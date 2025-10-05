Под 10% от българските медици са ставали жертва на физическа агресия

Седем процента от българските медици са ставали жертва на физическа агресия по време на работа, а повече от половината от тях са се сблъсквали с вербална агресия от страна на пациенти. Това показва социологическо проучване, направено сред 800 лекари и медицински сестри по поръчка на Българския лекарски съюз, съобщава БНР. Друго проучване сред обществеността сочи, че над 40 процента от хората смятат, че в някои случаи лекарите са виновни за проявената спрямо тях агресия.

За да се стигне до агресия, има грешки и при лекарите, и при пациентите, смята доктор Димитър Бакалов, който работи в Спешното отделение на многопрофилната болница в Пазарджик. Ежедневно оттам преминават много пациенти. Не всички са спешни, а напрежението идва от преценката кой да бъде прегледан пръв:

"Няма как инфаркт да чака някой, който от 3 дена кашля и се започва - вие вътре кафета ли пиете, какви сте вие вътре, защо не ме приемате, аз отвънка ще умра, значи той 5 дена кашля обаче сега в тия 5 минути ще умре".

Според проучването сред медиците най-честите причини за агресия от страна на пациенти са липсата на уважение и емоционалният стрес. Другото проучване показва, че 80% от хората смятат, че лекарите са длъжни да реагират на момента, а половината очакват медиците да знаят всичко. Според доктор Бакалов обществото трябва да разбере, че колегите му работят на високи обороти.

"Наистина даваме колкото можем толкова. Няма как да бъдем хвърковатата чета и всички да минават за 5 минути".

Проучванията са част от кампанията на Лекарския съюз под наслов "Пребори гнева".