Скачането на въже гори до 500 калории за 30 минути, но крие рискове

Травматологът и ортопед Александър Аржаков разкри полезните свойства на въжето за скачане пред Lenta.ru.

Аржаков каза, че тренировката с въже за скачане е високоинтензивно аеробно упражнение, което ангажира почти всички мускулни групи и подобрява функционирането на сърдечно-съдовата система, което намалява риска от сърдечни заболявания. Освен това упражненията спомагат за подобряване на гъвкавостта, координацията и издръжливостта.

Лекарят подчерта, че редовните тренировки с въже за скачане помагат за изгарянето на до 500 калории за 30 минути, което спомага за намаляване на телесното тегло и формиране на мускулен релеф. Тренировките с въже за скачане обаче имат противопоказания и са свързани с риск от нараняване при неправилна техника - възможни са навяхвания и болки в ставите. Скачането не се препоръчва за хора с тежки сърдечно-съдови заболявания, както и при обостряния на разширени вени.