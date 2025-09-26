Новини
Д-р Ненков: Парацетамолът не причинява аутизъм, Тръмп не знае нищо

26 Септември, 2025 20:38

  • д-р мирослав ненков-
  • парацетамол-
  • доналд тръмп

Той коментира и че всеки лекарствен продукт има странични ефекти, затова и дозата е важна

Д-р Ненков: Парацетамолът не причинява аутизъм, Тръмп не знае нищо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Д-р Мирослав Ненков опроверга тезите, че парацетамолът причинява аутизъм. Според Тръмп и неговите здравни съветници употребата му води до ментални проблеми.

„Това са измислици и лъжи. Няма научни доказателства парацетамолът да предизвиква аутизъм,“ каза пред бТВ д-р Ненков.

Той напомни, че всеки медикамент има странични ефекти, които се дозират и управляват. Листовките звучат плашещо, защото описват всички възможни реакции – често изключително редки – и се пишат с оглед юридическата отговорност на производителите.

„Всеки медикамент се дозира точно. Отровата може да е лекарство, може и да е отрова. Най-простият медикамент за глава ацетилсалициловата киселина, която има много търговски имена, е много хубав обезболяващ медикамент и сваля температурата, но при прекаляването може да продупчи стомаха. И това е факт. И се знае. И това определя дозата. Това определя с ацетилсалициловата киселина да се пие друго лекарство, което да пази стомаха. Но това Тръмп или този там Кенеди Младши не могат да го знаят. Защото те не знаят нищо. Те си измислят някакви неща и ги разказват на хората, за да бъдат интересни. Бог знае защо. Но всъщност това е ужасно вредно“, каза лекарят.

Съветът му е решенията за прием на лекарства да се вземат с лекуващия лекар, а не с „Гугъл“.

„Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца и прекомерните екрани“, каза специалистът.

Ненков коментира и темата с дълговете на болниците.

„Причината за хроничните дефицити в част от държавните и общински болници е лошо управление и злоупотреби с обществени поръчки. Краде се и то много“, заяви той.

Според него има държавни лечебни заведения, управлявани като добри стопани, които се справят и с „недофинансирани“ пътеки — и такива, които прекатерват разходи и „чакат някой да им плати дълговете“.

За надписването на клинични пътеки Ненков заяви, че някои болници така оцеляват.

Електронното досие е крачка напред, защото пациентът вижда веднага какво е отчетено на негово име и може да реагира. Не е панацея, но при активни граждани ще има по-малко злоупотреби, смята той.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелия

    17 4 Отговор
    Е като Зелю - добър клоун , но кофти доктор !

    20:41 26.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Човека на снимката с десет бустера с умрели мозъчни клетки.

    20:41 26.09.2025

  • 3 оня

    8 2 Отговор
    Вижте къде е америка и къде сме ние.........Не е редно да подценявате тръмп....Какво каза за ......Белината........Той не говори директно ,а каза за някой съставки в белината ,които имат дори ефект върху борбата с рак....Това се знае ,но лекарство за рака няма нито ортодокс медицината го е родила нито другите ,които търсят , а някой като мен не търсят вече.При тръмп има десетки ,които ежечасно му .шепнат на ухото!След като той казва това го приемете за иНфо и то истинна........Парацетамола е много опасен и някой болен в момента от гадоста рак ,освен ,чернобил да си помисли и за аналгетици в това число и парацетамол.....

    20:44 26.09.2025

  • 4 Ненко Мирославов

    6 3 Отговор
    Едно е да разказваш вицовете,друго е да се правиш на по- голям специалист,от тези, които са написали и убедили президентът на велика държава,да се обърне към сънародниците си по този въпрос..
    Голям мерак да го дават по телевизията!

    21:08 26.09.2025

  • 5 шмайзер вакса

    7 0 Отговор
    Я КОЛКО УМЕН АНЕСТЕЗИОЛОГ разбира ги нещата :)

    21:09 26.09.2025

  • 6 Факт

    2 0 Отговор
    Спекулациите са разрушителни за психиката!

    21:12 26.09.2025

  • 7 Не не не

    8 0 Отговор
    Този е такъв нагаждач и демагог, изобщо не го приемам сериозно! Постоянно е в медиите, вицове разказва, само от хладилника не изскача...

    21:16 26.09.2025

  • 8 хаха

    7 0 Отговор
    Тоя е клиент на Трибунала. Две години повтаряше, че ковид отровите са тествани и безопасни.

    21:19 26.09.2025

  • 9 дони съчмата

    4 0 Отговор
    макар и циркаджия казва и някоя и друга истина

    21:23 26.09.2025

  • 10 n√Варна

    4 0 Отговор
    По аналогия с Мечо Пух – щом Тръмп не знае нищо, значи ЗНАЕ НЕЩО.

    21:41 26.09.2025

  • 11 Ами

    3 0 Отговор
    Разбира се че е вреден, тъпчат децата от малки с тази га.дост за всичко. Всяко противовъзпалително уврежда стомаха и психиката. Да не говорим за антибиотиците които също вредят а ги пият като невидели.

    21:45 26.09.2025

  • 12 да да да

    2 0 Отговор
    Да, бе, да! То и ваксините срещу ковит не бяха вредни, ама се оказа че не е така. Така, че ненков лъже!!!! Някой му плаща за това! Този си е продал съвестта, ако изобщо я има!

    21:56 26.09.2025