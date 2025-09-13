Новини
Свят »
Великобритания »
Борис Джонсън пристигна в Одеса
  Тема: Украйна

Борис Джонсън пристигна в Одеса

13 Септември, 2025 09:22, обновена 13 Септември, 2025 09:25 1 618 50

  • борис джонсън-
  • одеса-
  • украйна

По-рано бившият премиер на Великобритания призова да се позволи на Въоръжените сили на Украйна да нанасят удари по военни бази в Русия

Борис Джонсън пристигна в Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Борис Джонсън пристигна в Одеса, съобщи Telegram каналът "Strana.ua".

По-рано Джонсън призова да се позволи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да нанасят удари по военни бази в Русия. Той добави, че сега Украйна най-вече се нуждае от финансова помощ, за да развие отбранителните си способности.

Още новини от Украйна

През юли стана известно, че германският външен министър Йохан Вадефул е направил тайно посещение в Одеса. По време на посещението той заяви, че възнамерява да се обърне към страните партньори, за да продължат да доставят на Киев системи за защита от ракети и дронове.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На този

    70 7 Отговор
    украинският народ дължи хиляди човешки животи. Сега отново им мисли злото и им готви унищожението.

    09:29 13.09.2025

  • 2 Всеки

    34 2 Отговор
    си търси общество.

    09:29 13.09.2025

  • 3 Там да Го

    49 4 Отговор
    Заринът

    09:29 13.09.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    51 2 Отговор
    да идат дроновете тая цел не е за изпускане

    09:29 13.09.2025

  • 5 това не е добре за бандеровците

    68 4 Отговор
    винаги когато дойде в украйна след това умират няколко стотин хиляди украинци

    09:31 13.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    52 1 Отговор
    А НЕМА ЛИ ОРЕШНИК ЗА НЕГО КАТО ПОДАРЪК ОТ БРАТУШКИТЕ? ПОРЕДНИЯТ РАЗПАЛВАЧ НА СВОто

    09:32 13.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    6 60 Отговор
    Лайк за Борис.
    Руската мечка за Четири Года опоска всичите си златни резерви и практически фалира. Още Четири Года война ще я разпаднат 👍

    Коментиран от #11, #15, #26

    09:32 13.09.2025

  • 8 веднага

    51 3 Отговор
    да го мобилизират в украинската армия или там каквото е останало от нея

    09:32 13.09.2025

  • 9 факуса

    42 3 Отговор
    пушката и на фронта чорлавия

    09:33 13.09.2025

  • 10 Одеса и Николаев

    45 1 Отговор
    Ще са руски както си е било винаги

    09:34 13.09.2025

  • 11 Ха ХаХа

    37 1 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Простакът умира простак

    09:35 13.09.2025

  • 12 сега е

    43 2 Отговор
    моментът Русия да удари Одеса точно там, където се намира войнолюбеца, заради когото загинаха стотици хиляди украинци. Асо Джонсън излезе жив от Украйна, войната ще бъде безкрайна и ще се разраства към съседните страни, между които е и България.

    09:36 13.09.2025

  • 13 Ъъъъъъъъ

    50 0 Отговор
    "По-рано Джонсън призова да се позволи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да нанасят удари по военни бази в Русия."

    Що британците не пробват, ами бута Украйна напред? Така и така се ежат много, да вземат да си разменям местата с Украйна.

    09:37 13.09.2025

  • 14 Дядото

    38 0 Отговор
    На Джонсън е турски фес

    09:37 13.09.2025

  • 15 Лайк за какво

    39 2 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Че заради този загинаха хиляди и една страна се унищожи. Трябва сериозно да се замислиш за липсата ти на морал и ценности.

    Коментиран от #19, #27

    09:38 13.09.2025

  • 16 АМАH OT ИДИOTИ

    39 0 Отговор
    😆
    НАВИВА 3EЛЕНOTO И3ПPAЖHЕНИЕ ДС ПРОДЪЖАВА С ИЗБИBAHETO HA УKPAИHCKИ МЪЖE
    😡

    09:39 13.09.2025

  • 17 Баба Яга

    36 1 Отговор
    Кинжал да поздрави рошльото и потника.

    09:40 13.09.2025

  • 18 604

    25 0 Отговор
    Тоя къто къв се мота..там..нъл си фърли значката...

    09:41 13.09.2025

  • 19 604

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лайк за какво":

    То немъ с кво...то там пистъ за комари
    ...

    09:43 13.09.2025

  • 20 5678

    33 1 Отговор
    Много лоша новина за Украйна...Този и носи нещастие....

    09:44 13.09.2025

  • 21 Рускиня

    28 2 Отговор
    1/4 турска издънка посетил укрия да види резултата от добрия съвет, който даде на зелето 2022 г

    Коментиран от #50

    09:47 13.09.2025

  • 22 Kaлпазанин

    31 1 Отговор
    Където стъпи кракът на англичанин ,и рибите започвали да се бият помежду си .а този Барни Ръбъл като какъв се явява в укрия ,до юдата зелен ????!!!!!

