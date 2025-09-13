Тбилиси обвини Киев в подготовка на държавен преврат в Грузия

Премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе заяви, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) участва в подготовката на държавен преврат в страната, предава Грузия Online, цитирана от ФОКУС.



"Що се отнася до възможната връзка с вътрешнополитическите събития, които се разгръщат в страната, в частност и с обявеното "сваляне“, вие виждате, че опозицията е напълно отчаяна, тя е отслабена и това е основната причина. В такива моменти е възможна всякаква провокация“, заявява Кобахидзе, коментирайки предполагаемата намеса на СБУ във внасянето на експлозиви в Грузия.



Той добавя, че този въпрос изисква специално внимание.



Според Кобахидзе, всеки такъв факт трябва да бъде напълно разследван, а в Грузия "трябва да се установи кой е имал нужда да внесе безредици в страната“.



"Фокус" припомня, че на 11 септември грузинската Служба за държавна сигурност (ГСБ) обяви, че е задържала двама украинци, които са искали да пренесат на грузинска територия 2,4 кг хексоген (взривно вещество).



Според версията на грузинските служби, камион Mercedes-Benz с украински регистрационни номера е пристигнал в Грузия от Турция, движейки се по маршрут от Украйна през Румъния и България. Хексогенът е бил открит в скрити и добре маскирани отделения.



Днес, 12 септември, в от СДБ на Грузия заявиха, че взривните вещества са били предадени на украинците от Службата за сигурност на Украйна.

