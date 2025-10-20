Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Гинеколог предупреди жените, планиращи бременност след 35 г.

Гинеколог предупреди жените, планиращи бременност след 35 г.

20 Октомври, 2025 08:57 1 415 1

  • гинеколог-
  • бременност-
  • възраст-
  • рискове

„След 35-годишна възраст рискът от нежизнеспособна бременност, гестационен диабет, прееклампсия и преждевременно раждане се увеличава.", твърди Наталия Кан

Гинеколог предупреди жените, планиращи бременност след 35 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жените, които планират бременност след 35-годишна възраст, трябва да са наясно с потенциалните рискове и скрити проблеми, с които могат да се сблъскат, заяви акушер-гинекологът и доктор по медицина Наталия Кан пред Lenta.ru.

„След 35-годишна възраст рискът от нежизнеспособна бременност, гестационен диабет, прееклампсия и преждевременно раждане се увеличава, както и развитието на фетални малформации и забавяне на растежа“, предупреди лекарката. Освен това, тя отбеляза, че процентът на възможност за бременност намалява с възрастта. Това се дължи на намаляване на броя на яйцеклетките и промени в тяхното качество.

Кан отбеляза, че въпреки че оптималната възраст за зачеване на дете се счита за между 18 и 35 години, това не означава, че раждането на деца не може да се отложи за по-късно.

Лекарят подчерта, че бременността след 35 години не винаги е трудна и усложнения могат да се развият на всяка възраст. Въпреки това, тези, които отлагат бременността за по-късно, трябва да се отнесат сериозно към нейното планиране.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз пък

    3 0 Отговор
    Преглеждам прасковките по добре от гинеколог защото не пипам колкото да си свърша работата, а пипам с любов, радост, обожание, и уважение.

    09:03 20.10.2025