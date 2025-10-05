Новини
Под 10% от българските медици са ставали жертва на физическа агресия

5 Октомври, 2025 08:30 480 7

Над 05% са се сблъсквали с вербална агресия

Под 10% от българските медици са ставали жертва на физическа агресия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем процента от българските медици са ставали жертва на физическа агресия по време на работа, а повече от половината от тях са се сблъсквали с вербална агресия от страна на пациенти. Това показва социологическо проучване, направено сред 800 лекари и медицински сестри по поръчка на Българския лекарски съюз, съобщава БНР. Друго проучване сред обществеността сочи, че над 40 процента от хората смятат, че в някои случаи лекарите са виновни за проявената спрямо тях агресия.

За да се стигне до агресия, има грешки и при лекарите, и при пациентите, смята доктор Димитър Бакалов, който работи в Спешното отделение на многопрофилната болница в Пазарджик. Ежедневно оттам преминават много пациенти. Не всички са спешни, а напрежението идва от преценката кой да бъде прегледан пръв:

"Няма как инфаркт да чака някой, който от 3 дена кашля и се започва - вие вътре кафета ли пиете, какви сте вие вътре, защо не ме приемате, аз отвънка ще умра, значи той 5 дена кашля обаче сега в тия 5 минути ще умре".

Според проучването сред медиците най-честите причини за агресия от страна на пациенти са липсата на уважение и емоционалният стрес. Другото проучване показва, че 80% от хората смятат, че лекарите са длъжни да реагират на момента, а половината очакват медиците да знаят всичко. Според доктор Бакалов обществото трябва да разбере, че колегите му работят на високи обороти.

"Наистина даваме колкото можем толкова. Няма как да бъдем хвърковатата чета и всички да минават за 5 минути".

Проучванията са част от кампанията на Лекарския съюз под наслов "Пребори гнева".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Граждани ! Това е безобразие от ваша страна ! Вдигнете процента поне на 50+ !

    08:32 05.10.2025

  • 2 Бай Ганьо

    2 2 Отговор
    Осигурявки - няма , хигиена - няма , претенции - имам че и даром ги давам.

    08:35 05.10.2025

  • 3 Тома

    5 1 Отговор
    А колко процента си заслужават това

    08:35 05.10.2025

  • 4 не разбрах

    3 0 Отговор
    Повод за гордост, или за радост е, че под 10% от спешните медици са яли бой от разгневени пациенти?

    08:48 05.10.2025

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    вчера писахте че са 2/3

    08:54 05.10.2025

  • 6 бай Ганя

    2 1 Отговор
    Малко са 10 процента,заслужават за 99 процента нагли екземпляри,и на всичкото отгоре и ти се дървят
    1-неразбират от работата си(повечето)
    2-условия никакви
    3-обиждат се лесно като ги засегнеш
    4-гледат на теб като едни 200-300 лв от здр. каса,а не като човек който има нужда от помощ
    5-гонят те
    6-Е КАК ДА НЕ ГО УТРЕПЕШ!!!
    СЪБУДИ СЕ НАРОДЕ,ВСИЧКИ ТЕ МАЧКАТ

    09:08 05.10.2025

  • 7 Чакай чакай

    0 0 Отговор
    Команчите се плодят като хлебарки, а лекарите намаляват. Скоро процентите ще скочат, а като се разпадне и европейския съюз, и като ни изсипят скитащите се наши команчи+ азиатските инженери от шериата, ще започне и ятагана да играе.

    09:12 05.10.2025