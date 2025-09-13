Бившият британски премиер Борис Джонсън пристигна в Одеса, съобщи Telegram каналът "Strana.ua".
По-рано Джонсън призова да се позволи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да нанасят удари по военни бази в Русия. Той добави, че сега Украйна най-вече се нуждае от финансова помощ, за да развие отбранителните си способности.
През юли стана известно, че германският външен министър Йохан Вадефул е направил тайно посещение в Одеса. По време на посещението той заяви, че възнамерява да се обърне към страните партньори, за да продължат да доставят на Киев системи за защита от ракети и дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На този
09:29 13.09.2025
2 Всеки
09:29 13.09.2025
3 Там да Го
09:29 13.09.2025
4 Ний ша Ва упрайм
09:29 13.09.2025
5 това не е добре за бандеровците
09:31 13.09.2025
6 Боруна Лом
09:32 13.09.2025
7 Злобното Джуджи
Руската мечка за Четири Года опоска всичите си златни резерви и практически фалира. Още Четири Года война ще я разпаднат 👍
Коментиран от #11, #15, #26
09:32 13.09.2025
8 веднага
09:32 13.09.2025
9 факуса
09:33 13.09.2025
10 Одеса и Николаев
09:34 13.09.2025
11 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Простакът умира простак
09:35 13.09.2025
12 сега е
09:36 13.09.2025
13 Ъъъъъъъъ
Що британците не пробват, ами бута Украйна напред? Така и така се ежат много, да вземат да си разменям местата с Украйна.
09:37 13.09.2025
14 Дядото
09:37 13.09.2025
15 Лайк за какво
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Че заради този загинаха хиляди и една страна се унищожи. Трябва сериозно да се замислиш за липсата ти на морал и ценности.
Коментиран от #19, #27
09:38 13.09.2025
16 АМАH OT ИДИOTИ
НАВИВА 3EЛЕНOTO И3ПPAЖHЕНИЕ ДС ПРОДЪЖАВА С ИЗБИBAHETO HA УKPAИHCKИ МЪЖE
😡
09:39 13.09.2025
17 Баба Яга
09:40 13.09.2025
18 604
09:41 13.09.2025
19 604
До коментар #15 от "Лайк за какво":То немъ с кво...то там пистъ за комари
...
09:43 13.09.2025
20 5678
09:44 13.09.2025
21 Рускиня
Коментиран от #50
09:47 13.09.2025
22 Kaлпазанин
09:48 13.09.2025
23 Българин
09:49 13.09.2025
24 Големи са
09:54 13.09.2025
25 Величко
09:55 13.09.2025
26 Хахахаха
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Британия не вдигала заплата от 15 години, той за Русия мисли.. Беги ве келешче, нещастно
09:55 13.09.2025
27 Злобното Джуджи
До коментар #15 от "Лайк за какво":"...Че заради този загинаха хиляди и една страна се унищожи..."
Чакай, спри.....
Русия убива хора в Украйна, не Британия !!!
Коментиран от #29
09:58 13.09.2025
28 Факт
10:01 13.09.2025
29 Сега остава
До коментар #27 от "Злобното Джуджи":да осъзнаеш, че една война е следствие, а не причина. Като осъзнаеш, ако осъзнаеш, ще знаеш и причините.
Коментиран от #32
10:02 13.09.2025
30 Не е добре работата
10:02 13.09.2025
31 бай Ставри
10:07 13.09.2025
32 Злобното Джуджи
До коментар #29 от "Сега остава":За Четири Года стонове, хлипания и пъшкания осъзнавам че от Русията нищо не става👎
Коментиран от #36, #47
10:13 13.09.2025
33 дядо поп
10:13 13.09.2025
34 Хаха
Норе гледай си там Пакистанленд и остави Европа на мира!
Одеса е руска и така ще си остане!
На съвестта ти и тази на Наркомана лежат 1 700 000 украински живота!
Коментиран от #38
10:13 13.09.2025
35 Мишел
10:13 13.09.2025
36 Дай първо
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":от осъзнаването, че войната е следствие, а не причина, пък после може да не те ползват за папагала за глупави опорки.
Коментиран от #48
10:16 13.09.2025
37 Ехеее
10:25 13.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
10:30 13.09.2025
40 Кучета си лаят, керванът си върви
10:30 13.09.2025
41 Перо
Коментиран от #45, #46
10:33 13.09.2025
42 Дано не излезе
10:39 13.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дон Турболенто
10:53 13.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дон Турболенто
До коментар #41 от "Перо":Ами може и да си правят разни неща. Видяхме ги как се друсат, може да видим и друго нещо.
10:58 13.09.2025
47 Ама
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":Джуджи ,ти сигурно си някоя неграмотна укристанка ?! Научи се да пишеш правилно тъпотиите си...
10:59 13.09.2025
48 Дон Турболенто
До коментар #36 от "Дай първо":Мислиш ли, че този знае какво е причина и следствие?
11:01 13.09.2025
49 НИКО
11:05 13.09.2025
50 Дон Турболенто
До коментар #21 от "Рускиня":Едва ли резултатът е задоволителен, имайки предвид, че тогава ги уверяваше, че с тяхна подкрепа до няколко месеца ще са обратно в Крим.
11:09 13.09.2025