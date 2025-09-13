Новини
Тбилиси обвини Киев в подготовка на държавен преврат в Грузия

13 Септември, 2025 06:17, обновена 13 Септември, 2025 06:20 1 083 11

Опозицията е отслабена и напълно отчаяна, заяви премиерът Ираклий Кобахидзе

Тбилиси обвини Киев в подготовка на държавен преврат в Грузия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе заяви, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) участва в подготовката на държавен преврат в страната, предава Грузия Online, цитирана от ФОКУС.

"Що се отнася до възможната връзка с вътрешнополитическите събития, които се разгръщат в страната, в частност и с обявеното "сваляне“, вие виждате, че опозицията е напълно отчаяна, тя е отслабена и това е основната причина. В такива моменти е възможна всякаква провокация“, заявява Кобахидзе, коментирайки предполагаемата намеса на СБУ във внасянето на експлозиви в Грузия.

Той добавя, че този въпрос изисква специално внимание.

Според Кобахидзе, всеки такъв факт трябва да бъде напълно разследван, а в Грузия "трябва да се установи кой е имал нужда да внесе безредици в страната“.

"Фокус" припомня, че на 11 септември грузинската Служба за държавна сигурност (ГСБ) обяви, че е задържала двама украинци, които са искали да пренесат на грузинска територия 2,4 кг хексоген (взривно вещество).

Според версията на грузинските служби, камион Mercedes-Benz с украински регистрационни номера е пристигнал в Грузия от Турция, движейки се по маршрут от Украйна през Румъния и България. Хексогенът е бил открит в скрити и добре маскирани отделения.

Днес, 12 септември, в от СДБ на Грузия заявиха, че взривните вещества са били предадени на украинците от Службата за сигурност на Украйна.


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    16 5 Отговор
    Укрите да бъдат съдени от Иран.

    06:25 13.09.2025

  • 2 Нормално

    26 5 Отговор
    Украйна е фашистка.

    06:28 13.09.2025

  • 3 Тия

    4 27 Отговор
    слушат ли се като говорят? Украйна дето е под постоянен руски обстрел ще ходи да прави вълнения в Грузия??? На това и слабо.умен не може да се хване

    Коментиран от #5, #9

    06:36 13.09.2025

  • 4 Еваларка

    19 3 Отговор
    Укр0пчик изнася, това което има - тероризъм. Ама и грузинците кефят. Задейства им се здравият разум и инстинкта за самосъхранение и не щът да са фронтова държава. Еваларка

    Коментиран от #8

    06:44 13.09.2025

  • 5 Абе

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тия":

    Не знам кой тук е слабоумния ,но знам че Укронацистите от- давна се мъчат да накарат Грузия да отвори втори фронт против Русия.

    06:48 13.09.2025

  • 6 Хмм

    10 3 Отговор
    това очаква всички които приеха украински туристи, в САЩ се опитаха да направят майдан срещу Ди Ванс, на следващия ден им беше отнет статута на пребиваване, но ние в Европа дали ще се решим на такава стъпка, едва ли

    06:51 13.09.2025

  • 7 Ние с гайдите

    13 3 Отговор
    Браво на Грузия , че стъпва на краката си ! И отново ни споменават във връзка с тероризъм !😟 Къде са службите и митничарите ни , че укрите отново да прекарват взривове под носовете им , както беше при опита за взривяване на Кримския мост ?

    06:53 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тия":

    украински бежанци има навсякъде, предполагам и в Грузия, те не искат войната да спре, защото ще свърши безплатният курорт, във Варна хвърлиха коктейл молотов по катедралата, за късмет се разбил в каменната стена, ами ако бяха улучили вратата, щеше да пламне църквата, вътре винаги има много хора

    06:57 13.09.2025

  • 10 Истината

    1 8 Отговор
    Грузия е под управлението на руски преврат.

    07:06 13.09.2025

  • 11 гризуните

    0 0 Отговор
    се разцъркали

    07:13 13.09.2025