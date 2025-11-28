Новини
Проблемите с щитовидната жлеза при бременност повишават риска от аутизъм при бебето

28 Ноември, 2025 17:31 528 2

Учени уточняват, че рискът се повишава при майки, които преди забременяването са страдали от хормонален дисбаланс

Проблемите с щитовидната жлеза при бременност повишават риска от аутизъм при бебето - 1
Снимка: Shutterstock
Изследователи от Израел са установили, че дисбалансът в хормоните на щитовидната жлеза по време на бременност може да увеличи риска от аутизъм при детето, предаде Ройтерс. Те уточняват, че това може да се случи при условие, че майките са страдали от нарушена функция на жлезата преди зачеването.

Адекватното лечение на хроничната дисфункция на щитовидната жлеза не увеличава вероятността от диагностициране на аутизъм при потомството. Продължаващите през няколко триместъра от бременността нарушения обаче водят до повишен риск, казва в изявление ръководителят на изследователския екип Идан Менаше от университета „Бен-Гурион" в Негев, Израел, пише БТА.

Изследването проследява над 51 000 раждания, включително 4409, при които майките са имали отклонения в нормата на нивата на тиреоидните хормони преди или по време на бременността, или и двете.

Според публикацията в сп. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism в случай, че съществуващата дисфункция на щитовидната жлеза при майката е била адекватно контролирана, тя не е значим фактор за повишаване на риска от поява на разстройство от аутистичния спектър при бебето.

Дисфункцията на щитовидната жлеза, започнала по време на бременността, също не изглеждало да увеличава риска.

Изследователите обаче са установили, че наличието на дисфункция на щитовидната жлеза, която е оставена без лечение, преди и по време на бременността, е свързано с над два пъти по-висок риск от разстройства от аутистичния спектър. Това важи особено за жени с понижена функция на щитовидната жлеза и съответно ниски нива на тиреоидни хормони.

Колкото по-дълъг е периодът на хипотиреоидизъм, толкова по-висок е рискът от аутизъм, като вероятността се увеличава над три пъти, когато нивата на хормоните са ниски през всичките три триместъра на бременността.

Твърде малко жени, включени в изследването, са имали хиперфункция на щитовидната жлеза, така че авторите му не са анализирали тази група отделно.

Изследователите отбелязват, че тиреоидните хормони на майката са от съществено значение за развиващия се мозък на плода.

"Резултатите подчертават необходимостта от рутинно наблюдение и навременно коригиране на терапията за поддържане на нормални нива на тиреоидните хормони през цялата бременност", казва Менаше, цитиран от Ройтерс.


