Фитнес инструктор посочи най-добрите упражнения за поддържане на тестостерона

6 Октомври, 2025 11:08 598 1

Андрей Колойденко определи шест основни упражнения, които са идеални за силови тренировки за мъже

Фитнес инструктор посочи най-добрите упражнения за поддържане на тестостерона - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фитнес треньорът Андрей Колойденко посочи най-добрите упражнения за поддържане на нивата на тестостерон, пише Men Today.

Колойденко определи шест основни упражнения, които са идеални за силови тренировки за мъже. Те включват напади, клекове, мъртва тяга, вдигане на тежести от лег, военни преси и набирания с тежести. Тези упражнения развиват сила, издръжливост и координация.

Експертът отбеляза, че тренировките, фокусирани върху най-големите мускулни групи – седалищните мускули, гърба, гърдите и бедрата – стимулират производството на основния мъжки хормон, подобряват метаболизма и помагат на тялото да се справи със стреса. Той препоръча на начинаещите да започнат тренировки под наблюдението на треньор.


  • 1 Глупости

    Тренировките унищожават тестостерона. Но мъжете трябва да тренират за увеличаване на кръвопотока в таза и гениталиите.

    11:32 06.10.2025