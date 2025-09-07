Новини
Парацетамолът и ибупрофенът могат да увредят органите и дори да ни убият

7 Септември, 2025 11:36 642 1

Безконтролното приемане на болкоуспокояващи може да има пагубни ефекти върху здравето

Парацетамолът и ибупрофенът могат да увредят органите и дори да ни убият - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Две от най-често използваните лекарства без рецепта – парацетамол (ацетаминофен) и ибупрофен – могат да доведат до сериозни усложнения, ако се приемат прекалено често или в неправилни дози. За това алармира д-р Дийн Егит, общопрактикуващ лекар и главен изпълнителен директор на Местния медицински комитет в Донкастър, цитиран от Daily Mail.

Тези на пръв поглед безобидни медикаменти могат да се окажат фатални, ако се превиши дозата, а при парацетамола това може да се случи само за седмица“, коментира той. Според д-р Егит милиони пациенти подценяват риска, тъй като препаратите се продават свободно в аптеките и супермаркетите.

Парацетамолът е широко използван при главоболие, висока температура и различни болки. При предозиране обаче активното вещество претоварва черния дроб, като може да доведе до остра чернодробна недостатъчност – усложнение, което според данни на Световната здравна организация е една от водещите причини за трансплантация на черен дроб в развитите страни. Дори леко, но продължително превишаване на дневната доза може да увреди както черния дроб, така и бъбреците.

Ибупрофенът, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), крие други рискове. Лекарството може да увреди стомашната лигавица и да увеличи вероятността от гастрит и стомашни язви. В тежки случаи язвите могат да доведат до пробив и перитонит – възпаление на перитонеума, който обгръща органи като черния дроб, бъбреците и червата. Според British Medical Journal прекомерната употреба на НСПВС е сред основните фактори за спешни хоспитализации поради гастроинтестинални кръвоизливи.

Здравните власти във Великобритания и Европейската агенция по лекарствата препоръчват тези медикаменти да се приемат само в минималната ефективна доза и за възможно най-кратък период. За възрастни максималната дневна доза парацетамол е 4 грама, а при ибупрофен – до 1,2 грама без лекарско наблюдение.

„Важно е пациентите да разбират, че безопасното лекарство не означава напълно безвредно. Дори обичайни препарати като парацетамол и ибупрофен трябва да се приемат отговорно и с внимание към дозировката“, подчерта д-р Егит.

Експертите напомнят, че хора с хронични заболявания, особено на черния дроб, бъбреците или стомашно-чревния тракт, както и възрастните хора, са в по-висок риск и трябва да се консултират с лекар преди продължителна употреба на болкоуспокояващи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Зико

    0 1 Отговор
    Работата е по-опасна от ибупрофена.

    11:56 07.09.2025