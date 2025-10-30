Свръхмодерен ехограф позволява прегледи на простатата без болка и страх

С навлизането на най-новото поколение ехограф Resona A20, Hill Clinic прави още една крачка към по-прецизна, щадяща и безболезнена диагностика на мъжкото здраве. За това как технологията променя практиката и защо профилактиката е ключът към дълголетието, разговаряме с д-р Георги Георгиев, дм, уролог в клиниката.

Д-р Георгиев, какво представлява апаратът Resona A20 и какви са неговите предимства?

Resona A20 е висококласен ехограф от най-ново поколение, който използва изключително прецизна технология за визуализация на простатата, пикочния мехур и бъбреците. Това, което го отличава, е неговата диагностична точност, висока резолюция на изображението и комфорт за пациента.

Благодарение на усъвършенстваните сензори и възможност за 3D/4D реконструкция, получаваме изключително детайлна анатомична картина — без нужда от болезнени или неудобни манипулации. Това ни позволява да откриваме промени в структурата на простатата още в ранен етап, което е ключово за навременното лечение.

Това означава ли, че ректалното туширане вече не е задължително?

Да, в много случаи вече не е необходимо. Resona A20 ни дава възможност да направим пълна оценка на простатата по неинвазивен начин. Пациентите често се притесняват от ректалното туширане и отлагат прегледа именно заради това.

Сега можем да предложим бърза, безболезнена и високоточна диагностика, която премахва този страх и мотивира повече мъже да се изследват навреме. Това е огромна крачка напред в комуникацията с пациентите и в грижата за тяхното здраве.

Хил клиник предлага безплатни консултации и второ мнение за мъже с новооткрит карцином на простатата. Какви са основните цели на тази инициатива и как подхождате към тези пациенти?

Основната ни цел е да осигурим на всеки пациент индивидуализирана оценка на състоянието му, базирана на пълния обем медицински данни — стойности на PSA (простато-специфичен антиген), резултати от мултипараметричен ЯМР (mpMRI), хистологично заключение от биопсията и клиничен стадий на заболяването.

Много често при новооткрит аденокарцином на простатата пациентите получават различни препоръки — от активно наблюдение до радикална простатектомия или лъчетерапия. Нашата мисия е да помогнем на всеки мъж да вземе информирано решение, съобразено с неговия Gleason score, ISUP grade, възраст, съпътстващи заболявания и лични приоритети.

Нашият фокус е върху прецизното стратифициране на риска – разграничаваме ниско-, междинно- и високорискови форми на заболяването, за да предложим най-подходящата терапия. Така даваме на пациента увереност, че решението е основано на обективни медицински критерии, а не на страх или прибързаност.

Ноември е месецът на мъжкото здраве. Какво бихте казали на мъжете, които все още отлагат профилактичния преглед?

Простатата не боли, докато не стане късно. Един профилактичен преглед годишно може буквално да спаси живот. Това е и идеята на кампанията Movember 2025 – да окуражи повече мъже да отидат на уролог. Тази година до мен и моите колеги от Хил клиник с този призив застанаха 11 известни личности и техните дъщери: Марин Янев, Христо Мутафчиев, Сашо Диков, Георги Кадурин, Наско от БТР, Юлиян Вергов, Румен Угрински, Геро, Ники Кънчев, Стоян Радев и Пенко Господинов.

С опита, който натрупахме последните 16 години и с новите технологии, каквито използваме в Хил клиник, изследването е бързо, комфортно и изключително информативно. Надявам се повече мъже да преодолеят притеснението си и да направят тази важна крачка към своето здраве.

Hill Clinic предлага безплатна консултация и второ мнение за пациенти с новооткрит рак на простатата през целия месец ноември.

📞 За записване: 02/439 3131