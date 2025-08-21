Новини
Скачането на въже гори до 500 калории за 30 минути, но крие рискове

21 Август, 2025 19:08 403 2

  • тренировки-
  • скачане с въже-
  • рискове-
  • калории

Възможни са навяхвания и болки в ставите

Скачането на въже гори до 500 калории за 30 минути, но крие рискове - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Травматологът и ортопед Александър Аржаков разкри полезните свойства на въжето за скачане пред Lenta.ru.

Аржаков каза, че тренировката с въже за скачане е високоинтензивно аеробно упражнение, което ангажира почти всички мускулни групи и подобрява функционирането на сърдечно-съдовата система, което намалява риска от сърдечни заболявания. Освен това упражненията спомагат за подобряване на гъвкавостта, координацията и издръжливостта.

Лекарят подчерта, че редовните тренировки с въже за скачане помагат за изгарянето на до 500 калории за 30 минути, което спомага за намаляване на телесното тегло и формиране на мускулен релеф. Тренировките с въже за скачане обаче имат противопоказания и са свързани с риск от нараняване при неправилна техника - възможни са навяхвания и болки в ставите. Скачането не се препоръчва за хора с тежки сърдечно-съдови заболявания, както и при обостряния на разширени вени.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм.....

    1 0 Отговор
    Хубавият секс пак гори толкова за 30 минути ! Всеки сам си преценя...

    19:10 21.08.2025

  • 2 поКУРко

    2 0 Отговор
    А Добрутру! А по фитнесите да видите как пишман инструкторите изтезават бабите над 35 години като ги карат да правят някакви безумни упражнения и след това хиляди контузии и болки по цялото тяло!

    19:23 21.08.2025