Акции в трите национални парка- "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан": Заловиха нарушители с моторни шейни и мотори

16 Март, 2026 17:35 1 033 8

  • акции-
  • национални паркове-
  • нарушители-
  • моторни шейни-
  • мотори

Снимка: МОСВ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Масирани акции срещу нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори, пригодени за зимни условия, са проведени през последната седмица на територията и на трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Акциите са извършени от служители на парковата охрана в националните паркове със съдействието на органите на МВР за установяване самоличността на задържаните лица.

В района на хижа „Беговица“ в Национален парк „Пирин“ са заловени четирима нарушители с моторни шейни, срещу които са предприети съответните законови мерки.

На 15 март в района на местността „Букова могила“ служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, след като неколкократно са наблюдавали следи от нерегламентирано навлизане в територията, са установили петима нарушители.

Те са се придвижвали с мотоциклети по път, забранен за движение на моторни превозни средства съгласно разпоредбите на Плана за управление на Националния парк. Двама от водачите са задържани на място. Останалите трима са успели да напуснат района, преди да бъде установена самоличността им.

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа в района на връх Мечит. На нарушителите са изпратени покани за съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения.

Специализираните акции за контрол върху спазването на режимите в трите защитени територии са част от регулярните усилия от страна на дирекциите на националните паркове за ограничаване на нерегламентираното движение на моторни превозни средства извън позволените пътища със свободен достъп, което представлява сериозна заплаха за природните местообитания, крехките планински екосистеми и спокойствието на посетителите.

МОСВ отново напомня, че използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни на територията на трите национални парка е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции.

Контролните дейности в планината продължават. Призовават се гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурните телефони на парковите дирекции или на тел. 112.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    8 3 Отговор
    туй били най големите престъпници в бегето
    разбираш ли

    17:38 16.03.2026

  • 2 ТЕ ТОВА СА ПРАВИЛИ

    1 2 Отговор
    И ПетроханЦи ама на някой му е дошло в повече плюс канали пари дрога хора злато и са ги очистили ЗАЩОТО НА КАЛУША МУ Е ПИСНАЛ ДА СЕ ЗАНИМАВА СЪС ТОВА. ПРЕДИ ТОВА Е НЯМАЛО ТАКИВА АКЦИИ. СЕГА НЯКОИ РАЗЧИСТВАТ ТЕРЕНА.

    17:48 16.03.2026

  • 3 Можеха

    6 1 Отговор
    да изчакат още един месец , цяла зима чакаха , че сега !

    17:49 16.03.2026

  • 4 Мирослав

    7 0 Отговор
    Конфискация на превозните средства трябва. Шейни и мотори, щом се карат без регистрационен номер или в защитени територии трябва задължително да се конфискуват. отделно водачите трябва да платят и глоби. Такова е законодателството в нормалните страни. За съжалени при нас се налагат само символични глоби.

    17:58 16.03.2026

  • 5 Турист

    7 0 Отговор
    Боклуците дори на Черни връх се качват, гледат лошо, сигурно носят оръжие.

    18:05 16.03.2026

  • 6 Гласоподавател

    1 0 Отговор
    Интересно!!¡@@?

    18:05 16.03.2026

  • 7 Механик

    1 1 Отговор
    Некоя ЛАМА и "мъжката му дружинка" не са ли участвали в това така "велико" залавяне на такива "опасни" нарушители?
    п.п.
    Не се ли усещате колко сте леки?? Особено умствено?
    След случката в Петрохан да ми се хвалите с такива "постижения" означава, че сте завършени де.били.
    На ваше място, човек ще се сниши и няма да се показва поне 2-3 години, а вие фанфари надувате?!
    Пфу!

    18:10 16.03.2026

  • 8 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Гранде глупости

    18:30 16.03.2026

