Увеличената простата – тихата заплаха за бъбреците

С възрастта здравето на мъжете изисква особено внимание. Много често проблемите с простатата остават пренебрегнати, докато не доведат до усложнения, включително за бъбреците. Редовната профилактика след 50 години е ключът към запазване на комфорта и качеството на живот.

Простатата, макар и малка жлеза, играе критична роля в пикочната и репродуктивната система. С възрастта тя може да се увеличи, причинявайки неприятни симптоми: усещане за непълно изпразване, чести нощни позиви, бавно или накъсано уриниране. Ако тези оплаквания се игнорират, високото налягане в пикочния мехур може да увреди мускулатурата му и да натовари бъбреците. Задържането на урина увеличава риска от инфекции и образуване на камъни. В същото време онкологичните процеси, които могат да засегнат бъбреци или простата остават безсимптомни дълго време. При ранните стадии на рак няма болка, промени в урината или други ясни прояви, които да алармират пациента. Това е причината много тумори да бъдат открити случайно или чак когато заболяването е напреднало и лечението става по-сложно и рисково, а понякога и невъзможно.

Затова единственият надежден начин тези заболявания да се установят навреме е чрез редовен скрининг, който включва комбинация от клиничен преглед, лабораторни тестове и образни изследвания. Например при простатата това включва PSA тест (простатно-специфичен антиген) и ехографско изследване, които позволяват да се открият дори малки структурни промени в жлезата. При бъбреците скринингът чрез ултразвук може да идентифицира кисти, тумори или уринарни конкременти, още преди да предизвикат симптоми. Ранното откриване е критично, защото позволява по-адекватно, ефективно и щадящо лечение, повишава шансът за пълно възстановяване и минимизира риска от сериозни усложнения.

Според търсачката Google в България мъжете над 50 най-често се интересуват от доброкачествено уголемяване на простатата (ДПХ), риск от рак на простатата и PSA тест и често и болезнено уриниране. Всички тези теми са в компетенцията на уролозите и изискват индивидуален подход и съвременни методи на лечение. За щастие, както ни увериха уролозите от Хил клиник, напредъкът в медицинските технологии позволява проблемите с простатата да се решават ефективно и безопасно, без дълъг болничен престой и сериозни рискове за пациента. Станал известен с много напредничави технологии, екипът на столичната клиника натрупа над 17 години опит в лечението на урологични патологии.

Вероятно повечето мъже свързват Хил клиник с лазерно лечение на простатата и с най-съвременните технологии – Зелен лазер, Тулиум и Холмиум лазери. В софийската болница практикуват сложен безкръвен метод за премахване на жлезата, наречен ЕНУКЛЕАЦИЯ. Лазерната енуклеация, премахва увеличената тъкан без кръв, без шевове и без обща упойка. Процедурата е минимално инвазивна, пациентът е обезболен и буден, а катетърът се премахва в рамките на 24 часа.

Предимствата са многобройни: бързо възстановяване, минимална болка, незабавно облекчение на симптомите и възможност за работа с големи простати – до 150 г и повече. Професионалният екип на Хил клиник включва уролози с опит в цяла Европа.

Профилактичен преглед без дискомфорт

Прегледите в клиниката включват съвременен ехограф, който позволява оценка на простатата и бъбреците без ректално туширане – комфортно, бързо и надеждно. Така мъжете получават цялостна картина за здравето на пикочните органи и ранно диагностициране на потенциални проблеми, без да се налага мануален преглед.