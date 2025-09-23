Новини
Какви са симптомите на аутизма при възрастните?

Какви са симптомите на аутизма при възрастните?

23 Септември, 2025

Можем ли да разпознаем диагнозата по поведението на възрастните

Какви са симптомите на аутизма при възрастните? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Аутизмът при възрастни често остава недиагностициран, въпреки че симптомите му са ясно описани в медицинските доклади и разпознаваеми. Много хора, особено тези с по-леки прояви в детството, развиват стратегии за „маскиране“ на трудностите си – прикриване на поведението, което може да изглежда различно или неприемливо в обществото. Това забавя диагнозата и често води до емоционално изтощение, тревожност или депресия.

Сред основните признаци са затрудненията в социалните контакти. Възрастните с аутизъм често изпитват трудност да разпознават какво мислят или чувстват другите, да следват социални правила или избягват ситуации, изискващи повече общуване. Често срещан проблем е и невербалната комуникация – избягване на очен контакт, буквално възприемане на езика, трудности в разчитането на мимики и жестове.

Ограничените интереси и нуждата от рутина също са характерни. Някои хора се фокусират върху специфични теми с изключителна интензивност и изпитват силен дискомфорт при промяна на ежедневния си график.

Сензорната свръхчувствителност е друг типичен белег – шум, силна светлина или определени текстури могат да предизвикат тревожност, а в други случаи – обратното, липса на реакция към стимули.

Проблемите с изпълнителните функции също са сред най-честите – трудности при организация, планиране или превключване между задачи. В ежедневието това може да се прояви като затруднения в работната среда или в управлението на личните задължения.

Диагнозата при възрастни обикновено се поставя от психолози или психиатри чрез подробно интервю, въпросници и събиране на информация за симптоми от детството. Оценката се базира на международните диагностични критерии, които включват дефицити в социалната комуникация и повтарящи се модели на поведение, причиняващи значителни затруднения в личния и професионалния живот.

Според съвременните данни около 1% от населението попада в спектъра на аутизма през целия си живот. Навременното разпознаване на състоянието е от ключово значение, защото отваря път към подходяща подкрепа – терапии, социални услуги и адаптации в работната среда, които значително подобряват качеството на живот.


  • 1 някои хич не се прикриват

    0 0 Отговор
    Като си отворят устата не знаят какво говорят.

    17:46 23.09.2025

  • 2 Симптомите на старчески аутизъм са:

    2 1 Отговор
    ако видиш някой дрът да вее руско знаме, значи се е разболял!

    17:50 23.09.2025