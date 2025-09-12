ЕС отпуска 40 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна преди зимата

Европейската комисия обяви, че предоставя 40 милиона евро хуманитарна помощ за украинските граждани с цел подготовка за предстоящата зима, предава БТА.

Финансирането ще бъде насочено чрез партньорите на ЕС в хуманитарната сфера и ще обхване:

подслон и ремонт на повредени домове и центрове за разселени хора;

подобрен достъп до вода, канализация и отопление ;

доставка на твърди горива, отоплителни уреди и материали за изолация ;

парична помощ и възможности за аварийно отопление.

Приоритет ще получат възрастни хора, деца, хора с увреждания и семейства, настанени в общежития.

ЕС вече е изпратил в Украйна над 156 000 тона хуманитарни доставки, включително:

9342 генератора за ток,

6917 трансформатора,

милиони енергоспестяващи LED крушки.

Общата стойност на хуманитарната помощ, предоставена за Украйна и съседните ѝ държави, надхвърля четири милиарда евро. В рамките на медицинската евакуация повече от 4500 пациенти са били прехвърлени за лечение в болници в 22 европейски държави.