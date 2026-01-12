Новини
Оставете тийнейджърите да поспят през уикенда за добро психично здраве

12 Януари, 2026

Наваксването със съня през почивните дни подобрява психичното здраве на подрастващите

Оставете тийнейджърите да поспят през уикенда за добро психично здраве - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Спането през уикендите, за да се навакса недоспиването през седмицата, може да има положителен ефект върху психическото здраве на тийнейджърите и младите хора, сочи проучване на Университета на Орегон и Медицинския университет към Държавния университет на Ню Йорк, цитирано от „Сайънс дейли“.

Според изследването хората на възраст между 16 и 24 години, които си наваксват съня през уикендите, се оплакват значително по-малко от симптоми на депресия. В сравнение с тези, които не възстановяват съня си през почивните дни, първата група е показала 41% по-нисък риск от депресивни симптоми, предава БТА.

Резултатите, публикувани в Journal of Affective Disorders, допълват нарастващия брой доказателства, че сънят играе критична роля в психичното здраве на подрастващите.

Изследователите и лекарите отдавна препоръчват подрастващите да спят по 8–10 часа на нощ и по едно и също време всеки ден, но това не винаги е практично за много млади хора“, обяснява Мелинда Кейсмент, лицензиран психолог, доцент в Университета на Орегон и съавтор на проучването.

Проучването анализирало данни от 16–24-годишни участници в американското Национално изследване за здраве и хранене (2021–2023 г.), които съобщавали за обичайното време на лягане и ставане през работната седмица и уикендите.

На базата на тези данни учените изчислили „съня за наваксване“ като разликата между средното количество сън през почивните дни и това през работната седмица. Участниците също докладвали за емоционалното си състояние и били класифицирани със симптоми на депресия, ако усещали тъга или потиснатост почти всеки ден.

Биологичният ритъм на съня, известен като циркаден ритъм, естествено се променя при подрастващите, което затруднява ранното заспиване, дори при умора.

„Вместо да бъдете сутрешна чучулига, ще станете нощна сова,“ обяснява Кейсмент. „Заспиването се забавя прогресивно до 18–20-годишна възраст, след което отново се връща ранното ставане.“

За много тийнейджъри естественото време за сън е от около 23:00 до 08:00 ч., което често се сблъсква с ранното начало на учебния ден в САЩ. Заради това множество експерти по съня и здравни специалисти подкрепят отлагането на началото на училищните часове.

Депресията е една от водещите причини за нарушено ежедневното функциониране сред хората на 16–24 години, отбелязва Кейсмент. В широк смисъл това включва отсъствия от работа или училище, закъснения и трудности при справяне със задълженията.




