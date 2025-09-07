Изследване свърза пушенето и с повишен риск от рак на панкреаса

Тютюнопушенето може драматично да повиши вероятността от развитие на рак на панкреаса – едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в света. Това показват данни от изследване на Университета на Мичиган, публикувано в списание Cancer Discovery.

Ракът на панкреаса, известен като „тих убиец“ заради късно проявяващите се симптоми, отнема живота на над 10 000 души годишно, или приблизително един човек на час. Очакванията са до 2040 г. случаите да достигнат рекордните 201 000. Заболяването обикновено се открива в напреднал стадий, тъй като признаците често се бъркат с други състояния.

Ръководителят на проучването проф. Тимъти Франкел, хирург-онколог в Rogel Cancer Centre, заявява, че общопрактикуващите лекари трябва да обръщат специално внимание на пушачите и при нужда да ги насочват към високорискови клиники.

Екипът изследвал ефекта от канцерогенни вещества в цигарения дим върху мишки с панкреатични тумори. Установено било, че токсините значително ускоряват растежа на туморите и метастазирането им чрез въздействие върху имунната система. Ключова роля играят Т-регулаторните клетки (Treg), които едновременно произвеждат протеина интерлевкин-22 (IL22) и потискат естествения противотуморен имунитет.

Когато тези клетки били елиминирани, въздействието на канцерогените върху туморите изчезнало. При хора с рак на панкреаса изследователите установили, че пушачите имат повече Treg клетки от непушачите. Освен това те показали, че инхибитор, блокиращ действието на цигарените токсини, намалява размера на туморите.

„Ако успеем да ограничим тези супресивни клетки, бихме могли да отключим естествения противотуморен имунитет и да подобрим ефективността на съществуващите имунни терапии,“ коментира проф. Франкел.

Ракът на панкреаса е сред най-трудните за лечение онкологични заболявания. При ранно откриване около половината пациенти преживяват поне година, но при разпространение извън органа едва един от десет пациенти живее толкова дълго.

Макар най-често заболяването да засяга хора над 75 години, през последните десетилетия се наблюдава тревожно нарастване и сред по-младите. Във Великобритания честотата при жени под 25 години е нараснала с до 200% от 90-те години насам, без аналогичен ръст при мъжете. Общата заболеваемост в страната се е увеличила с около 17%, като водещи фактори се смятат нарастващото затлъстяване и влиянието на околната среда.

Според Cancer Research UK 22% от случаите на рак на панкреаса са свързани с тютюнопушенето, а 12% – със затлъстяването. Сред симптомите, които трябва да бъдат проверени от лекар, са жълтеница, сърбеж по кожата, потъмняване на урината, загуба на апетит, отслабване без причина, подуване и запек.