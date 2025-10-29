29 октомври - Световен ден за борба с инсулта: Безплатни прегледи в първия център за роботизирана рехабилитация в България

На 29-ти октомври отбелязваме Световен ден за борба с инсулта — ден, който ни напомня, че инсултът не прощава забавяне. Според нов доклад на World Stroke Organization през 2021 г. около 11.9 милиона души по света са получили първи инсулт, а инсултът остава втората водеща причина за смърт и третата за инвалидност. В България всяка година се регистрират над 45 000 случая на инсулт, а смъртността е сред най-високите в ЕС — около 320 смъртни случаи на 100 000 население. Това означава, че у нас живота след инсулт често е съпроводен с тежки последствия за пациента и неговото семейство — говорни нарушения, двигателни дефицити, нужда от постоянна грижа.

Добрата новина: информираността, ранната функционална оценка, навременната рехабилитация и индивидуализираният подход могат значително да подобрят резултатите и да намалят тежестта на инвалидността. ReGo Rehabilitation – първият и единствен Център за роботизирана рехабилитация в България – организира безплатни преглед-консултации по повод Световния ден за борба с инсулта – не само в деня на 29-ти, а цял месец след тази дата! При тези прегледи всеки претърпял инсулт — независимо от кога датира инсултът — получава функционална оценка и индивидуална рехабилитационна програма. Целта е да се даде шанс на всеки пациент за по-качествен живот след инсулт и да се покаже, че нещо може да се направи — не само в острия период, но и по-нататък. Желаещите да се възползват от безплатните преглед-консултации могат да се обадят, за да си запишат час на телефон 0883 600 840 или на място – гр. София, булевард „Президент Линкълн“ 143.

Заедно можем! Всички засегнати, техните близки, медицински специалисти и обществеността могат да се включат активно:

да разпознават навреме симптомите на инсулта (лице, ръка, говор);

да помнят, че рехабилитацията трябва да започне веднага и да продължава;

да се възползват от възможностите за оценка и индивидуализирана програма, защото колкото по -скоро след настъпването на инсулта се действа, толкова по-голям е шансът за възстановяване.

Като общество можем да направим инсулта по-малко страшен, по-малко фатален и по-поносима стъпка към живота. Сега е моментът да действаме.