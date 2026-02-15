Новини
На лекар в храма: Безплатни прегледи за неосигурени от бургаския "Меден рудник"

15 Февруари, 2026 08:53 527 3

Инициативата на отец Емилиян и лекари-доброволци

На лекар в храма: Безплатни прегледи за неосигурени от бургаския "Меден рудник" - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Единственият православен храм в бургаския квартал „Меден рудник“ започна инициатива в помощ на хората без здравни осигуровки. От този месец лекари-доброволци извършват безплатни прегледи на нуждаещите се.

Идеята е на отец Емилиян от храм „Св. Николай Чудотворец“ и цели да насочи вниманието към грижата за другите, уточнява bTV.

„Господ Исус Христос ни казва: „Ако нахраните гладен, ако облечете гол, ако напоите жаден и ако посетите болен или затворник - на Мене сте го сторили“. Ние сме една капка в морето, но с това искаме да допринесем, да обърнем внимание на повече хора да оказват помощ на нуждаещите се, не само по време на празниците, а всекидневно“, заяви отец Емилиян Михайлов.

Първите прегледи в рамките на кампанията са кардиологични. Д-р Борче Николовски, който от години участва безвъзмездно в подобни инициативи, посочи, че целта е „с някакъв жест да върнем към обществото това, което най-добре можем и правим“ и да бъдат „на крачка преди усложненията на сърдечно-съдовите заболявания“. По думите му „сърцето е единственият орган, който може да говори и да го чуеш“.

В първия ден от инициативата пациентите преминават през молитва, преглед и здравна беседа. „Боли сърце понякога – сега не. Всичко е наред. Кръвно няма, може би сега само заради притеснението“, каза пациентката Оксана Реховска.

Маргарита Вълканова сподели, че не е посещавала лекар от около година и благодари за инициативата, защото има хора, които не могат да си позволят прегледи. Отец Емилиян отбеляза, че в храма идват хора „с всякакви нужди, всякакви потребности“, най-често с духовни, но вече ще може да се откликва и на нуждите, свързани с телесното здраве.

По думите на доц. Лиляна Мирчева, кардиолог, пациенти без здравни осигуровки са ежедневие за лекарите, включително при спешни състояния като остър инфаркт, белодробен оток или аритмия. „Но доброто е безплатно и ние можем да го дадем“, подчерта тя.

Храмът е нов, а плановете са скоро в него да бъдат разкрити социална трапезария и постоянни лекарски кабинети, включително стоматологични. За да достигне инициативата до повече хора, отец Емилиян призова лекари от Бургас да се включат като доброволци.

Необходима е и подкрепа за оборудването на медицинските кабинети, които трябва да функционират постоянно, за да може храмът да се превърне в дом на милосърдието.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Винаги

    3 2 Отговор
    с грижя за ромляните

    08:55 15.02.2026

  • 2 1488

    3 1 Отговор
    бг лекаря те лекува
    попа те опява

    08:57 15.02.2026

  • 3 обикновенно...

    0 0 Отговор
    Най скъпи са "Безплатни"ПРегледи.........

    10:18 15.02.2026