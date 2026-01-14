Новини
Жените в менопауза преди 45 са по-застрашени от инсулт

14 Януари, 2026 15:03, обновена 14 Януари, 2026 15:15 375 2

Възрастта, при която започва менопаузата не влияе на риска от диабет, сочи мащабно проучване

Жените в менопауза преди 45 са по-застрашени от инсулт - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жените, които преживяват менопауза преди 45-годишна възраст, са по-склонни да изпитат повишен риск от коронарна болест на сърцето и инсулт.

Нов мащабен анализ обаче показва, че нито възрастта, на която започва менопаузата, нито видът на менопаузата – естествена или хирургична – сами по себе си увеличават риска от диабет. Проучването е публикувано в списание Menopause.

Преди се смяташе, че ранната (40–45 години) или преждевременната (преди 40-годишна възраст) менопауза може да допринесе за развитието на диабет тип 1 или тип 2. Тази хипотеза се основава на факта, че жените в постменопауза са по-склонни да изпитват повишени телесни мазнини и инсулинова резистентност, известни рискови фактори за нарушения на въглехидратния метаболизъм.

За да проверят тази хипотеза, учените анализираха данни от близо 147 000 жени. Средният период на проследяване е бил 14,5 години, а средната възраст на участничките е била приблизително 60 години, като 60% от тях са с наднормено тегло или затлъстяване. По време на проучването диабет е диагностициран при приблизително 4,5% от жените.

На пръв поглед диабетът наистина е по-често срещан при тези, които са преживели менопаузата по-рано: 5,2% срещу 4,2%. След отчитане на още фактори – възраст, тегло, начин на живот и употреба на лекарства – тази разлика вече не е статистически значима. При многовариантен анализ нито възрастта при настъпване на менопаузата, нито видът на менопаузата са независимо свързани с риска от развитие на диабет.

Въпреки това е установена ясна връзка с други фактори. Диабетът се развива значително по-често при жени, които пушат, имат затлъстяване, имат нисък прием на зеленчуци, приемат лекарства за понижаване на холестерола и консумират високо съдържание на сол.

„Въпреки че жените имат повишен риск от диабет след менопаузата, изглежда, че той се определя не от възрастта при настъпване на менопаузата, а от сърдечно-съдови и поведенчески фактори“, обясни д-р Стефани Фаубион, медицински директор на Обществото по менопауза. Тя отбеляза, че това е окуражаващо откритие, тъй като начинът на живот и сърдечно-съдовите рискови фактори са модифицируеми, докато възрастта при настъпване на менопаузата не е.


  • 1 Има Такива Недоразумения

    1 0 Отговор
    Баба СлаФка е в менопауза. Мъчат я безсъние и топли вълни. Лекува се с логорея.

    15:18 14.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Жените в менооауза са емоционални изроди. По добре работа да си нямаш.

    15:27 14.01.2026