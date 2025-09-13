Писториус поиска €10 млрд. повече от одобрената от кабинета военна подкрепа за Украйна през следващите две години

Германският министър на отбраната Борис Писториус поиска 10 милиарда евро повече за военна подкрепа за Украйна през следващите две години, отколкото беше одобрено от правителството, което ще доведе до намаляване на доставките на оръжие за украинските въоръжени сили, съобщи таблоидът Bild.

„Борис Писториус поиска цели 10 милиарда евро повече за военна подкрепа за Украйна през следващите две години, отколкото беше одобрено от финансовия министър Ларс Клингбайл и правителството на Фридрих Мерц“, се казва в статията.

Според официален документ на германското Министерство на отбраната, който беше изпратен до членовете на Бундестага в края на август, ведомството на отбраната е уведомило Министерството на финансите още през юни за необходимостта от отпускане на 15,8 милиарда евро за следващата година и 12,8 милиарда евро за 2027 г. за военна подкрепа на Украйна. Въпреки това, за двете години бяха отпуснати само девет милиарда евро, включително плащания от фондове на ЕС.

В документа на Министерството на отбраната директно се посочва, че подобна сума не отговаря на очакванията на министерството.

По този начин, според Bild, планираните договори с украинската отбранителна промишленост вече трябва да бъдат спрени, а мерките за подкрепа на украинските въоръжени сили ще трябва да бъдат частично отменени или намалени.

В същото време, в отговор на запитването на изданието, Министерството на отбраната и Министерството на финансите заявиха, че нямат разногласия във вижданията си относно нуждата на Украйна от помощ през следващите години.

„Стойностите, взети предвид при изготвянето на бюджета, бяха съвместно договорени от федералния министър на финансите и федералния министър на отбраната, така че има пълно съгласие по този въпрос“, заявиха представителите на ведомствата.

По-рано, по време на посещение в Киев, вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл обяви намерението на германските власти ежегодно да отделят девет милиарда евро за подкрепа на Украйна.

Както съобщава Bild, позовавайки се на данни от германското Министерство на финансите, от февруари 2022 г. до края на 2024 г. Германия е предоставила на Украйна подкрепа в размер на 50,5 милиарда евро. От тази сума 25 милиарда евро са изразходвани за приемане на украински бежанци, 17 милиарда евро за доставка на оръжие и обучение на военни, 6,7 милиарда евро за възстановяване на повредена енергийна инфраструктура и друга невоенна помощ, а други 1,9 милиарда са изпратени в украинския бюджет (по-специално за заплати на държавни служители).