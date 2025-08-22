Новини
6 златни съвета за здрави стави: Как да забавим износването им

22 Август, 2025 08:34 1 071 2

Грижата за ставите не е еднократен акт, а дългосрочен ангажимент към собственото здраве

6 златни съвета за здрави стави: Как да забавим износването им - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Болките в ставите и тяхното износване са често срещан проблем, особено с напредването на възрастта. Но добрата новина е, че има изпитани начини да запазим подвижността и комфорта си за по-дълго време. Експерти от Verywell Health споделят шест ключови правила, които могат да забавят процеса на износване на ставите, съобщава Infobae.

1. Движението е живот

Редовната физическа активност е истински еликсир за ставите. Умерените упражнения – като плуване, разходки или йога – поддържат мускулите и сухожилията в добра форма, намаляват риска от скованост и подобряват кръвообращението. Важно е да се избягват прекомерните натоварвания, които могат да доведат до травми.

2. Контролирайте теглото си

Излишните килограми са сериозен враг на ставите, особено на коленете и тазобедрените стави. Поддържането на здравословно тегло намалява натиска върху тях и забавя процесите на износване. Балансираното хранене и активният начин на живот са ключът към успеха.

3. Хранете се с мисъл за ставите

Менюто ви трябва да бъде богато на омега-3 мастни киселини, които имат мощен противовъзпалителен ефект. Рибата, ядките и зехтинът са отличен избор. Специалистите препоръчват средиземноморската диета като най-подходяща за поддържане на ставното здраве.

4. Следете стойката си

Правилната стойка не е просто въпрос на естетика – тя е от съществено значение за здравето на ставите. Лошата поза води до неравномерно натоварване и ускорява износването. Обърнете внимание на начина, по който седите, стоите и се движите в ежедневието.

5. Използвайте ортопедични помощни средства

При по-големи физически натоварвания или при вече съществуващи проблеми със ставите, ортопедичните средства като наколенки и ортези могат да бъдат безценни. Те осигуряват допълнителна стабилност и намаляват риска от травми.

6. Слушайте тялото си

Не пренебрегвайте сигналите, които ви изпраща организмът. Болката, сковаността или дискомфортът са предупреждения, че е време да намалите темпото или да потърсите съвет от специалист.

Грижата за ставите не е еднократен акт, а дългосрочен ангажимент към собственото здраве. С тези шест лесни, но ефективни правила, всеки може да се радва на по-голяма подвижност и по-малко болка, независимо от възрастта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Правете

    3 0 Отговор
    Секс на леглото , зарежете изпълненията на пода и по ливадите защото после коленете болят.

    08:39 22.08.2025

  • 2 Решение

    0 0 Отговор
    Слагат се гресьорки.

    09:03 22.08.2025