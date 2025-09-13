46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация за участието на Русия в инцидента с дронове в Полша

Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.

Сред подкрепилите изявлението, освен Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Република Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.

Правителствата на тези страни твърдят, че Русия е нарушила въздушното пространство на Полша 19 пъти и „с тази провокация“ е допринесла за „ескалацията“ на конфликта.

На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, нарушили въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 9 срещу 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, задейства член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.

Както заяви руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и във Виница и Лвов. Не е имало планирани цели за унищожаване на полска територия. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово за консултации с полската страна „по тази тема“.