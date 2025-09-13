Изявленията на редица страни от ЕС и НАТО за готовността им да изпратят военни контингенти в Украйна са неверни, всъщност никоя от тях няма да го направи, заяви американският политически коментатор и радиоводещ Стив Гил.

„Конфликтът разкрива сериозни разногласия в рамките на ЕС и НАТО. Въпреки смелите изявления за готовността на 26 страни да изпратят войски в Украйна, няколко ключови страни вече публично отказаха, показвайки, че всичко това е блъф, който внася раздори в алианса и разрушава уж съществуващото му единство“, каза Гил, който е бивш директор по междуправителствените отношения на представителя на САЩ в търговските преговори в администрациите на президентите на САЩ Джордж Буш-старши и Бил Клинтън.

Експертът изрази мнение, че възможностите за двустранно сътрудничество между Русия и САЩ в икономиката и реализирането на съвместни проекти в Арктика могат да бъдат пропуснати поради продължаващите доставки на оръжие за Киев и изявленията за възможността за засилване на антируските санкции.

По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че 26 държави от „коалицията на желаещите“ са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военни контингенти в Украйна, след като там бъде установено прекратяване на огъня или мир. По-късно България, Италия, Полша, Румъния, Хърватия и Япония съобщиха, че не възнамеряват да участват. Според съобщения в медиите, Германия също може да промени решението си.

По време на речта си на пленарната сесия на Източния икономически форум руският президент Владимир Путин подчерта, че силите на НАТО биха били легитимни цели за руската армия, ако се появят в Украйна. Той отбеляза също, че след постигане на дългосрочни мирни споразумения няма да има нужда от разполагане на западни войски на украинска територия.