Какво да правим при уголемена простата?

Уголемената простата – или както специалистите я наричат доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) – е едно от най-честите състояния, с които мъжете се сблъскват с възрастта. При повечето мъже тя започва да се развива постепенно още след 40-те, но започва да създава проблеми след 60 години. Мъжете смятат, че с напредването на годините затрудненията с уринирането са неизбежна част от живота, но това съвсем не е така.

Увеличената простата не е „болест“ в класическия смисъл, а естествен процес в тялото, при който жлезата увеличава своя обем под въздействието на хормонални и възрастови фактори. Проблемите обаче започват тогава, когато увеличената тъкан започне да притиска пикочния канал и нарушава нормалното изпразване на пикочния мехур. Това притискане може да причини характерни оплаквания – затруднено уриниране, слаб поток, усещане за непълно изпразване, чести нощни позиви или дори внезапни и неудържими нужди. Ако се пренебрегнат, тези симптоми могат да влияят значително на качеството на живот и да доведат до инфекции, камъни в мехура, а в някои случаи и до проблеми с бъбреците.

Какво да направи всеки мъж над 50?

Със сигурност простатата трябва да се следи на годишна база при уролог. В миналото част от рутинната диагностика включваше физически преглед с ректално туширане – традиционен метод, при който лекарят опипва простатата през правото черво, за да прецени нейния размер и консистенция. Днес обаче диагностиката е далеч по-щадяща и точна. В Хил клиник вече не извършват ректален преглед, защото разполагат с високотехнологичен ехограф Resona A20, който предоставя детайлно изображение на простатата, пикочния мехур и съседните структури, без никаква инвазивност. Тази апаратура използва интелигентни алгоритми и ултрадетайлна визуализация, а уролозите да откриват дори минимални промени в структурата на жлезата, да проследяват кръвотока и да правят точна оценка на състоянието още в ранен етап.

Самият подход към уголемената простата трябва да е индивидуален. Не всеки пациент с увеличена жлеза има оплаквания, и обратно – понякога мъже със значително увеличена простата може да нямат тежки симптоми. Именно затова решението за лечение не се базира само на размера на простатата, а на степента на симптомите и влиянието им върху ежедневието.

Възможностите за справяне с този проблем варират от наблюдение и медикаментозна терапия при по-леки случаи, до съвременни лазерни интервенции при пациенти с по-изразени оплаквания. Безкръвните лазерни методи в много случаи дават отлични резултати с по-кратък възстановителен период и минимален риск от усложнения в сравнение с класическите оперативни подходи. Единствени в България Хил клиник прилагат безкръвен лазерен метод MiLEP за отстраняване на увеличената простатна тъкан. Това е така наречената „мини операция на простатата“. Процедурата се извършва трансуретрално, т.е. през пикочния канал, без необходимост от външни разрези. Използват се изключително фини ендоскопски инструменти, които минимизират травмата на уретрата и околните тъкани. Това води до по-бързо възстановяване и намалява риска от следоперативни усложнения като стриктури и инконтиненция.

