ЕС отпуска 40 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна преди зимата

Европейската комисия обяви, че предоставя 40 милиона евро хуманитарна помощ за украинските граждани с цел подготовка за предстоящата зима, предава БТА.
Финансирането ще бъде насочено чрез партньорите на ЕС в хуманитарната сфера и ще обхване:
-
подслон и ремонт на повредени домове и центрове за разселени хора;
-
подобрен достъп до вода, канализация и отопление;
-
доставка на твърди горива, отоплителни уреди и материали за изолация;
-
парична помощ и възможности за аварийно отопление.
Приоритет ще получат възрастни хора, деца, хора с увреждания и семейства, настанени в общежития.
ЕС вече е изпратил в Украйна над 156 000 тона хуманитарни доставки, включително:
-
9342 генератора за ток,
-
6917 трансформатора,
-
милиони енергоспестяващи LED крушки.
Общата стойност на хуманитарната помощ, предоставена за Украйна и съседните ѝ държави, надхвърля четири милиарда евро. В рамките на медицинската евакуация повече от 4500 пациенти са били прехвърлени за лечение в болници в 22 европейски държави.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
14:26 12.09.2025
2 За ЕС
14:28 12.09.2025
3 побърканяк
Коментиран от #6, #15, #18
14:33 12.09.2025
4 Анализ
14:33 12.09.2025
5 Последния Софиянец
14:35 12.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тео
14:37 12.09.2025
8 Докотор
14:37 12.09.2025
9 Я пък тоя
Ще е топла зима.
14:37 12.09.2025
10 Имбецили
Коментиран от #13
14:37 12.09.2025
11 Ще даваш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И хоро ще танцуваш.
Коментиран от #14
14:37 12.09.2025
12 България също ще помага
14:38 12.09.2025
13 Копеи не философствай!
До коментар #10 от "Имбецили":Марш в Сопот!Марш!!!
Коментиран от #16
14:38 12.09.2025
14 Революция
До коментар #11 от "Ще даваш":Е спасението!
14:38 12.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имбецил
До коментар #13 от "Копеи не философствай!":Ти защо не си в Украйна се биеш вместо тях,а те да си почива тука по хотели на наши разноски?
14:40 12.09.2025
17 ООрана държава
14:41 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
Това ми хареса.
14:42 12.09.2025