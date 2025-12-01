1 декември - Световен ден за борба с HIV/СПИН

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса HIV.

30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност. Организации по света обикновено отбелязват този ден с различни мероприятия посветени на болестта, както и контрола и превенцията ѝ.

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV). С течение на времето, заразяването с HIV /Човешки Имунодефицитен Вирус/, може да отслаби имунната система до такава степен, че тя да не може да се справи с определени инфекции. Тези инфекции се наричат опортюнистични - наричани така, защото са причинени от организми, които не могат да предизвикат болест у хора с некомпрометирана имунна система, но „се възползват” от отслабената имунна система на хора с HIV. Много от инфекциите, които причиняват проблеми или застрашават живота на хора със СПИН, обикновено могат да бъдат контролирани при лица със здрава имунна система. Имунната система на човек със СПИН отслабва толкова, че се налага медицинска намеса, за да бъде предотвратена или лекувана определена сериозна болест.

HIV-позитивният резултат не означава, че човекът е болен от СПИН.

Човек, който е HIV-позитивен, получава диагноза за СПИН, след като развие някоя от болестите, индикиращи заболяването. HIV-позитивен човек също така може да има диагноза за СПИН на базата на определени кръвни тестове /брой клетки CD4/ и в същото време да не е имал сериозни заболявания.

Макар че различни терапии на СПИН и HIV могат да забавят протичането на болестта, все още не съществува ваксина или лекарство, което напълно да излекува носителя на вируса.

Има три основни начина за предаване на HIV: по сексуален път – при сексуален контакт без бариерни предпазни средства/презервативи с човек, инфектиран с HIV; по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти; от HIV-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.

Първият случай с HIV в България е регистриран през 1986 г. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените.

Несъмнено епидемията от HIV е глобален проблем, чиито решаване може да се осъществи само със съвместните усилия на всички.

Как да се защитя?

Профилактиката включва:

Познаване и избягване на рисково сексуално поведение.

Правилно използване на предпазни средства.

Контрол при използването на индивидуални спринцовки и игли и ефикасна дезинфекция на всички инструменти, които могат да бъдат преносители на вируса;

Обучение на подрастващите по проблемите на сексуалното общуване.

Случаите в България през 2025 г.

От началото на годината до 23 ноември в България са регистрирани 274 нови случая на ХИВ. Това показват последните публикувани данни от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

За същия период на миналата година са регистрирани 254 случая. В последната отчетна седмица – 17-23 ноември 2025 г., данните за страната показват нови два регистрирани случая на ХИВ.

Темата на Световния ден за борба с HIV/СПИН за 2025 г. е "Преодоляване на сътресенията, трансформиране на отговора към СПИН", което подчертава необходимостта от обновен и трансформиращ подход към глобалния отговор на HIV/СПИН в период на криза, съобщават още от НЦЗПБ.

Експерти от НЦЗПБ, заедно с Българската асоциация на микробиолозите участват в Национална научна конференция по HIV и коинфекции "40 години от първия случай на HIV в България".

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

При добре провеждано лечение хората, живеещи с ХИВ, водят нормален и пълноценен живот.