и т.н...

    14:33 12.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Даже и крушки пращаме.Толкова ли нямат пари за една крушка.

    14:35 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тео

    7 1 Отговор
    ЕС се превърна в един ненужен нужник,🚽

    14:37 12.09.2025

  • 8 Докотор

    7 1 Отговор
    Стига с тази украйна, продажни нищожества.

    14:37 12.09.2025

  • 9 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    По 2 евро на човек.
    Ще е топла зима.

    14:37 12.09.2025

  • 10 Имбецили

    5 1 Отговор
    От джоба си ли ги дадоха ,или от хората като ги съдират от данъци и ниски заплати?

    Коментиран от #13

    14:37 12.09.2025

  • 11 Ще даваш

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И хоро ще танцуваш.

    Коментиран от #14

    14:37 12.09.2025

  • 12 България също ще помага

    4 1 Отговор
    а сънародниците ни кучета ги яли

    14:38 12.09.2025

  • 13 Копеи не философствай!

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Имбецили":

    Марш в Сопот!Марш!!!

    Коментиран от #16

    14:38 12.09.2025

  • 14 Революция

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ще даваш":

    Е спасението!

    14:38 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имбецил

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копеи не философствай!":

    Ти защо не си в Украйна се биеш вместо тях,а те да си почива тука по хотели на наши разноски?

    14:40 12.09.2025

  • 17 ООрана държава

    1 0 Отговор
    За българския пенсионер хуманитарна помощ ще има ли преди зимата?

    14:41 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    “милиони енергоспестяващи LED крушки”

    Това ми хареса.

    14:42 12.09.2025

