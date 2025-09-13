Бившият британски премиер Борис Джонсън пристигна в Одеса, съобщи Telegram каналът "Strana.ua".

По-рано Джонсън призова да се позволи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да нанасят удари по военни бази в Русия. Той добави, че сега Украйна най-вече се нуждае от финансова помощ, за да развие отбранителните си способности.

През юли стана известно, че германският външен министър Йохан Вадефул е направил тайно посещение в Одеса. По време на посещението той заяви, че възнамерява да се обърне към страните партньори, за да продължат да доставят на Киев системи за защита от ракети и дронове.