Стив Гил: Нито една страна от ЕС и НАТО няма да прати войски в Украйна
  Тема: Украйна

13 Септември, 2025 06:57, обновена 13 Септември, 2025 07:06 614 6

Смелите им изявления са пълна пълен блъф и лъжи, заяви американският политически коментатор

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на редица страни от ЕС и НАТО за готовността им да изпратят военни контингенти в Украйна са неверни, всъщност никоя от тях няма да го направи, заяви американският политически коментатор и радиоводещ Стив Гил.

„Конфликтът разкрива сериозни разногласия в рамките на ЕС и НАТО. Въпреки смелите изявления за готовността на 26 страни да изпратят войски в Украйна, няколко ключови страни вече публично отказаха, показвайки, че всичко това е блъф, който внася раздори в алианса и разрушава уж съществуващото му единство“, каза Гил, който е бивш директор по междуправителствените отношения на представителя на САЩ в търговските преговори в администрациите на президентите на САЩ Джордж Буш-старши и Бил Клинтън.

Експертът изрази мнение, че възможностите за двустранно сътрудничество между Русия и САЩ в икономиката и реализирането на съвместни проекти в Арктика могат да бъдат пропуснати поради продължаващите доставки на оръжие за Киев и изявленията за възможността за засилване на антируските санкции.

По-рано френският президент Еманюел Макрон съобщи, че 26 държави от „коалицията на желаещите“ са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военни контингенти в Украйна, след като там бъде установено прекратяване на огъня или мир. По-късно България, Италия, Полша, Румъния, Хърватия и Япония съобщиха, че не възнамеряват да участват. Според съобщения в медиите, Германия също може да промени решението си.

По време на речта си на пленарната сесия на Източния икономически форум руският президент Владимир Путин подчерта, че силите на НАТО биха били легитимни цели за руската армия, ако се появят в Украйна. Той отбеляза също, че след постигане на дългосрочни мирни споразумения няма да има нужда от разполагане на западни войски на украинска територия.


  • 1 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Който е навит да грабва мешка и каска и да ходи, ама да се пращат здрави млади мъже на сила, да поемат риск заради желенски.... сори, не

    Коментиран от #3, #5

    07:08 13.09.2025

  • 2 Хи хи

    6 1 Отговор
    Никой не ще да праща войски на урките, те са изолирани, а Русия вече получи международна помощ от Северна Корея !!

    07:11 13.09.2025

  • 3 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Заглавието ми звучи реалистично.... Но предстои да видим коалицията на импотентните мераклии какво ще направи и докъде ще стигне с глупостта си....

    07:12 13.09.2025

  • 4 Е как така,ве...?!

    4 1 Отговор
    Та нали сте...,,Коалиция на желаещите"...?!
    То лесно да желаете само пари и оръжия да пращата,а не желаете да пращате човечета ,които да мрат за справедливата украинска кауза...!

    07:13 13.09.2025

  • 5 Май,май...!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Като гледам Макрон самичък ще ходи с каската и автомата на фронта...!
    Никой друг от ,,Желаещите" ... - НЕ Желае...!

    07:16 13.09.2025

  • 6 Кой е тоз пацюляк да питам

    0 1 Отговор
    Кой е този и защо трябва да чета глупостите му? При положение че има хиляди коментатори.

    07:19 13.09.2025