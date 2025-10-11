Проф. Тодор Кантарджиев каза кога очаква грипа

Изчезването на грип Б (Ямагата) е очаквано и вирусите се изместват. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проф. Тодор Кантарджиев. По думите му, това не е изненада за специалистите.
"Грипен вирус от групата B – от 2020 го няма. И не забравяйте, че и във ваксините го няма. Вече има противогрипна ваксина, която е тройна, не четворна. А и Ямагата го няма", обясни професорът и добави:
"Това е нормално, очаквано явление, защото грипните вируси са изключително изменчиви."
Проф. Кантарджиев припомни, че подобно изчезване на вирусен щам е възможно поради конкуренция между различните вируси:
"Когато преобладава един вирус в обществото, той измества другите. Така стана и с ковида – по време на пандемията грипът почти изчезна. След пандемията нещата се върнаха към обичайното. Грип А и Б отново циркулират, но Ямагата не се е появявала от пет години."
Според професора, тази година у нас се предлагат френска и холандска ваксина, като разликата между тях не е съществена:
"Тривалентната ваксина е напълно достатъчна на този етап. По предложение на СЗО именно тя се препоръчва за възрастните над 65 години", обясни той.
"Съветвам хората да се обадят на личните си лекари и да се запишат за имунизация, когато ваксините пристигнат – очакваме около 500 хиляди дози до края на октомври. Назалните ваксини са само за деца от 2 до 18 години. Ако миналата година детето е било имунизирано, сега е достатъчна една доза. За първи път – две, с интервал от месец", уточни професорът.
Тази година, по думите на Кантарджиев, грипният сезон вероятно ще настъпи по-късно.
"Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно. В България винаги зависи кога ще се приберат нашите сънародници от Западна Европа – те често го донасят оттам, отбеляза той.
В момента, според него, циркулират други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които обикновено се изместват от грипа към края на ноември.
По данни на Националния център, през последните четири седмици има около 200 регистрирани случая на COVID-19 седмично, но реалният брой вероятно е няколко хиляди.
"Това не ме плаши. По време на пандемията имахме десетки хиляди на ден. Сега случаите са 10 пъти по-малко от миналата година по това време", посочи Кантарджиев.
Професорът призова да се помисли за имуноподготовка преди зимата:
"Две седмици, откакто не ни вижда слънце, може да започнем витамин D. А за пробиотици – не един и същи дълго време. По-добре е да ги сменяме. Сега е моментът за туршии и ферментирали храни. По-хубаво от туршията и киселото зеле няма!", заяви Кантарджиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген Мутафчийски
Коментиран от #9
12:01 11.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:04 11.10.2025
3 Мисит
12:06 11.10.2025
4 Чували за трупове
12:07 11.10.2025
5 достатъчна е една доза
12:08 11.10.2025
6 Онзи
12:09 11.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Грипен вирус от групата B – от 2020 го няма.
😀😀
Че то 2020 нали нямаше грип🤔
Всичко беше К-19 и се "мреше яко"❗
Сега ще се окаже , че то било Г(рип)-20❗
12:09 11.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 иван костов
До коментар #1 от "Ген Мутафчийски":Очаквам да бъде потърсена отговорност от този мерзавец!☹️
12:19 11.10.2025
10 Сталин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
12:20 11.10.2025
11 ЗНАЕ
12:22 11.10.2025
12 По-хубаво от киселото зеле?
12:27 11.10.2025
13 Коко
12:29 11.10.2025