    09:48 13.09.2025

  • 23 Българин

    24 0 Отговор
    Дано го бумнат

    09:49 13.09.2025

  • 24 Големи са

    0 22 Отговор
    Двама великани на снимката. Евала.

    09:54 13.09.2025

  • 25 Величко

    23 1 Отговор
    Оффф ... , скопения катър отишъл в Одеса . Е , и ... ? !

    09:55 13.09.2025

  • 26 Хахахаха

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Британия не вдигала заплата от 15 години, той за Русия мисли.. Беги ве келешче, нещастно

    09:55 13.09.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    2 22 Отговор

    До коментар #15 от "Лайк за какво":

    "...Че заради този загинаха хиляди и една страна се унищожи..."

    Чакай, спри.....
    Русия убива хора в Украйна, не Британия !!!

    Коментиран от #29

    09:58 13.09.2025

  • 28 Факт

    8 0 Отговор
    Голямо развитие пада!

    10:01 13.09.2025

  • 29 Сега остава

    18 0 Отговор

    До коментар #27 от "Злобното Джуджи":

    да осъзнаеш, че една война е следствие, а не причина. Като осъзнаеш, ако осъзнаеш, ще знаеш и причините.

    Коментиран от #32

    10:02 13.09.2025

  • 30 Не е добре работата

    21 0 Отговор
    Пускат ни да наблюдаваме двама чисто лу,ди и ни внушават че те ще спасят света.

    10:02 13.09.2025

  • 31 бай Ставри

    13 0 Отговор
    Аз този бих го опраскал.

    10:07 13.09.2025

  • 32 Злобното Джуджи

    3 16 Отговор

    До коментар #29 от "Сега остава":

    За Четири Года стонове, хлипания и пъшкания осъзнавам че от Русията нищо не става👎

    Коментиран от #36, #47

    10:13 13.09.2025

  • 33 дядо поп

    12 2 Отговор
    Жално попитала Европа , Одеса , Одеса , парите ми къде са?

    10:13 13.09.2025

  • 34 Хаха

    16 1 Отговор
    Миризливите англичани докато не запалят Европа няма да мирясат.
    Норе гледай си там Пакистанленд и остави Европа на мира!
    Одеса е руска и така ще си остане!
    На съвестта ти и тази на Наркомана лежат 1 700 000 украински живота!

    Коментиран от #38

    10:13 13.09.2025

  • 35 Мишел

    8 1 Отговор
    В чест на Джонстън и вот говор на ударения танке до Петроград, руски планиращи ФАБ разбомбиха в Херсон на нефтеното пристанище и грамадна горивна база. От космоса заснета продължаващи големи пожари.

    10:13 13.09.2025

  • 36 Дай първо

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    от осъзнаването, че войната е следствие, а не причина, пък после може да не те ползват за папагала за глупави опорки.

    Коментиран от #48

    10:16 13.09.2025

  • 37 Ехеее

    6 0 Отговор
    Сега ще се оплождат.

    10:25 13.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    0 3 Отговор
    миризливи са братушсите

    10:30 13.09.2025

  • 40 Кучета си лаят, керванът си върви

    5 0 Отговор
    Никой не знае накъде върви керванът, но лаят не спира, понеже в съседния двор лае другото псе. Лайте псета. Нормалните хора се опитват да разберат накъде върви керванът. Проблема е, че тези които направляват кервана гледат на хората, като на псета.

    10:30 13.09.2025

  • 41 Перо

    6 0 Отговор
    И тоя rezak не се кротна, без оглед, дали е във властта или турист в Украйна! Прекарват повече време със Зеленски, от колкото с жените си!

    Коментиран от #45, #46

    10:33 13.09.2025

  • 42 Дано не излезе

    5 0 Отговор
    От там.

    10:39 13.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дон Турболенто

    2 0 Отговор
    Рошавото.чучело пак ги надъхва да мрат за англосаксонския интерес.

    10:53 13.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Перо":

    Ами може и да си правят разни неща. Видяхме ги как се друсат, може да видим и друго нещо.

    10:58 13.09.2025

  • 47 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    Джуджи ,ти сигурно си някоя неграмотна укристанка ?! Научи се да пишеш правилно тъпотиите си...

    10:59 13.09.2025

  • 48 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дай първо":

    Мислиш ли, че този знае какво е причина и следствие?

    11:01 13.09.2025

  • 49 НИКО

    1 0 Отговор
    СЕГА Е ВРЕМЕТО ЗА БОМБАНДИРОВКИ НАД ОДЕСА

    11:05 13.09.2025

  • 50 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рускиня":

    Едва ли резултатът е задоволителен, имайки предвид, че тогава ги уверяваше, че с тяхна подкрепа до няколко месеца ще са обратно в Крим.

    11:09 13.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания