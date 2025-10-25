Новини
Лекари: Червата, черният дроб и бъбреците се прочистват сами, не ги насилвайте с детокс, диети и клизми, ако сте здрави

25 Октомври, 2025 12:24, обновена 25 Октомври, 2025 12:29 488 3

Редовното изхождане е напълно достатъчно за прочистване на дебелото черво

Лекари: Червата, черният дроб и бъбреците се прочистват сами, не ги насилвайте с детокс, диети и клизми, ако сте здрави - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В TikTok се разпространява рецепта за прочистване на червата с разтвор на магнезиев сулфат /оксид/. Авторите твърдят, че може да помогне за отстраняването на натрупаните токсини и вредни вещества от тялото.

Но каква е реалността?

Магнезиевият сулфат е сол с осмотичен ефект. Когато попадне в червата, той привлича вода, омекотява изпражненията, увеличава перисталтиката и има слабителен ефект. Той се използва при подготовка за операция и за стомашна промивка в случаи на отравяне с тежки метали. Това лекарство обаче има значителни странични ефекти и противопоказания - не трябва да се приема от хора със стомашно-чревни заболявания или от деца под 18 години.

Няма научни доказателства, че червата, черният дроб и бъбреците се нуждаят от прочистване или детоксикация. Тези органи са способни сами да елиминират вредните вещества. Лекарите не препоръчват прочистващи диети, клизми, чайове и добавки на здрави хора и особено на пациенти с хронични заболявания, тъй като те могат само да влошат състоянието им. Употребата на разхлабителни без лекарско предписание може да причини диария и дехидратация.

Според гастроентеролози не е необходимо прочистване на дебелото черво. Ако човек има редовни изхождания, прочистването е именно чрез тях е прочистване и не са необходими допълнителни мерки. Ако човек има запек, той трябва да се лекува от лекар. Препоръките за детоксикация, съветите за редовно прочистване на дебелото черво и подобни предписания нямат научна основа - те са ретроградни и измамни, подчертават експерти.

Магнезиевият сулфат някога се е използвал като разхлабително. В днешно време обаче най-често се използва за лечение на еклампсия и прееклампсия при бременни жени за облекчаване на гърчове и други симптоми на това състояние. Магнезиевият сулфат е мощно разхлабително, което може да доведе до дехидратация и загуба на електролити (калий и натрий), което от своя страна може да доведе до сърдечно-съдови заболявания, особено при възрастните хора, което увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, предупреждават специалистите.

Източник: ТАСС


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мий!

    2 0 Отговор
    Някои черва не ги насилваме точно с детокс диети, а с дълбокс диети. Налепите е най добре да бъдат остъргвани.

    Коментиран от #3

    12:35 25.10.2025

  • 2 Мдааааа...

    1 0 Отговор
    А, най-добре поркайте белина и се не коркайте...

    12:50 25.10.2025

  • 3 бай Онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мий!":

    Дълбок пенетракс, викаш...

    12:51 25.10.2025