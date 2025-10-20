Гинеколог предупреди жените, планиращи бременност след 35 г.

Жените, които планират бременност след 35-годишна възраст, трябва да са наясно с потенциалните рискове и скрити проблеми, с които могат да се сблъскат, заяви акушер-гинекологът и доктор по медицина Наталия Кан пред Lenta.ru.

„След 35-годишна възраст рискът от нежизнеспособна бременност, гестационен диабет, прееклампсия и преждевременно раждане се увеличава, както и развитието на фетални малформации и забавяне на растежа“, предупреди лекарката. Освен това, тя отбеляза, че процентът на възможност за бременност намалява с възрастта. Това се дължи на намаляване на броя на яйцеклетките и промени в тяхното качество.

Кан отбеляза, че въпреки че оптималната възраст за зачеване на дете се счита за между 18 и 35 години, това не означава, че раждането на деца не може да се отложи за по-късно.

Лекарят подчерта, че бременността след 35 години не винаги е трудна и усложнения могат да се развият на всяка възраст. Въпреки това, тези, които отлагат бременността за по-късно, трябва да се отнесат сериозно към нейното планиране.